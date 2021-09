Το έγκλημα που σόκαρε τη Μεγάλη Βρετανία: Ήπιε 24 μπίρες και σκότωσε την ερωμένη του πάνω στο σεξ!

Σόφι

Ήταν ένα κυριακάτικο πρωινό, όταν η 29χρονη, έφτιαχνε το πρωινό της και αναρωτιόταν πού στο καλό είχε περάσει πάλι τη νύχτα και πόσο είχε πιεί ο 32χρονος σύζυγός της,, όταν δύο αστυνομικοί έκαναν την εμφάνισή τους στην πόρτα της, σ’ ένα γραφικό χωριό της Κομητείας του Ντάραμ στη Βορειοανατολική. Με σοβαρό ύφος, της είπαν ότι ο άντρας της είχε συλληφθεί για κάποιο αδίκημα που δεν μπορούσαν να της αποκαλύψουν εκείνη τη στιγμή και πως ήθελαν να κάνουν έρευνα στο σπίτι. Αρχικά πίστεψε πως είχε γίνει κάποιο λάθος, αυτά όμως που έμαθε στη συνέχεια έκαναν κομμάτια όχι μόνον τον γάμο της, αλλά και ολόκληρη τη ζωή της.Όταν οι αστυνομικοί την ρώτησαν «Σε έπνιγε ποτέ ο Σαμ στο κρεβάτι;», η Λουίζ κατάλαβε πως όσα έτρεμε είχαν γίνει πραγματικότητα. Ο σύζυγός της είχε πιει 24 μπουκάλια μπύρα πριν στραγγαλίσει μέσα στο διαμέρισμά της στο Ντάρλινγκτον την 33χρονη ερωμένη του Σόφι Μος, μια ευάλωτη ψυχικά νεαρή γυναίκα και μητέρα δύο παιδιών, κατά τη διάρκεια αυτού που περιγράφτηκε πριν από λίγες ημέρες στο δικαστήριο ως «».Αρχικά κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ο Σαμ Πάιμπους ισχυρίστηκε ότι η«με ενθάρρυνε και απολάμβανε την πίεση που ασκούσα στο λαιμό της κατά τη διάρκεια του σεξ στα τρία χρόνια που είχαμε σχέση».Η Εισαγγελία ωστόσο στη συνέχεια μετέβαλε την κατηγορία σε ανθρωποκτονία από αμέλεια και ο Πάιμπους καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση, αφού ο δικαστής του Μίντλεσμπρο, Πολ Γουότσον, δέχτηκε ότι ο Πάιμπους δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ήταν πραγματικά μετανοημένος. Μια κατηγορία ανθρωποκτονίας από πρόθεση μπορεί να επισύρει ακόμη και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και πολλοί, συμπεριλαμβανομένης της Λουίζ, θεωρούν αλλοπρόσαλλο το γεγονός ότι ο Πάιμπους -παρά το γεγονός ότι παραδέχτηκε ότι σκότωσε μια γυναίκα- θα εκτίσει τόσο μικρή ποινή φυλάκισης. «Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί έναν «χλευασμό» της Δικαιοσύνης απέναντι τις γυναίκες… Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι του επιβλήθηκε μια τόσο μικρή ποινή για την αφαίρεση μιας ανθρώπινης ζωής και ένιωσα πως είχα το καθήκον να δραστηριοποιηθώ για να κάνω κάτι. Αυτός είναι ο λόγος που μετά από τη σιωπή, που κράτησα για επτά μήνες, αποφάσισα να μιλήσω», δήλωσε πρόσφατα η Λουίζ η οποία πιστεύει ότι η εύθραυστη ψυχοσύνθεση της Σόφι ώθησεκαι δικαστήριο στο να την αντιμετωπίσου ως «»: «Υπήρξε κάποια στιγμή που μισούσα τη Σόφι», λέει η Λουίζ. «Αλλά όσο περισσότερες λεπτομέρειες μάθαινα για αυτήν και τη ζωή της, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσα ότι ήταν μια ευάλωτη, μοναχική, απομονωμένη γυναίκα με φοβερά προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας και εκείνος απλώς την εκμεταλλεύτηκε. Ποιος ξέρει αν θα είχε βρει την ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή της; Της πήρε αυτή την ευκαιρία».