Δύσκολη η κατάσταση με τον κορωνοϊό στη Νότια Ασία - Τα κρούσματα αυξάνονται, τα εμβόλια... λείπουν

Ταστην περιοχή τηςξεπέρασαν σήμερα τα, σύμφωνα με καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters που βασίζεται στα επίσημα στοιχεία των χωρών, κυρίως λόγω της ραγδαίας ανόδου των μολύνσεων στηνενώ παράλληλα στην περιοχή υπάρχει έλλειψη εμβολίων κατά της covid-19.η δεύτερη πιο πολυπληθής χώρα παγκοσμίως, κατέγραψε αυτό τον μήνααπό την αρχή της πανδημίας, με τους θανάτους εκεί να αποτελούν περισσότερο από το ένα τρίτο των θανάτων που καταγράφηκαν τον Μάιο παγκοσμίως.Στην περιοχή της νότιας Ασίας –-- έχει καταγραφεί περίπου τοπαγκοσμίως και σχεδόν τολόγω covid-19. Όμως αυξάνονται οι φόβοι ότι οι επίσημοι αριθμοί δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματική κατάσταση.Αυτό τον μήνα η Ινδία επέκτεινε την εκστρατείασε όλους όσοι είναι άνω των 18 ετών. Ωστόσο δεν έχει καταφέρει να αντεπεξέλθει στην αυξημένη ζήτηση παρά το γεγονός ότι είναι η μεγαλύτερη παραγωγός εμβολίων παγκοσμίως.εμβολιάζει τους πολίτες της με το εμβόλιο της AstraZeneca κατά της covid-19 το οποίο παράγεται εγχώρια από το Serum Institute of India (SII) και το Covaxin το οποίο παράγεται από την τοπική εταιρεία Bharat Biotech, ενώ έχει αρχίσει να χορηγεί και το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V.Ο Ινδός πρωθυπουργοςείναι αντιμέτωπος με σφοδρές επικρίσεις καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει επαρκή εμβόλια κατά της covid-19 με μόλις το 3% του πληθυσμού της Ινδίας, που ανέρχεται σε 1,3 δισεκατομμύριο, να έχει εμβολιαστεί πλήρως, το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των 10 χωρών που έχουν καταγράψει τα περισσότερα κρούσματα.Προκειμένου να αντεπεξέλθει στην εγχώρια ζήτηση η Ινδία, αφού δώρισε ή πούλησε περισσότερες από 66 εκατομμύρια δόσεις. Η αναστολή αυτή έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα σε χώρες όπως το Μπανγκλαντές, το Νεπάλ, η Σρι Λάνκα και πολλές αφρικανικές.Ωστόσο ηεξακολουθεί να αντιμετωπίζειμε πολλές κυβερνήσεις κρατιδίων, ακόμη και πόλεις όπως το Μουμπάι, να έχουν απευθυνθεί σε εταιρείες όπωςπροκειμένου να αγοράσουν εκτάκτως εμβόλια.Ο ημερήσιος απολογισμός των νέων κρουσμάτων στην Ινδία, δημιουργώντας ελπίδες ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού έχει αρχίσει να υποχωρεί στη χώρα. Όμως υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι πολλές νέες μολύνσεις δεν καταγράφονται, κυρίως λόγω της έλλειψης διαγνωστικών τεστ στην ύπαιθρο.Μέχρι σήμερα η Ινδίααπό covid-19.Καθώς η Ινδίαπριν από τον Οκτώβριο, άλλες χώρες της νότιας Ασίας καταβάλλουν διπλωματικές προσπάθειες να διασφαλίσουν εμβόλια κατά της covid-19 για να ενισχύσουν τις εκστρατείες ανοσοποίησής τους την ώρα που μειώνονται τα αποθέματά τους.Τοέπειτα από αγορές και δωρεές από την Κίνα αλλά και τα εμβόλια που έλαβε από το σύστημα Covax του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχει διασφαλίσει πλέον περισσότερες από 18 εκατομμύρια δόσεις. Την Τετάρτη το Πακιστάν διεύρυνε την εκστρατεία ανοσοποίησης σε όσους είναι άνω των 19 ετών.Ως σήμερα στις χώρες της νότιας Ασίας, σύμφωνα με στοιχεία από το Our World in Data.