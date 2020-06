Η «συμμορία των... εφτά» και τα διαμάντια των 5 εκατ. που έκαναν φτερά από τον Οίκο Boodles

Το κοσμηματοπωλείο Boodles

Ο Μίκαελ Γιοβάνοβιτς

Η ταινία «Ροζ Πάνθηρας» Η ταινία «Συμμορία των 11»

Η Άννα, που εξετέλεσε τη ληστεία, δεν έχει συλληφθεί μέχρι σήμερα. Βρετανικά μέσα δημοσίευσαν φωτογραφία άλλης γυναίκας με κοσμήματα, θέλοντας να εξάψουν τη φαντασία των αναγνωστών τους ότι κάπως έτσι είναι η Anna

Οικογένεια Boodles

Η γνωστή σε όλους φράση «Τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος κάθε κοριτσιού» από τα χείλη τηςστην ταινία «Οι άντρες προτιμούν τις ξανθές» φαίνεται να βρίσκει για πρώτη φορά τον φυσικό της χώρο στο, ένα από τα σημαντικότερα στο χώρο του κοσμήματος, που άνοιξε τις πύλες του στη, το 1798 ή όπως είπε κάποτε ο διευθύνων σύμβουλός του,: «Σε πολλά κορίτσια αρέσουν τα διαμάντια κάποια όμως τα λατρεύουν, και αυτά ακριβώς είναι τα κορίτσια που κυνηγάμε!».Ένα τέτοιο κορίτσι έφτασε στο εμβληματικό κατάστημα τηςτην Πέμπτη 10 Μαρτίου του 2016, στις 11.09 το πρωί. Φορούσε σκούρο παλτό, μεταξωτό φουλάρι και σινιέ καπέλο ενώ μιλούσε με. Το όνομά της, είπε, ήταν «», το επάγγελμά της «» και αποστολή τηςγια λογαριασμό ενός πλούσιου Ρώσου που είχε συμφωνήσει να τα αγοράσει έναντι του ποσού των. Η Άννα κατέβηκε στο υπόγειο εκθετήριο συνοδευόμενη από τον αδερφό τουκαι πρόεδρο του Boodles,, ο οποίος φημίζεται στους κύκλους των πλουσίων για την εξαιρετική τεχνική του στις πωλήσεις. Ο Νικ είχε ταξιδέψει μια εβδομάδα νωρίτερα στο Μονακό για να διαπραγματευτεί τη συναλλαγή με το αφεντικό της «», έναν άνδρα που του συστήθηκε ως «», καθώς και με έναν ακόμη που είχε οργανώσει τη συνάντηση, με το όνομα «».Εκείνη την ημέρα, ακριβώς, έχοντας δηλώσει ιδιαιτέρως ικανοποιημένη από τα διαμάντια που μόλις είχε ελέγξει, πέταξε ένα γαλλικότατο "" και βγήκε από το κατάστημα περπατώντας στην NewBond Street. Στην πραγματικότητα, η «Άννα», αφού με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις αντικατέστησε την κασετίνα όπου βρίσκονταν τα διαμάντια που δήθεν εκτίμησε, με μία άλλη, ακριβώς ίδια, γεμάτη από άχρηστα βότσαλα. Αργότερα θα προέκυπτε ότι είχε κρύψει τα πραγματικά διαμάντια σε μιακαι πως έφυγε από το κοσμηματοπωλείο σαν… κυρία παίρνοντάς τα μαζί της.Λεπτομέρειες της απίστευτης αυτής απάτης δημοσιοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα στο δικαστήριο του Southwark Crown Court, όπου ένας από τους συνεργάτες της «Άννας» -η οποίαούτε εντοπισθεί μέχρι σήμερα όπως άλλωστε και τα διαμάντια-, ο 27χρονος, καταδικάσθηκε σε φυλάκιση τριών ετών και οκτώ μηνών, μετά από μια επίπονη έρευνα τριών ετών της Scotland Yard.