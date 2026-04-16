Αλλεργία ή «κρυολόγημα»: Πώς ξεχωρίζουμε τα συμπτώματα

Μπούκωμα, καταρροή, φτέρνισμα, βήχας. Τέτοια συμπτώματα μπορεί να μας ταλαιπωρούν μέσα στη μέρα και συχνά γεννούν το ίδιο ερώτημα: «Μήπως έχω κάποια ιογενή λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού-που συνήθως ονομάζουμε “κρυολόγημα” ή είναι αλλεργία;»

κ. Σοφία Σολιδάκη, Αλλεργιολόγος παίδων και ενηλίκων, Επιστημονικά υπεύθυνη Αλλεργιολογικού Τμήματος



Τα κοινά σημεία που μπερδεύουν



Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν:



-μπούκωμα στη μύτη

-φτέρνισμα



-βήχας

Αυτή η ομοιότητα είναι που συχνά οδηγεί σε παρερμηνείες και σε λάθος χειρισμό.



Οι βασικές διαφορές



Έναρξη συμπτωμάτων

-Αλλεργία: Εμφανίζεται ξαφνικά, συχνά μέσα σε λίγα λεπτά μετά την έκθεση σε αλλεργιογόνο (π.χ. γύρη, σκόνη, τρίχωμα ζώου).

-Λοίμωξη του αναπνευστικού: Ξεκινά σταδιακά, με αίσθημα κακουχίας που χειροτερεύει σε 1–2 ημέρες.



Διάρκεια



-Αλλεργία: Τα συμπτώματα διαρκούν όσο υπάρχει επαφή με το αλλεργιογόνο – μπορεί να είναι μέρες, εβδομάδες ή ακόμη και μήνες.

-Λοίμωξη του αναπνευστικού: Συνήθως διαρκεί 5–7 ημέρες και μετά υποχωρεί.



Ειδικά συμπτώματα



-Αλλεργία: Έντονη φαγούρα στη μύτη, τα μάτια και τον λαιμό, δακρύρροια, διάφανη και υδαρής καταρροή.

-Λοίμωξη του αναπνευστικού: Πυρετός (έστω χαμηλός), πονόλαιμος, μυαλγίες, αίσθημα κόπωσης.



Εποχικότητα



-Αλλεργία: Συχνά εμφανίζεται συγκεκριμένες εποχές (π.χ. άνοιξη για τη γύρη) ή σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα (παλιά σπίτια, σκονισμένα δωμάτια).

-Λοίμωξη του αναπνευστικού: Πιο συχνή τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες λόγω ιών.



Γιατί έχει σημασία η σωστή διάγνωση



Η λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού είναι μια παροδική ιογενής λοίμωξη που υποχωρεί με ξεκούραση και συμπτωματική θεραπεία. Η αλλεργία, αντίθετα, μπορεί να είναι χρόνιο πρόβλημα, να επηρεάζει την ποιότητα ζωής και να εξελιχθεί σε άσθμα αν μείνει αδιάγνωστη. Επιπλέον, η λανθασμένη χρήση φαρμάκων (π.χ. αντιβιοτικά χωρίς λόγο ή αντιισταμινικά σε λάθος στιγμή) μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση.



Πότε να ζητήσουμε ιατρική συμβουλή



-Όταν τα συμπτώματα επιμένουν πάνω από δύο εβδομάδες

-Όταν ο ύπνος και η καθημερινότητα επηρεάζονται σημαντικά

-Όταν υπάρχει δύσπνοια, βήχας που δεν περνά ή συχνές «υποτροπές»

«Η επίσκεψη σε αλλεργιολόγο βοηθά να γίνει σαφής διάγνωση μέσω κατάλληλων τεστ και να δοθεί στοχευμένη θεραπεία – από φαρμακευτική αγωγή έως ανοσοθεραπεία.

Η λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού φεύγει από μόνη της· η αλλεργία όχι. Γι’ αυτό και η διάκριση ανάμεσα στα δύο δεν είναι απλώς λεπτομέρεια, αλλά το πρώτο βήμα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής», καταλήγει η κ. Σολιδάκη.



