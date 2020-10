Ο κορωνοϊός κάνει... σεξ με όμορφη γιατρό σε αλλόκοτο ροζ βιβλίο που έγινε viral!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

χαρακτηρίζουν όσοι και όσες τόλμησαν να διαβάσουν ένα αλλόκοτο «ροζ» μυθιστόρημα που έχει γίνει viral τις τελευταίες μέρες καιΑπό τη μέρα που τοβρέθηκε στα ψηφιακά ράφια (στις 22 Απριλίου) αρκετοί αναγνώστες - κυρίως λάτρεις της- έσπευσαν να διαβάσουν αυτήν την «καυτή ιστορία για τον απαγορευμένο έρωτα και την εκπλήρωση σκοτεινών επιθυμιών». Σύντομα, η viral φήμη του βιβλίου «έσπρωξε» και άλλους να εντρυφήσουν στις 16 σελίδες του, με τις αντιδράσεις του κοινού να διχάζονται ανάμεσα στηνκαι τηντου συγγραφέα.Το «Kissing the Coronavirus» φέρει την υπογραφήκαι στην περιγραφή του βιβλίου στο amazon.com αναφέρεται - κάπως... απολογητικά - ότι είναι «το πρώτο βιβλίο της συγγραφέως στην προσπάθεια να πληρώσει τους λογαριασμούς της μετά την απόλυσή της». Στην πραγματικότητα όμως το «M.J. Edwards» είναι λογοτεχνικό ψευδώνυμο για τονόπως αποκαλύπτει ηH σύνοψη του διηγήματος επιχειρεί να προετοιμάσει τον αναγνώστη για αυτό που... τον περιμένει: «Ήθελε να θεραπεύσει τον κορωνοϊό. Αντί γι' αυτό... τον ερωτεύτηκε. Η Δρ. Alexa Ashingtonford είναι μέρος μιας ομάδας ιδιοφυών επιστημόνων που έχουν επιφορτιστεί με το έργο της εύρεσης θεραπείας για τον καταστροφικό κορωνοϊό. Δεν ήξερε όμως ότι θα κατέληγε τελικά να τον ερωτευτεί, σε αυτό το καυτό μυθιστόρημα erotica που έγινε viral. To Kissing Coronavirus είναι μια παθιασμένη ιστορία για τον απαγορευμένο έρωτα και την εκπλήρωση σκοτεινών επιθυμιών».Από τις πρώτες κιόλας σελίδες όμως, η πένα του Winterκαι αφήνει τους πάντες με ανοιχτό το στόμα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότιακόμα και μέσα από τον δοκιμαστικό σωλήνα, όπως φαίνεται στο παρακάτω απόσπασμα: «Παρά τον όλεθρο που είχε προκαλέσει ο κορωνοϊός ανά την υφήλιο, η Alexa αισθανόταν ένα κύμα διέγερσης να τη συνεπαίρνει κάθε φορά που έπιανε στα χέρια της το δείγμα του κορωνοϊού σαν ένα παλλόμενο πέος σε στύση, έτοιμο να σκορπίσει την καταστροφή σε όποιον το άγγιζε».Ανακινώντας τον δοκιμαστικό σωλήνα, συνεχίζει ο συγγραφέας,της και κάθε εκατοστό του κορμιού της ανατρίχιαζε!Σύμφωνα με τη New York Post, «τα πράγματα παίρνουν μια απρόσμενη τροπή όταν ένας μοχθηρός επιστήμονας, ο Δρ. Bob Gurtlychung μολύνεται από τον κορωνοϊό και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί ένα πειραματικό εμβόλιο, που δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα, σε μια προσπάθεια να τον ξεφορτωθεί. Ο ιός τότε μεταμορφώνει τον μοχθηρό γιατρό σε έναν σέξι καταπράσινο «κορωνο-παίδαρο» σε στυλ Χαλκ που μπορεί επιτέλους να συνουσιαστεί με την ξαναμμένη Δρ. Ashingtonford».Η παράξενη ερωτική ιστορία - που κανείς δεν έχει καταλάβει ακόμα αν γράφτηκε ή όχι στα σοβαρά - έχει διχάσει το αναγνωστικό κοινό και έχει λάβει πάνω από 400 κριτικές στομε μέση βαθμολογία 2,37 αστέρια. Πολλοί χρήστες δηλώνουν αναποφάσιστοι ως προς το αν πρέπει να δώσουν στο «Kissing the Coronavirus»«Δεν ξέρω αν πρέπει να του δώσω 5 αστέρια ή 1. Μη με παρεξηγείτε, το βιβλίο είναι φρικτό. Απολύτως απαίσιο. Αλλά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι ακριβώς αυτό που ήθελα να είναι», γράφει μια μπερδεμένη αναγνώστρια. «1 αστέρι για την ποιότητα, 5 για το πόσο ξεκαρδιστικό είναι», αναφέρει η κριτική ενός αλλου αναγνώστη που παραδέχεται ότι γελούσε σε κάθε παράγραφο.