Η μετατροπή της κατηγορίας και η καταδίκη σε μικρή ποινή πυροδότησε τεράστιες αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα καθώς και εκκλήσεις προς τον Γενικό Εισαγγελέα να επανεξετάσει την υπόθεση. Αυτοί που κάνουν εκστρατεία κατά της απόφασης επισημαίνουν επίσης το γεγονός ότι το «κενό» στο Νόμο για το τι θεωρείται και πώς τιμωρείται το λεγόμενο «» που καταλήγει σε τραυματισμό ή θάνατο -το οποίο επέτρεψε ιστορικά στους θύτες να καταδικάζονται σε μειωμένες ποινές υποστηρίζοντας ότι τα θύματά τους συναινούν στην άγρια και κακοποιητική συμπεριφορά- καταργήθηκε νωρίτερα φέτος με την ψήφιση του Νόμου Domestic Abuse Act για την ενδοοικογενειακή κακοποίηση. Ο Νόμος αυτός ψηφίσθηκε και τέθηκε σε ισχύ στα 29 Απριλίου 2021 και, μεταξύ άλλων ρυθμίσεων, ουσιαστικά ακυρώνει τη δυνατότητα προβολής υπερασπιστικών ισχυρισμών στο Δικαστήριο βασισμένων στη συναίνεση του θύματος, όταν αυτό υφίσταται βαρύ τραυματισμό ή θάνατο. Είναι ωστόσο μεταγενέστερος από εκείνον που ίσχυε κατά τον χρόνο τέλεσης του εν λόγω εγκλήματος και χωρίς αναδρομική ισχύ…Η ίδια η Λουίζ -που προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ της αποκαλύψεων των τελευταίων επτά μηνών- τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης της απόφασης και αύξησης της ποινής του Σαμ. Αυτό που σπάνια έχει παραδεχτεί δημοσίως μέχρι τώρα είναι ότι γνώριζε πολύ καλά την προτίμηση του Πάιμπους για- και ήταν θύμα της και η ίδια, όπως ομολόγησε στους αστυνομικούς που ερευνούσαν τον θάνατο της Σόφι. Μιλώντας στη The Mail on Sunday, η Λουίζ αποκάλυψε ότι η σχέση της με τον σύζυγό της, τις πρώτες μέρες τουλάχιστον, είχε μια «»: «Μου ασκούσε σεξουαλική βία στην αρχή της σχέσης μας… Με έπνιγε, με χαστούκιζε, τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι ήταν η πορνογραφία που τον επηρέασε. Πίστευε ότι αυτό ήταν που έπρεπε να κάνει κι εγώ τότε σκέφθηκα ότι έπρεπε να το αποδεχθώ. Ήμουν νέα, δεν είχα ιδιαίτερη εμπειρία και έλεγα στον εαυτό μου: "Έτσι κάνουν σεξ οι άνθρωποι σήμερα. Αυτός είναι ο κανόνας. Αν πω ότι δεν θέλω να το κάνω αυτό, τι θα σκεφτεί για μένα; Θα νομίζει ότι είμαι σεμνότυφη και βαρετή"». Κάποια στιγμή, η Λουίζ βρήκε τη δύναμη να σταματήσει την εις βάρος της κακοποιητική συμπεριφορά του Σαμ στο σεξ, καθιστώντας του σαφές ότι δεν ήταν διατεθειμένη να συνεχίσει να την υφίσταται. Ο Σαμ φάνηκε να το αποδέχεται. Αυτό όμως που δεν μπορούσε να γνωρίζει η Λουίζ ήταν ότι -δυστυχώς όπως αποδείχθηκε- χρησιμοποιούσε τη Σόφι για να ικανοποιεί τις αρρωστημένες φαντασιώσεις του.Το ζευγάρι γνωρίστηκε πριν από οκτώ χρόνια σε ένα μπαρ στο Ντάρλινγκτον, όταν η Λουίζ, που τώρα είναι καθηγήτρια Αγγλικών, ήταν 21 ετών. Θυμάται πως τότε τον είδε ως έναν ωραίο, κανονικό τύπο για τον οποίο θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είχε καλή αίσθηση του χιούμορ και ήταν διασκεδαστικός. Ήταν, σύμφωνα με τη Λουίζ, ρομαντικός και γλυκός όταν βρέθηκαν για πρώτη φορά, αλλά αυτό σύντομα σταμάτησε.Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2016 και ζούσε στο χωριό όπου είχε μεγαλώσει ο Σαμ. Ήταν πολύ γνωστός στην περιοχή και περνούσε πολλές ώρες τα Σαββατοκύριακα στις τοπικές παμπ: «Άρχιζε να πίνει την Παρασκευή και συχνά δεν ερχόταν σπίτι. Μου έλεγε: “Βγαίνω για μια μπύρα”. Έβγαινε έξω και δεν ερχόταν σπίτι κι εγώ έμενα μέσα να αναρωτιέμαι πού είναι. Δεν ήταν εύκολο να ζω μαζί του. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ αλλά και κοκαΐνης αργότερα είχε σαν αποτέλεσμα να δυσκολεύεται πολύ να κρατήσει μια δουλειά. Οι δουλειές του ως εργάτης σε εργοστάσιο και οδηγός σε delivery δεν κρατούσαν ποτέ για καιρό».Σταδιακά, η Λουίζ συνειδητοποίησε ότι έστελνε μηνύματα σε άλλες γυναίκες στο χωριό, ζητώντας. Ένα βράδυ, τον Σεπτέμβριο του 2016 - μόλις δύο μήνες μετά τον γάμο τους – ήταν μαζί στην παμπ όταν μια γυναίκα, εμφανώς αναστατωμένη, μπήκε μέσα μετά από καβγά με τον φίλο της. Αυτή η γυναίκα ήταν η Σόφι Μος και παρόλο που δεν είχαν συναντηθεί ποτέ πριν, η Λουίζ ανησύχησε τόσο για την κατάστασή της, που της πρότεινε να πάει στο σπίτι τους μέχρι να συνέλθει… Τώρα πλέον, κοιτώντας πίσω, η Λουίζ πιστεύει ότι εκείνη η νύχτα σηματοδότησε την έναρξη της σχέσης του συζύγου της με εκείνην. Η Σόφι είχε φύγει όταν ξύπνησε η Λουίζ το επόμενο πρωί, ενώ ο Πάιμπους απέφευγε να την κοιτάξει.Η Λουίζ, η οποία κάνει το διδακτορικό της στη γλωσσολογία, παραδέχεται ότι σκέφτηκε πολλές φορές να χωρίσει. «Κάθε φορά που ήθελα να χωρίσω μαζί του, απειλούσε να αυτοκτονήσει. ΄Ηξερα ότι με κακοποιούσε συναισθηματικά, αλλά, ό,τι και να μου υποσχόταν, αυτό δεν σταματούσε να συμβαίνει. Θυμάμαι ότι σκεφτόμουν ότι ο μόνος τρόπος για να βγούμε από αυτή τη σχέση ήταν να πεθάνει κάποιος από εμάς». To πρώτο lockdown στις αρχές του 2020 βελτίωσε τη σχέση τους επειδή ο Πάιμπους δεν μπορούσε να πάει στην παμπ. Όταν όμως έγινε η άρση των περιορισμών το περασμένο καλοκαίρι, οι παλιές κακές συνήθειες επέστρεψαν. Και το βράδυ του Σαββάτου, της 6 Φεβρουαρίου του 2021 έγιναν και μοιραίες…Όπως είπε στο Δικαστήριο, ο Πάιμπους είχε καταναλώσει 24 μπουκάλια μπύρα μέχρι να πάρει το τιμόνι και να οδηγήσει τα πέντε μίλια ως το διαμέρισμα της Σόφι στο Ντάρλινγκτον. Εκεί, στη διάρκεια άγριου σεξ, ο Πάιμπους έσφιγγε με δύναμη (οι ειδικοί το περιέγραψαν ως «») τον λαιμό της, ενώ έκαναν σεξ μέχρι που έχασε τις αισθήσεις της. Αντί να δώσει τις πρώτες βοήθειες στη Σόφι ή να καλέσει ασθενοφόρο, ο Πάιμπους κάθισε στο αυτοκίνητό του στο δρόμο έξω από το σπίτι της για 15 λεπτά, σκεπτόμενος τι θα κάνει στη συνέχεια. Αργότερα παραδόθηκε και κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η βία ήταν συναινετική και ο θάνατος της Σόφι ένα τραγικό ατύχημα. Ο Πάιμπους από την πλευρά του ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται τι συνέβη, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι θυμόταν να ξυπνά με το μποξεράκι του και να βρίσκει τη Σόφι δίπλα του να μην αντιδρά. Πίστευε ότι πρέπει να είχε στραγγαλίσει τη Σόφι, τους είπε, γιατί τα χέρια του πονούσαν -και πρόσθεσε ότι της άρεσε όταν έκαναν σεξ να της ασκεί «» στον λαιμό της. