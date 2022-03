Πόλεμος στην Ουκρανία: Ολονύχτια μάχη για να πέσει το Χάρκοβο - «Λαβίδα» σε Μαριούπολη, αναμονή τρόμου στο Κίεβο

Hellish scenes from the Ukrainian city Zhytomyr, west of Kyiv after a Russian strike there.

Apparently suspected to be an airstrike or a cruise missile. Emergency services say 10 houses hit. pic.twitter.com/Cx4R43ERPT — Patrick Reevell (@Reevellp) March 1, 2022

Внаслідок авіаудару по Житомиру було пошкоджено пологове відділення pic.twitter.com/tusAPluNwV — Промисловий Портал (@ua_industrial) March 2, 2022

WARNING: GRAPHIC CONTENT – A video released by Ukrainian authorities shows the moment a Russian missile struck an administration building in Kharkiv. More here: https://t.co/eOKHJcxCvv pic.twitter.com/O18tWIHdtg — Reuters (@Reuters) March 1, 2022

♦️ 🇺🇦🇷🇺 Images de la destruction du village de Borodyanka au nord-ouest de Kiev.

pic.twitter.com/rOmx96SLsL — Maurice Martin ♦️ (@MauriceMartin01) March 1, 2022

Video of the shelling of the TV tower.#Russians are hitting the communications facilities of the #Ukrainian capital. pic.twitter.com/e2y90keGfV — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022





