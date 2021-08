ΗΠΑ: «Ναι» στον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εκπαιδευτικών από τα συνδικάτα των δασκάλων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οιπρέπει να είναι υποχρεωτικοί για όλους τους δασκάλους στις, ώστε να προστατευτούν οι μαθητές που είναι πολύ μικροί σε ηλικία για να εμβολιαστούν, δήλωσε χθες, Κυριακή, η επικεφαλής του δεύτερου μεγαλύτερου συνδικάτου δασκάλων, αλλάζοντας στάση για την υποστήριξη των υποχρεωτικών εμβολιασμών, καθώς όλο και περισσότερα παιδιά νοσούν.«Οι συνθήκες έχουν αλλάξει», δήλωσε η Ράντι Γουέινγκαρτεν, πρόεδρος της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Δασκάλων στο NBC News και στην εκπομπή «Meet the Press». «Με βαραίνει πραγματικά πολύ το γεγονός ότι παιδιά κάτω των 12 ετών δεν δεν μπορούν να εμβολιαστούν», τόνισε.«Αισθάνθηκα την ανάγκη…, να ορθώσω το ανάστημά μου και να το πω αυτό, ως ένα ζήτημα προσωπικής συνείδησης», εξήγησε η ίδια.Ο αριθμός των παιδιών που νοσηλεύονται από την COVID-19 αυξάνεται σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι ειδικοί της υγείας αποδίδουν την τάση αυτή στην παραλλαγή Δέλτα, που είναι πιο πιθανό να μολύνει παιδιά σε σύγκριση με το αρχικό στέλεχος Άλφα.Ποσοστό περίπου 90% των εκπαιδευτικών και του προσωπικού των σχολείων έχουν εμβολιαστεί, σύμφωνα με μία ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, όπως επανέλαβε η Γουέινγκαρτεν σε άλλες τηλεοπτικές συνεντεύξεις της, την προηγούμενη εβδομάδα.Αυξανόμενος αριθμός εταιριών και πολιτειακών κυβερνήσεων καθιστούν υποχρεωτικό τον εμβολιασμό κατά της COVID-19.Η United Airlines, η εταιρεία κρέατος Tyson Foods Inc και η Microsoft απαιτούν από τους εργαζομένους τους να εμβολιαστούν, ενώ οι κινήσεις αυτές κρίνονται ως νόμιμες από τους ειδικούς, αλλά μπορούν να προκαλέσουν εργασιακές εντάσεις σε χώρους εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι είναι συνδικαλισμένοι.Η Καλιφόρνια, η Νέα Υόρκη και η Βιρτζίνια απαιτούν επίσης από όλους τους εργαζομένους που απασχολούνται από τις πολιτειακές αρχές να εμβολιαστούν, ενώ το Νιου Τζέρσεϊ απαιτεί από μερικούς εργαζόμενους στον τομέα των υπηρεσιών υγείας να εμβολιαστούν.Η Μπέκι Πρίνγκλ, πρόεδρος του μεγαλύτερου συνδικάτου δασκάλων στις ΗΠΑ, της Εθνικής Ένωσης Εκπαίδευσης (National Education Association), δήλωσε στην εφημερίδα «The New York Times» την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο οποιοσδήποτε υποχρεωτικός εμβολιασμός θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε τοπικό επίπεδο.Ο δρ Άντονι Φάουτσι, ο κορυφαίος αξιωματούχος για θέματα επδημιολογίας στις ΗΠΑ, δήλωσε πως είναι καθοριστικής σημασίας για τα παιδιά να περιβάλλονται από εμβολιασμένους ανθρώπους που φορούν μάσκες στα σχολεία, αλλά και οπουδήποτε αλλού, μέχρι τα εμβόλια να εγκριθούν για αυτά.«Περιβάλλεις τα παιδιά με αυτούς που μπορούν να εμβολιαστούν, όποιοι και αν είναι, δάσκαλοι, προσωπικό των σχολείων, ο οποισδήποτε, θα πρέπει αυτοί να εμβολιαστούν. Προστατέψτε τα παιδιά με μία ασπίδα εμβολιασμένων ανθρώπων», δήλωσε ο ίδιος, σε συνέντευξή του στο NBC, υπογραμμίζοντας ότι τα παιδιατρικά νοσοκομεία γεμίζουν με περιστατικά COVID-19.Οι ΗΠΑ έχουν αναφέρει περισσότερα από 100.000 νέα περιστατικά μόλυνσης την ημέρα κατά μέσο όρο για το τελευταίο διήμερο. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό ημερήσιων κρουσμάτων μέσα σε έξι μήνες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Reuters. Περίπου 400 άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά κατά μέσο όρο. Οι νοσηλείες έχουν αυξηθεί στο υψηλότερο επίπεδο από τον τελευταίο Φεβρουάριο.Ο αμερικανικός Νότος παραμένει το επίκεντρο του τελευταίου ξεσπάσματος, με τη Φλόριντα να αναφέρει περίπου 24.000 νέα περιστατικά μόλυνσης το Σάββατο, σύμφωνα με τα στοιχεία από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).O αριθμός των ασθενών με COVID-19, που γεμίζουν τα νοσοκομεία της πολιτείας, κατέγραφε ρεκόρ σχεδόν καθημερινλα την προηγούμενη εβδομάδα.«Τα πράγματα στη Φλόριντα δεν είναι απλά άσχημα, είναι επικά άσχημα», δήλωσε χθες, Κυριακή, στο CNN, ο καρδιολόγος δρ Τζόναθαν Ρέινερ, καθηγητής στο πανεπιστήμιο George Washington. «Αν η Φλόριντα ήταν μία ξένη χώρα, οι ΗΠΑ θα εξέταζαν την απαγόρευση των ταξιδιών από τη Φλόριντα… Θα γίνει πολύ χειρότερη η κατάσταση εκεί».Παρά την αύξηση, ο κυβερνήτης της αναφερόμενης πολιτείας Ρον ΝτεΣάντις έχει αρνηθεί να καταστήσει υποχρεωτική την χρήση μάσκας, ενώ έχει εμποδίσει τις σχολικές περιφέρειες από το να την απαιτήσουν, παρά την πρώτη θέση που έχει η Φλόριντα στις νοσηλείες από την COVID-19 σε παναμερικανικό επίπεδο, επί τη βάσει του πληθυσμού της.Ο πρώην επίτροπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων στις ΗΠΑ δρ Σκοτ Γκότλιμπ υποστήριξε ότι η μη απαίτηση χρήσης μάσκας για τους μαθητές καθώς επιστρέφουν στην πλήρη καθημερινή διαδικασία μάθησης είναι απερίσκεπτη, δηλώνοντας στην εκπομπή του CBS News «Face the Nation» «Καμία επιχείρηση δεν θα το έκανε αυτό υπεύθυνα και είναι ακριβώς αυτό, που θα κάνουμε σε μερικά σχολεία».Ο ίδιος παρότρυνε σχολεία και οικογένειες να χρησιμοποιήσουν υψηλής ποιότητας μάσκες προσώπου, όπως οι N95 για την προστασία κατά της παραλλαγής Δέλτα που μεταδίδεται πιο εύκολα, υπογραμμίζοντας ότι η Γιούτα παρέχει KN95 μάσκες σε κάθε μαθητή.