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία ότι ο Πάιμπους είχε σκοπό να την βλάψει. Αυτό σήμαινε ότι κατηγορήθηκε για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, που επισύρει μικρότερη ποινή.Η Λουίζ σήμερα παίρνει διαζύγιο υποστηρίζοντας: «Ο Σαμ έπαιζε πάντα το θύμα. Επομένως, δεν με εκπλήσσει διόλου ότι μεταθέτει την ευθύνη σε αυτήν και λέει ότι εκείνη ζήτησε να συμβεί αυτό… Υπήρξε κάποια στιγμή που μισούσα τη Σόφι αλλά όσο περισσότερες λεπτομέρειες μάθαινα για αυτήν και τη ζωή της, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσα ότι ήταν μια ευάλωτη, μοναχική, απομονωμένη γυναίκα με φοβερά προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας κι εκείνος απλώς την εκμεταλλεύτηκε. Ποιος ξέρει αν θα είχε βρει την ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή της; Της πήρε αυτή την ευκαιρία». Η απόφαση του δικαστηρίου έχει προκαλέσει οργή και στην οικογένεια της Σόφι, που άφησε πίσω της δύο αγοράκια, ηλικίας πέντε και έξι ετών, τα οποία υπεραγαπούσε και βρισκόταν πάντα στο πλευρό τους παρά την ταραγμένη ζωή της. «Ήταν «χαρούμενη, ζωντανή, αστεία, ταλαντούχα και ατρόμητη», έγραψε ο αδερφός της Τζέιμς προσθέτοντας: «Κανένα επιχείρημα δε θα μπορέσει ποτέ να κλονίσει την πεποίθησή μας ότι, όποια και αν ήταν η φύση της σχέσης τους και ο ρόλος της σε αυτήν, εκείνη ήταν το θύμα, την εκμεταλλεύτηκε τη χρησιμοποίησε και είχε ένα απείρως τραγικό τέλος, που θα μπορούσε να έχει αποφύγει».Δεν είναι η μόνη πρόσφατη υπόθεση που πυροδότησε έναν εθνικό διάλογο στη Μεγάλη Βρετανία για τη σεξουαλική βία. Μετά τον θάνατο της Σάρα ΄Εβεραρντ, που έπεσε θύμα απαγωγής από έναν δρόμο του Κλάπαμ στο Νότιοκαι στη συνέχεια βιάσθηκε και στραγγαλίσθηκε από έναν αστυνομικό της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, χιλιάδες γυναίκες μίλησαν ανοιχτά και δημόσια για τις εμπειρίες τους από εκφοβισμό και σεξουαλική παρενόχληση ή κακοποίηση.Η υπόθεση έχει εντυπωσιακές ομοιότητες με τη δολοφονία της Βρετανίδας τουρίστριας Γκρέις Μιλέιν το 2018, η οποία στραγγαλίστηκε στη Νέα Ζηλανδία από τον Τζέσι Κέμσον, έναν άντρα που γνώρισε στην εφαρμογή γνωριμιών Tinder. Είναι σημαντικό ότι ο Κέμσον καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και καταδικάσθηκε σε κάθειρξη 17ετών, αφού οι ένορκοι απέρριψαν τον ισχυρισμό του ότι ήταν ένα «» που πήγε λάθος.Κατά της απόφασης του Πάιμπους διαμαρτύρονται σήμερα ακτιβιστές, απλές γυναίκες αλλά και η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Χάριετ Χάρμαν ελπίζοντας ότι ο Γενικός Εισαγγελέας θα ασκήσει έφεση κατά της «αδικαιολόγητα επιεικούς» ποινής. Η κα Χάρμαν, η οποία προεδρεύει της μικτής επιτροπής του Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έγραψε ότι η ποινή του Πάιμπους έστειλε «το μήνυμα ότι το να σκοτώνεις τη φίλη σου κατά τη διάρκεια του σεξ δεν είναι και τίποτε τρομερό». Όσο για τη Λουίζ, προσθέτει: «Εάν η απόφαση ανατραπεί και καταδικαστεί σε μεγαλύτερη ποινή, αυτό στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι οι άνδρες δεν μπορούν να είναι βίαιοι απέναντι στις γυναίκες. Οι άνδρες πρέπει να αρχίσουν να αναρωτιούνται γιατί φτιάχνονται με το να πνίγουν μια γυναίκα…».