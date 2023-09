Η μεταναστευτική κρίση «θα καταστρέψει τη Νέα Υόρκη» λέει ο Δημοκρατικός δήμαρχός της

Κλείσιμο

Η μεταναστευτική κρίση «θα καταστρέψει τη Νέα Υόρκη», κατήγγειλε οΔημοκρατικός δήμαρχος της, καθώς στην πόλη συρρέουν κάθε μήνα περισσότεροι από 10.000 νέοι οικονομικοί μετανάστες και αιτούντες άσυλο, δηλώσεις που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.«Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, του οποίου δεν έβλεπα τη λύση. Σε αυτό δεν βλέπω τη λύση», δήλωσε την Τετάρτη το βράδυ ο Άνταμς.Σε διάστημα ενάμισι χρόνου περισσότεροι απόέφτασαν στη Νέα Υόρκη, μια πόλη με 8,5 εκατ. κατοίκους. Κάποιους από αυτούς τους έστειλαν από πολιτείες στα σύνορα με τοΡεπουμπλικάνοι κυβερνήτες, οι οποίοι ναυλώνουν λεωφορεία για να μεταφέρουν τους μετανάστες σε προπύργια των Δημοκρατικών, όπωςΣτις ΗΠΑ τοείναι ένα φλέγον πολιτικό ζητημα, με τους Ρεπουμπλικάνους να εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία για να κατηγορούν τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ότι έχει μετατρέψει τα σύνορα της χώρας με το Μεξικό σε σημείο διέλευσης παράτυπων μεταναστών.Η πόλη της Νέας Υόρκης, βάσει της νομοθεσίας της, είναι υποχρεωμένη να παρέχει κατάλυμα, τροφή και φροντίδα σε όποιον υποβάλει αίτηση για παροχή ασύλου.Ο Άνταμς, ένας Αφροαμερικανός πρώην αστυνομικός, ζητεί επίμονα τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει τη μεταναστευτική κρίση. «Η συμπόνια των Νεοϋορκέζων είναι πιθανόν αστείρευτη, όμως οι πόροι μας δεν είναι», είχε επισημάνει τον Αύγουστο.Ωστόσο οι δηλώσεις του την Τετάρτη προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από ενώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών.Η New York Immigration Coalition κατηγόρησε τον δήμαρχο ότι «ρίχνει την ευθύνη για την κακή διαχείριση των νέων αφίξεων (…) στους ευάλωτους ανθρώπους που αναζητούν ασφάλεια και μια ευκαιρία».«Αυτή η επικίνδυνη ρητορική είναι κάτι που περιμέναμε από έναν ακροδεξιό πολιτικό», σχολίασαν οι ενώσεις Coalition for the Homeless Legal Aid Society σε κοινή τους ανακοίνωση. Τα σχόλια του Άνταμς «έχουν στόχο να δημιουργήσουν φόβο με ανεύθυνο τρόπο», πρόσθεσαν.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