Σύμφωνα με τη δικογραφία αυτή ήταν η μεγαλύτερη, από άποψη, ληστεία που έγινε ποτέ στη Μεγάλη Βρετανία και εκτελέσθηκε στον χώρο από ένα και μόνο άτομο. Μία ληστεία που άνετα μπορεί να συγκριθεί με την πλοκή της ταινίας « Η συμμορία των 11», των ταινιών «Ροζ Πάνθηρα» του Πίτερ Σέλλερς και την ταινία του 1981 «Οι κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού» στην οποία ο ήρωαςαντικαθιστά ένα πολύτιμο χρυσό είδωλο με μια σακούλα με άμμο. Ωστόσο, η συμμορία που διέπραξε αυτή την περίτεχνη απάτη αξίας, δεν φαίνεται να την εμπνεύστηκε από κάποια ταινία αλλά από κάτι πολύ πιο κοινότυπο όπως λόγου χάρη από έναΠηγές με γνώσεις επάνω στη μετέπειτα έρευνα, θεωρούν ότι στην πραγματικότητα η εν λόγω ληστεία ήταν εμπνευσμένη από ένα ντοκιμαντέρ του Channel 4 με τον τίτλο «The Million Pound Necklace: Inside Boodles» - «Το κολλιέ του ενός εκατομμυρίου λιρών - Στα άδυτα του Boodles», το οποίο προσέφερε μια «στους τηλεθεατές πίσω από τις πόρτες της οικογενειακής εταιρείας.Η εκπομπή όχι μόνο εξοικείωσε τους τηλεθεατές με τοτης εταιρείας, που διαχειρίζεται καθημερινά στα εννέα καταστήματά της, αποκαλύπτοντας ότι η γκάμα τους περιλαμβάνει και ένα μοναδικό σετ από σμαραγδένια κοσμήματα αξίας 2,8 εκατομμυρίων λιρών, αλλά σύστησε επίσης την οικογένειαστο κοινό, και κάπως έτσι τους προσέγγισε η συμμορία.Κρίσιμο είναι πως η εκπομπή έδειξε επίσης ότι, εκεί όπου αργότερα τους « προσέγγισαν» συνεργάτες της «Άννας» προκειμένου να βρίσκουν πελάτες σε κοκτέιλ πάρτι και εκδηλώσεις «στο κόκκινο χαλί». Επιπλέον, το ντοκιμαντέρ παρείχε στους δράστες της ληστείας πληροφορίες για το δίκτυο των εμπόρων διαμαντιών που συνεργάζονται με τηνγια την προμήθεια των πολύτιμων πρώτων υλών τους. Όπως δήλωσε αργότερα κάποιος συνεργάτης της διάσημης εταιρείας κοσμημάτων: «Το ντοκιμαντέρ του Channel 4 ήταν αρκετά «παιχνιδιάρικο» και έδωσε την εντύπωση ότι η Boodles διευθύνεται από μια οικογένεια ελαφρώς αδέξιων Βρετανών κυριλέδων. Επίσης παρείχε κάθε είδους σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια Γουέινραϊτ…».Για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο, πρέπει να ταξιδέψουμε στον Φεβρουάριο του 2016, περίπου 18 μήνες μετά την πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ. Μια μέρα εκείνου του μήνα, οέρχεται σε επαφή με τον «», ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ήταν συνεργάτης κάποιου κοινού τους γνωστού. Ο «Γκλας» είπε ότιως επένδυση και κατάφερε να πείσει τον κ.να ταξιδέψει στο Μονακό για μια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με μια ομάδα επενδυτών. Ο κοσμηματοπώλης συναντήθηκε, συμπεριλαμβανομένου του «», ο οποίος «φαινόταν να είναι εκείνος που κινούσε τα νήματα».Στη συνέχεια επιτεύχθηκε συμφωνία σύμφωνα με την οποία η ομάδα των τριών. Ωστόσο, για να επαληθεύσουν ότι ήταν το μέγεθος και η ποιότητα που ήθελαν, οι Ρώσοι(επιστήμονας εξειδικευμένος στους πολύτιμους λίθους) στο κεντρικό κατάστημα Boodles την New Bond street. Η συμφωνία - που πιστεύεται ότι είναι σχετικά συνηθισμένη στο εμπόριο διαμαντιών – ήταν ότι τα διαμάντια θα επιθεωρούνταν και στη συνέχεια θα τοποθετούνταν μέσα σε μιατης οποίας ο γεμολόγος των αγοραστών θα κλείδωνε με λουκέτο κρατώντας ο ίδιος το κλειδί, έτσι ώστε να μην μπορεί να παραβιαστεί το περιεχόμενό του. Στη συνέχεια, η κασετίνα θα φυλασσόταν από τηνέως ότου το κατάστημα λάμβανε στον λογαριασμό του τραπεζική μεταφορά ύψουςαπό τον αγοραστή, οπότε και θα παραδίδονταν σ΄ αυτόν. Δεν ήταν το είδος της συμφωνίας που συνήθως κάνουν οι Boodles, αλλά οέκρινε ότι ήταν μια πολύ καλή τιμή για αυτά τα επτά διαμάντια πιστεύοντας ότι οι Ρώσοι πληρώνουν πολύ καλά και θεωρώντας πως έχουν περισσότερα χρήματα παρά μυαλό.