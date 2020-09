ΗΠΑ: Τουλάχιστον 24 νεκροί από τις πυρκαγιές - Εντολή εκκένωσης σε μισό εκατομμύριο κατοίκους του Όρεγκον

Portland residents told 'BE READY' to flee as West wildfires rage https://t.co/RyFJCsDoV8 pic.twitter.com/KDScujunL9 — Reuters (@Reuters) September 11, 2020

The mayor of Portland declared a state of emergency on Thursday night as fires burned toward the city. About 500,000 people in Oregon have been told to evacuate. Latest updates: https://t.co/08ui9l41Bu — The New York Times (@nytimes) September 11, 2020

Fires continued to blaze across California, Oregon and Washington, destroying neighborhoods and forcing mass evacuations as firefighters struggled to contain them. https://t.co/6eau9oQ3sy pic.twitter.com/06bKHrASbg — The New York Times (@nytimes) September 11, 2020

911 dispatchers in Oregon are slammed with calls about QAnon-backed false claims about the wildfires there https://t.co/10AehYjnZV — CNN (@CNN) September 11, 2020

Περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι στο Όρεγκον έλαβαν εντολή να εκκενώσουν τις εστίες τους ενώ και οι κάτοικοι της μεγαλύτερης πόλης, του Πόρτλαντ, διατάχθηκαν να είναι έτοιμοι να φύγουν ανά πάσα στιγμή, καθώς οι τεράστιες πυρκαγιές, ωθούμενες από τους ισχυρούς ανέμους, κατακαίνε τηΤουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σχεδόν 100 πυρκαγιές έχουν κάψει μιαστις Δυτικές Πολιτείες, με το Όρεγκον να έχει πληγεί περισσότερο απ’ όλες.Η Μολάλα,, καλυμμένη με ένα στρώμα στάχτης. Πάνω από 9.000 κάτοικοι έφυγαν για να γλιτώσουν και μόνο 30 αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία.Περίπου το 10% των κατοίκων της Πολιτείας έλαβαν εντολή να φύγουν αμέσως από τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι προειδοποιήθηκαν να «είναι έτοιμοι» να το κάνουν ανά πάσα στιγμή και οι υπόλοιποι να «προετοιμαστούν».Οι πόλεις στα νοτιοανατολικά του Πόρτλαντ βρίσκονταν στο έλεος των ανέμων, αφού οι δύο από τις μεγαλύτερες. Σήμερα, καθώς κόπασαν κάπως οι άνεμοι και ανέβηκε το επίπεδο υγρασίας, οι πυροσβέστες πέταξαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από το νέφος του κίτρινου καπνού για να δουν πόσο κοντά βρίσκονται οι φλόγες.«Δεν ξέρουμε πού είναι η πυρκαγιά» είπε χαρακτηριστικά ο Μάικ Πενουνούρι, της πυροσβεστικής της Μολάλα, κοιτάζοντας τον πυκνό καπνό στην πόλη πουΣτο νότιο Όρεγκον, ένα δυστοπικό τοπίο με καμένες κατοικίες και πάρκα τροχόσπιτων εκτείνεται για πολλά χιλιόμετρα κατά μήκος του Αυτοκινητόδρομου 99, στα νότια του Μέντφορντ, περνώντας από το Φοίνιξ και το Τάλεντ.Στη γειτονική Πολιτεία Ουάσινγκτον, βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από την περιοχή Τακόμα δείχνουν τη φωτιά να κατακαίει σπίτια και τους κατοίκους να τρέχουν από το ένα στο άλλο για να ειδοποιήσουν τους γείτονες. «Όλοι έξω, όλοι έξω!» ουρλιάζει ένας άνδρας, την ώρα που οι πυροσβέστες προσπαθούν να ρίξουν νερό στις φλόγες.Στην Καλιφόρνια, πάνω από 68.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή εκκένωσης. Η μεγαλύτερη πυρκαγιά στη ιστορία της Πολιτείας αυτής έχει κάψει μέχρι τώρα σχεδόν 3 εκατομμύρια στρέμματα στον Εθνικό Δρυμό του Μεντοσίνο, στα βορειοδυτικά του Σακραμέντο.«Είχαμε στη διάθεσή μας τέσσερις ώρες για να μαζέψουμε τα ζώα μας και κάποια φάρμακα και τέτοια πράγματα», είπε ο συνταξιούχος Τζον Μέιλον, ο οποίος αναγκάστηκε να αφήσει πίσω του τρεις από τις 30 γάτες του, καθώς το σπίτι του απειλήθηκε από την τεράστια Πυρκαγιά Κρικ.Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για εμπρησμό στο Όρεγκον. Ωστόσο, τουλάχιστον τέσσερα αστυνομικά τμήματα της Πολιτείας αυτής προειδοποίησαν τους πολίτες να μην πιστεύουν τα «ψευδή» μηνύματα που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, για παράδειγμα στο Facebook και το Twitter, από λογαριασμούς που υποτίθεται ότι ανήκουν στην αστυνομία, και κατηγορούν το αριστερό, αντιφασιστικό κίνημα Antifa ή τους ακροδεξιούς της ομάδας Proud Boy για τις πυρκαγιές.«Οι φήμες εξαπλώθηκαν ακριβώς σαν την πυρκαγιά και τώρα το 911 (ο τηλεφωνικός αριθμός των επειγόντων) και οι επαγγελματίες μας κατακλύζονται με αιτήματα για πληροφορίες και ερωτήσεις για την αναληθή φήμη ότι 6 μέλη των Antifa συνελήφθησαν επειδή έβαζαν φωτιές στην κομητεία Ντάγκλας του Όρεγκον. Δεν είναι αλήθεια!», ανέφερε μια ανάρτηση του σερίφη της κομητείας Ντάγκλας.Στα μέσα της εβδομάδας, η αστυνομία του Μέντφορντ είχε διαψεύσει μια «είδηση» ότι συνελήφθησαν για εμπρησμό πέντε μέλη των Proud Boy. Πρόκειται για μια ακροδεξιά οργάνωση, με μέλη αποκλειστικά άνδρες, που αυτοχαρακτηρίζεται «αδελφότητα των Δυτικών σοβινιστών».