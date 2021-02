Playboy: Όργια, ναρκωτικά, κόντρες ανάμεσα στα λαγουδάκια - Τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες της έπαυλης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια νέα τηλεοπτική εκπομπή που δραματοποιεί τις περιπέτειες της Χόλι Μάντισον ως λαγουδάκι τουπρόκειται να δείξει τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες του λαμπερού αρχοντικού τουΥπενθυμίζεται πως η 41χρονη σήμερα Μάντισον που υπήρξε πρώην ερωμένη τουεκδότη του Playboy, , στο βιβλίο της «Down The Rabbit Hole: Curious Adventures And Cautionary Tales From A Former Playboy Bunny» , αποκάλυψε τη ζωή στην έπαυλη. Έξι χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το βιβλίο μεταφέρεται στην τηλεοπτική οθόνη, ενώ τον ρόλο τηςθα ενσαρκώσει ηΣύμφωνα με τηη σειρά θα παρουσιάσει όσα συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες της έπαυλης, όπου οι κοπέλες έπαιρναν ναρκωτικά και ενθαρρύνονταν να συμμετέχουν σε όργια με τον Χιου Χέφνερ δύο φορές την εβδομάδα. «Ήξεραν ότι ήταν ένα είδος προσφοράς για την διαμονή τους», επεσήμανε στο Buzzfeed News.

. Την περίοδο που γνώρισε έναν φίλο του Χέφνερ ήταν μόλις 20 ετών, φοιτούσε στο πανεπιστήμιο και εργαζόταν ως σερβιτόρα στο Hooters. Ο φίλος του ιδρυτή του Playboy την κάλεσε σε ένα από τα πάρτυ που διοργανώνονταν στην έπαυλη. Νόμιζε πως θα ήταν κάτι σημαντικό με αποτέλεσμα κάθε Κυριακή να βρίσκεται στην πισίνα του Χέφνερ.Έπειτα από έναν χρόνο αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις της και να γίνει μία από τις ερωμένες του Χιου Χέφνερ με σκοπό να εξακολουθεί να ζει στο Λος Άντζελες. Μάλιστα νόμιζε ότι καμία από τις κοπέλες που βρίσκονταν στο περιβάλλον του δεν έκανε σεξ μαζί του (ο ίδιος ήταν ήδη άνω των 70 ετών).Όμως γρήγορα όλα άλλαξαν όταν κατά τη διάρκεια τουπου συμμετείχε ο Χέφνερ της πρόσφερε ένα χάπι Quaalude, λέγοντας της πως «στα 70's τα συγκεκριμένα χάπια χρησιμοποιούνταν για "άνοιγμα των μηρών"». Αν και αρνήθηκε να κάνει χρήση ναρκωτικών δεν αρνήθηκε να περάσει την πόρτα του δωματίου του ιδρυτή του Playboy. Εκεί βρίσκονταν αρκετές γυναίκες και μία από αυτές την έσπρωξε προς το μέρος του.«Δεν υπήρχε καμία οικειότητα, δεν υπήρχαν φιλιά» είπε αναφερόμενη στο συγκεκριμένο συμβάν, η Μάντισον. «Ήταν τόσο σύντομο που δεν θυμάμαι καν τι ένιωθα πέρα ​​από το να έχω ένα βαρύ σώμα πάνω μου», συνέχισε. Λίγο αργότερα συνειδητοποίησε ότι τα όργια γίνονταν κάθε Τετάρτη και Παρασκευή.Σύντομα κατάλαβε ότι δεν ελεγχόταν μόνο από το σεξ. Συγκεκριμένα κατάλαβε ότι ελεγχόταν ακόμα και με άλλους τρόπους όπως ήταν η αυστηρή συμμόρφωση με απαγόρευση κυκλοφορίας στις εννέα το βράδυ. Επίσης ομιλούσε με σκληρά λόγια για την εμφάνισή της ενώ αρνήθηκε να την αφήσει να δει έναν ψυχοθεραπευτή όταν έπαθε κατάθλιψη. Όπως λέει η ίδια η κατάσταση ήταν τόσο απελπιστική που σκέφτηκε να αυτοκτονήσει.Ωστόσο η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται το 2005 όταν μαζί με τις άλλες φίλες του Χέφνερ, Μπρίτζετ Μαργκαρντ και Κέντρα Γουίλκινσον πρωταγωνίστησε σto reality «». Όπως λέει αν και δεν πήραν κάποιο χρηματικό ποσό για το reality τελικά οτης επέτρεψε να κερδίσει τα δικά της χρήματα. Λίγο αργότερα της προσφέρθηκε ένας τρόπος να φύγει από την έπαυλη. Εν τέλει έφυγε από εκεί το 2009. Τρία χρόνια αργότερα παντρεύτηκε την κατά 60 χρόνια μικρότερή τουμε την οποία παρέμεινε μέχρι το 2017 και τον θάνατό του . Μάλιστα ότανη Μάντισον δημοσίευσε το βιβλίο της η συμπρωταγωνίστριά της στο reality Κέντρα Γούιλκινσον την έβαλε στο στόχαστρο ενώ μιλώντας για τον Χέφνερ τον αποκάλεσε «». Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι όσα είπε η Μάντισον δεν ήταν αλήθεια. Η πρώην ερωμένη του Χέφνερ της απάντησε ενώ η ιστορία που παρουσίασε είναι μία από τις πολλές που έχουν δει τα τελευταία χρόνια το φως της δημοσιότητας.. Όπως είπε η ίδια έκαναν σεξ όταν εκείνος ήταν 78 και εκείνη 18. Περιγράφοντας τις νύχτες των οργίων ανέφερε πως «έπρεπε να είμαι πολύ μεθυσμένη ή να καπνίσω για να επιβιώσω εκείνες τις νύχτες. Δεν υπήρχε τρόπος να ξεφύγουμε». έγραψε το βιβλίο της Γουίλκινσον.Από την πλευρά της η πρώην Playmateμοιράστηκε στο βιβλίο της μυστικά από το αρχοντικό του Χέφνερ. Πιο συγκεκριμένα περιέγραψε μια εξευτελιστική διαδικασία που συνέβαινε τακτικά καθώς ζητούσε χρήματα από τον