Κάπως έτσι «» και δεν κατάλαβε ότι επρόκειτο για απάτη. Και κάπως έτσι στήθηκε η παγίδα. Η ληστεία απαιτούσε. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 7 Μαρτίου, όταν ένα μέλος της συμμορίας, ο, - που όπως και οι περισσότεροι από τους συνεργάτες του είναι Γάλλοι υπήκοοι Αλβανικής καταγωγής- νοίκιασε ένα Citroen DS4 hatchback στο αεροδρόμιο Σαρλ Ντε Γκολ στο. Δύο ημέρες αργότερα, αυτός και οέφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της σήραγγας της Μάγχης και εγκαταστάθηκαν στο ξενοδοχείο Best Western στο Ilford, με. Στην άλλη άκρη του Λονδίνου εκείνο το απόγευμα, η «» και μια άλλη γυναίκα, η ταυτότητα της οποίας είναι άγνωστη, έφτασαν με τρένο από το Παρίσι και εγκαταστάθηκαν στο Cricklewood Lodge Hotel, ένα οικονομικό ξενοδοχείο του Βόρειου Λονδίνου. Στις 20.15 μ.μ.,. Το τρίο έφτασε με το Citroen στην New Bond street, στο Κεντρικό, όπου έκαναν «αναγώριση» του καταστήματος Boodles και της περιοχής γύρω απ΄αυτό.Το επόμενο πρωί - ημέρα της ληστείας - τα τέσσερα μέλη της συμμορίας που είχαν μείνει στο Ilford έκαναν check out από το ξενοδοχείο και οδήγησαν ως την Bond street , όπου έφτασαν περίπου στις 9.30 π.μ. Η «» και η συνεργάτιδά της από τη μεριά τους πήραν ένα ταξί και πήγαν στην παμπ «Willow Walk», κοντά στον σταθμό της Βικτόρια, όπου τις περίμεναν οι συνεργοί τους με τις βαλίτσες τους.Μια ώρα μετά, την Έμμα Μπάρτον. Συνοδευόμενη από τους ίδιους στο υπόγειο, η «Άννα» κάθισε δίπλα σε ένα τραπέζι και «επιθεωρούσε» καθένα από τα επτά διαμάντια, πριν τυλίξει το καθένα σε χαρτομάντηλο για να το μεταφέρει στην κασετίνα με το λουκέτο, την οποία και κλείδωσε, κρατώντας η ίδια ο κλειδί.Σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές,. «Ήταν μια γυναίκα μέσης ηλικίας, η οποία μιλούσε πολύ λίγα αγγλικά και δεν φαινόταν να χειρίζεται τους πολύτιμους λίθους με τον τρόπο που θα περίμενε κάποιος από έναν εκπαιδευμένο γεμολόγο», είπαν αργότερα προσθέτοντας: «Για παράδειγμα, προσπάθησε να χρησιμοποιήσει έναν αισθητήρα θερμικής αγωγιμότητας, μια συσκευή που χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσει ότι ένα διαμάντι είναι γνήσιο, αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει να λειτουργήσει και έπρεπε να δανειστεί ένα άλλο από την Έμμα Μπάρτον. Επίσης, δεν πραγματοποίησε μερικούς από τους ελέγχους που συνήθως κάνουν οι ειδικοί. Όπως αποδείχθηκε, ήταν πολύ καλύτερη στα ταχυδακτυλουργικά κόλπα παρά στο να υποδύεται την γεμολόγο».Σε αυτό το χρονικό σημείο, οέλαβε ένα τηλεφώνημα από τον «», τον υποτιθέμενο Ρώσο αγοραστή λίγο πριν το μεσημέρι. Καθώς έφυγε από το δωμάτιο για να μιλήσει,. «Η Έμμα Μπάρτον είπε στην «Άννα» ότι δεν μπορούσε να το κάνει αυτό υποδεικνύοντάς της να αφήσει πάλι την κασετίνα στο τραπέζι», δήλωσε ο εισαγγελέαςστο δικαστήριο. «Η Άννα φαινόταν μπερδεμένη και έκανε όπως της είπαν. Χωρίς όμως να την δει η Έμμα Μπάρτον η «Άννα» είχε στην πραγματικότητα τοποθετήσει μια άλλη, ίδια κασετίνα πάνω στο τραπέζι». Η υποψιασμένη κυρίαενημέρωσε τον κ.