Τραγωδία με απροσδιόριστο αριθμό νεκρών και τραυματιών και βαριές μάχες σώμα με σώμα εντός και εκτός πόλης, διαδραματίζεται τις τελευταίες ώρες στο Χάρκοβο, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν με όλα τα μέσα που διαθέτουν -επίγειες και εναέριες δυνάμεις, πυροβολικό, πυραύλους- τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας.Τέσσερις άνθρωποιχθες Τρίτη όταν χτυπήθηκαν σπίτια στην(βορειοδυτικά) από ρωσικό πύραυλο Κρουζ που κατά τα φαινόμενα είχε στόχο παρακείμενη αεροπορική βάση, ανέφερε μέσω Telegram ο Αντόν Γκερασένκο, σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών.Σύμφωνα με τον αξιωματούχο αυτόν, πήραν φωτιά σπίτια κοντά στη βάση της 95ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας του ουκρανικού στρατού στη Ζιτόμιρ, 120 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, και «μέχρι στιγμής» έχουν διαπιστωθεί οι θάνατοι «τεσσάρων ανθρώπων», συμπεριλαμβανομένου «ενός παιδιού».Η Μόσχα προειδοποίησε νωρίτερα χθες τους κατοίκους του Κιέβου να φύγουν, ενώ εξαπέλυσε πλήγματα με ρουκέτες εναντίον της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, της Χαρκίβ, την έκτη ημέρα της ρωσικής εισβολής, καθώς η τακτική των ρώσων διοικητών μοιάζει να μεταβάλλεται και να μπαίνουν πλέον στο στόχαστρο αστικά κέντρα.Παράλληλα, ο ουκρανός υπουργός Υγείας Βίκτορ Λιάσκο ανέφερε μέσω Facebook ότι οι ρωσικές δυνάμεις σκότωσαν παιδίατρο αναισθησιολόγο ανοίγοντας πυρ εναντίον του αυτοκινήτου της καθώς μετέφερε τραυματισμένο ανιψιό της σε νοσοκομείο από το χωριό Κουχάρι, στην περιφέρεια του Κιέβου.Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, συνολικά 16 κατευθυνόμενοι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προχθές Δευτέρα από τις 19:07 ως τις 19:51 (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας) εναντίον συνοικιών της Χαρκίβ από ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό το οποίο βρισκόταν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Μπιέλγκοροντ της Ρωσίας.Πάντα κατά το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, καταστράφηκαν «πολυκατοικίες, σχολεία, νηπιαγωγεία και άλλες υποδομές» και «δεκάδες κάτοικοι της Χαρκίβ, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν».«Δυστυχώς, με την τρέχουσα κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολο η αεροπορία να καλύπτει τον εναέριο χώρο σε αυτή την περιοχή, διότι μέρος του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας καταστράφηκε από ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους Κρουζ», πρόσθεσε το υπουργείο.Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα κανένα από τα συμβάντα αυτά.Λίγο μετά τις 22:30 καταγράφηκαν στα περίχωρα του Κιέβου τέσσερις δυνατές εκρήξεις, με το εφιαλτικό σκηνικό να παρατείνεται για τους κατοίκους της ουκρανικής πρωτεύουσας.Δείτε live από το Κίεβο:Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αμερικανικές υπηρεσίες από τους δορυφόρους που έχουν στρέψει προς την Ουκρανία και τα δίκτυα πληροφόρησης που διαθέτουν,, προκειμένου να εκδιώξουν τις ουκρανικές δυνάμεις, να το καταλάβουν και να ασφαλίσουν το βασικό πέρασμα των δυνάμεών τους προς το Κίεβο και την ενδοχώρα. Όπως αναφέρει στέλεχος του αμερικανού υπουργείου Άμυνας, η κατάσταση στο Χάρκοβο είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς καταγράφονται «βαριές μάχες σώμα με σώμα και με όλα τα μέσα, τόσο εκτός όσο και εντός της πόλης».Δείτε φωτογραφίες από το Χάρκοβο:Την ίδια στιγμή, η Ρωσία είναι έτοιμη να εξαπολύσει «σαρωτική επίθεση» και στη Μαριούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποκλείσει την πόλη τόσο από την ξηρά, όσο και από τη θάλασσα του Αζόφ , αφήνοντας ελεύθερους δύο δρόμους διαφυγής για τον άμαχο πληθυσμό, στον οποίο έδωσε διορία έως αύριο να αποχωρήσει με κάθε μέσο.«Η Ρωσία έχει πετύχει μεγάλη πρόοδο στα ανατολικά και έχουν μεγαλύτερες επιτυχίες στην περιοχή», τόνισε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας και πρόσθεσε: «Είναι πολύ κοντά στη Μαριούπολη και πλέον μπορούν να πλήξουν την πόλη και με πυραύλους. Δεν έχουμε καταγράψει όλη τη δραστηριότητα των Ρώσων, αλλά πιστεύουμε ότι ακόμα δεν έχουν εισέλθει στην πόλη».Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες επιβεβαιώνουν την κατάληψη της Μελιτόπολης και του Μπερντιάνσκ από τους Ρώσους, καθώς και περιοχών σε απόσταση αρκετά μεγάλη από τις ακτές της Θάλασσας του Αζόφ.Το Κίεβο φαίνεται πως θα είναι η τελευταία πόλη που θα πλήξουν οι Ρώσοι. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, οι ρωσικές δυνάμεις παραμένουν σε απόσταση 25 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα . Κάθε ώρα που περνά ωστόσο, συγκεντρώνονται ολοένα και περισσότεροι στρατιώτες και οπλικά συστήματα, ενώ πλήττονται συγκεκριμένοι στόχοι και ειδικότερα τηλεπικοινωνίες και ραντάρ.«Οι ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο είναι στην ίδια θέση με χθες», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας.Ενδιαφέρον, ωστόσο παρουσιάζει η εκτίμηση των Αμερικανών για την κατάσταση του ρωσικού στρατού. Όπως ανέφεραν, οι Ρώσοι στρατιώτες δεν αντιμετωπίζουν μόνο προβλήματα σε καύσιμα και σε ανανέωση πυρομαχικών, αλλά δεν διαθέτουν επαρκή τροφή, με συνέπεια να αναζητούν τρόφιμα στις περιοχές από τις οποίες διέρχονται.Οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν καταγράψει την εκτόξευση περισσοτέρων από 400 ρωσικών πυραύλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Άμυνας. Παρόλα αυτά, όπως ειπώθηκε, το αντιπυραυλικό σύστημα των Ουκρανών παραμένει ενεργητικό και αποδοτικό.Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι υπάρχουν περιοχές που η Ουκρανία διαθέτει μεγαλύτερο έλεγχο, καθώς έχουν περιοριστεί τα αεροπορικά χτυπήματα λόγω της αεράμυνας των Ουκρανών.