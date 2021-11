Νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης ο πρώην αστυνομικός Έρικ Άνταμς και νέος εισαγγελέας του Μανχάταν ο Άλβιν Μπραγκ

Room erupts in claps and cheers to an announcement that @ericadamsfornyc has won the race #ElectionNight pic.twitter.com/UGiEkj0Mie — Natalie Wong (@natalexisw) November 3, 2021

“Tonight, New Yorkers have chosen one of their own.” “I am you.” The next Mayor of New York City @ericadamsfornyc , in his victory speech @News12 pic.twitter.com/TwUmQMDE5O — Sabrina Franza (@sabrinafranza) November 3, 2021

Eric Adams quotes rapper Drake after being declared winner of New York mayoral race: “Started from the bottom, now we’re here.” https://t.co/Q1seV4lWle pic.twitter.com/E9zG2hMCCS — ABC News Politics (@ABCPolitics) November 3, 2021

Video: MSNBC bails out of covering #VAgov and #NJgov election returns to carry Eric Adams's victory speech in the election for New York City mayor.



That's how you know it's been a really bad night for liberals. pic.twitter.com/miv4Us7R9Z — Curtis Houck (@CurtisHouck) November 3, 2021





, πρώην αρχηγός της αστυνομίας της, του οποίου η εστίαση στη φυλετική δικαιοσύνη τροφοδότησε μια καριέρα δεκαετιών στη δημόσια ζωή, εξελέγη την Τρίτη ως ο 110οςτης Νέας Υόρκης και παράλληλα έγινε ο δεύτερος μαύρος δήμαρχος στην ιστορία της πόλης τωνΣτα επινίκια της εκλογής του, που πραγματοποιήθηκαν στο «New York Marriott» στη Γέφυρα του Μπρούκλιν, ακριβώς στη γωνία από το γραφείο του, ο κ. Άνταμς προέτρεψε σε ενότητα, ενώΟ 60χρονος πρώην δήμαρχος του διαμερίσματος του Μπρούκλιν, πρώην γερουσιαστής και επικεφαλής του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Υόρκης, του γνωστού NYPD, κατά την εκστρατεία του εστίασε κυρίως στην, μια μόνιμη πληγή για την Νέα Υόρκη.Ο Άνταμς που γίνεται, ο οποίος υπηρέτησε ως 106ος δήμαρχος από το 1990 έως το 1993, έχει δηλώσει πως θέλει να αναβιώσει και να αναμορφώσει τις μυστικές υπηρεσίες του NYPD, στοχεύοντας να πατάξει την παράνομη κατοχή όπλων.Ο Ανταμς, έχει περιγράψει ότι ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικούς ως έφηβος όταν συνελήφθη για παράβαση. Όταν αργότερα έγινε αστυνομικός, ήταν ένθερμος επικριτής του Αστυνομικού Τμήματος, υποστήριζε τους μαύρους αξιωματικούς και μίλησε για αδικίες.Την ίδια ώρα οεξελέγη περιφερειακόςτουκαι θα γίνει ο πρώτος μαύρος που ηγείται του γραφείου, το οποίο χειρίζεται δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις ετησίως και διεξάγει έρευνα υψηλού προφίλ για τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και την οικογενειακή του επιχείρηση.Ο 48χρονος πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας που έκανε εκστρατεία με τη δέσμευση νατους κατηγορούμενους, θα διαδεχθεί τον Cyrus R. Vance Jr., έναν Δημοκρατικό που δεν επεδίωξε να επανεκλεγεί. Ο κ. Μπραγκ είχε ευνοηθεί σε μεγάλο βαθμό να επικρατήσει έναντι του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του, Τόμας Κένιφ, δεδομένου ότι οι Δημοκρατικοί υπερτερούν κατά πολύ των Ρεπουμπλικανών στο δήμο.