για το τι είχε συμβεί. Αφού ολοκλήρωσε το σύντομο τηλεφώνημά του, ο επικεφαλής τουρώτησε την «Άννα» αν μπορούσε να ελέγξει την τσάντα της, προληπτικά, πριν φύγει. Ωστόσο, όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο,κι έτσι ο κ.δεν βρήκε κάτι.Στη συνέχεια, η «» έφυγε από το κατάστημα λίγο μετά το μεσημέρι και περπάτησε στην New Bond Street μεταφέροντας. Σε ελάχιστη απόσταση την συνάντησαν οι δύο γυναίκες συνεργάτιδες τουκαι του. Πλάνα από κάμερα ασφαλείας τη δείχνουν να βάζει γρήγορα τα διαμάντια σε μία από τις τσάντες τους πριν επιστρέψει στην παμπ Willow Walk, όπου άλλαξε ρούχα σε μια προφανή προσπάθεια να παραπλανηθούν οι ντετέκτιβ που θα μελετούσαν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας. Εκείνη και ο συνεργός που την περίμενε εκεί πήγαν στη συνέχεια στον σταθμό Κινγκς Κρος και πήραν ένα τραίνογια το Παρίσι.Εν τω μεταξύ, οκαι ομαζί με τις δύο γυναίκες που είχαν τώρα τα διαμάντια,στο Ανατολικό Λονδίνο όπου συναντήθηκαν, μπήκαν στο Citroen και επέστρεψαν στημέσω της σήραγγας της Μάγχης. Καθ 'οδόν, από μια κάμερα φάνηκε πως το Citroen σταμάτησε στον αυτοκινητόδρομο Α12 για να αποθέσει ένα αντικείμενο μέσα σε μια σχάρα αποχέτευσης. Παραμένει ασαφές ποιο ήταν αυτό το αντικείμενο, αλλά μέσα σε τρεις ώρες, είχαν κι αυτοί εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο.Μόλις το επόμενο απόγευμα στον οίκοσυνειδητοποίησαν ότι είχαν πέσει θύματα απάτης και ληστείας., έστειλαν την κλειδωμένη κασετίνα κοσμημάτων σε μια εξειδικευμένη εγκατάσταση στο Χίθροου για να περάσει από ακτίνες, μια διαδικασία που αποκάλυψε ότι κάτι «δεν φαίνεται να είναι απόλυτα σωστό», σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου. Όταν άνοιξαν την κασετίνα, ο πανικόβλητος κοσμηματοπώλης ανακάλυψε ότι. Μέχρι τότε, η συμμορία είχε φύγει πολύ μακριά.Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι. Ευτυχώς, η εκτεταμένη παρακολούθηση καμερών ασφαλείας από την Scotland Yard αποκάλυψε σύντομα τις διαδρομές μέσω των οποίων είχε διαφύγει η ομάδα. Οι ντετέκτιβ μπόρεσαν να εντοπίσουν τοστην εταιρεία μίσθωσης στο Παρίσι, η οποία τους έδωσε το όνομα του. Συνελήφθη το 2016 ενώ πετούσε για το Μάντσεστερ. Οαποκαλύφθηκε επειδή είχε χρησιμοποιήσει τογια να κάνει κράτηση για τα εισιτήρια του Τούνελ της Μάγχης για το Citroen. Εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης και τελικά συνελήφθη στη Βόρειαφέτος τον Ιανουάριο. Από τότε είναι στη φυλακή.Τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας -που πιστεύεται ότι είναι- παραμένουν, αν και οι ντετέκτιβ θεωρούν πως έχουν ταυτοποιήσει τους περισσότερους, πράγμα που σημαίνει ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω τους.Όσο για τοBoodles, οι ιδιοκτήτες του έχουν ανακτήσει ένα μικρό ποσό χρημάτων από τις δικαστικές διαδικασίες εναντίον των δύο καταδικασθέντων, αλλά εξακολουθούν να έχουν χάσει εκατομμύρια.Είναι πιθανό να σκεφτούν δύο φορές, στο μέλλον, πριν επιτρέψουν σε τηλεοπτικές κάμερες να μπουν στους επιχρυσωμένους εκθεσιακούς χώρους τους. Και είναι αμφίβολο αν οι κοσμηματοπώλες της καλής αγγλικής κοινωνίας