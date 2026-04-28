Μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση της φάλαινας Τίμι που έχει εγκλωβιστεί στα παράλια της Βαλτικής, τη μεταφέρουν στα βαθιά
Θα μεταφερθεί στη Βόρεια Θάλασσα ή τον Ατλαντικό

Οι διασώστες κατάφεραν σήμερα να φορτώσουν σε μια μαούνα τη φάλαινα που εξόκειλε εδώ και εβδομάδες στα παράλια της Γερμανίας στη Βαλτική και τώρα θέλουν να τη μεταφέρουν σε βαθιά νερά, στη Βόρεια Θάλασσα, με την ελπίδα ότι θα τη σώσουν.

Η επιχείρηση διάσωσης, σε απευθείας μετάδοση από πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης, είναι το τελευταίο επεισόδιο ενός σίριαλ που κρατά τη χώρα με κομμένη την ανάσα από τα τέλη Μαρτίου.

Τα μέλη των σωστικών συνεργείων τράβηξαν, με λουριά και με τα χέρια τους, τη φάλαινα, κατά μήκος ενός καναλιού που έσκαψαν τις προηγούμενες ημέρες ώστε να την βγάλουν από τα ρηχά νερά του κόλπου κοντά στο νησί Πόελ και να την τοποθετήσουν πάνω στη μαούνα.

Το πρώτο μέρος της επιχείρησης στέφθηκε με επιτυχία. Η φάλαινα θα μεταφερθεί τώρα σε βαθιά νερά, στη Βόρεια Θάλασσα ή τον Ατλαντικό, ωστόσο οι αρμόδιοι δεν διευκρίνισαν το πότε ακριβώς θα γίνει αυτό.

Η διάσωση της φάλαινας χρηματοδοτείται από δύο πλούσιους επιχειρηματίες, με την άδεια των τοπικών Αρχών, που ωστόσο είχαν ανακοινώσει στις αρχές Απριλίου ότι εγκαταλείπουν την προσπάθεια επειδή οι πιθανότητες επιβίωσης του θηλαστικού ήταν ελάχιστες.

«Δεν μπορώ να εκφράσω τη χαρά μου. Είδαμε ότι η φάλαινα αγωνιζόταν και ήθελε να ζήσει», είπε στην εφημερίδα Bild η επιχειρηματίας Κάριν Βάλτερ-Μόμερτ.

«Αισθάνομαι ανακούφιση και χαρά. Μέχρι τώρα αυτή ήταν η μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής μου» είπε από την πλευρά του ο Βάλτερ Γκουντς, ο ιδρυτής της αλυσίδας χονδρεμπορίου MediaMarkt.

Η προηγούμενη απόπειρα διάσωσης εγκαταλείφθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Ο υπουργός Περιβάλλοντος του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, Τιλ Μπάκχαους,  το πρωί έδωσε το πράσινο φως για να συνεχιστεί η προσπάθεια.

Δύο κτηνίατροι εξέτασαν τη φάλαινα και έκριναν ότι από ιατρικής άποψης ήταν εφικτή η μεταφορά της, εξήγησε ο υπουργός. Η διάσωση της μεγάπτερης φάλαινας, μήκους 12 μέτρων, που οι Γερμανοί αποκαλούν «Τίμι», είναι «απόλυτη προτεραιότητα», τόνισε.

Τον Απρίλιο, οι Αρχές αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια διάσωσης του ζώου, αλλά στη συνέχεια, υπό την πίεση της κοινής γνώμης και των μέσων ενημέρωσης, αναθεώρησαν. Οι προσπάθειες διάσωσης πάντως δέχτηκαν σφοδρή κριτική από την επιστημονική κοινότητα και ορισμένους ειδικούς που θεωρούσαν μάταιη την επιχείρησης επειδή η φάλαινα ήταν ετοιμοθάνατη.

Ο υπουργός Μπάκχαους υπερασπίστηκε τη σημερινή εξέλιξη, δηλώνοντας ότι «αυτός που δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει ούτε λάθη» και «αξίζει τον κόπο να δοκιμάσουμε».

