Σκληροθεραπεία: Μια αξιόπιστη λύση για την εξάλειψη των ευρυαγγειών

Ως γνωστόν οι ευρυαγγείες είναι μικρά κόκκινα, μωβ ή μπλε φλεβίδια, παθολογικά διατεταμένα, τα οποία εντοπίζονται εμφανώς κάτω από την επιδερμίδα





«Δημιουργούνται συχνά λόγω αυξημένης φλεβικής πίεσης μέσα σε κεντρικότερες φλέβες, μεταφέροντας στη συνέχεια αυτή την πίεση και κοντά στην επιδερμίδα, με αποτέλεσμα αυτές να διατείνονται.



κ. Κωνσταντίνος Ν. Ξηρομερίτης MD, PHD, MSC, Αγγειοχειρουργός - Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, Διευθυντής Δ´ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής-Ενδοαυλικό Laser Φλεβικών Παθήσεων



«Η σκληροθεραπεία περιλαμβάνει την έγχυση ενός διαλύματος σκληρυντικής ουσίας (πολιδοκανόλη-aethoxysklerol) για το κλείσιμο των τριχοειδών φλεβιδίων (ευρυαγγειών), καθιστώντας το πιο αποτελεσματικό για μεγαλύτερες και βαθύτερες ευρυαγγείες (spider veins). Το σκληρυντικό αυτό διάλυμα ερεθίζει το εσωτερικό των τοιχωμάτων του φλεβιδίου προκαλώντας μη αναστρέψιμες αλλοιώσεις ώστε να κολλήσουν μεταξύ τους (χωρίς να δημιουργηθεί θρόμβος μεταξύ τους). Αφού σφραγίσει ολοκληρωτικά ο αυλός του τριχοειδούς φλεβιδίου, ο οργανισμός τελικά, θα την απορροφήσει σε διάστημα λίγων μηνών. Σε αντίθεση, η θεραπεία με τη θερμική ενέργεια του laser χρησιμοποιεί εστιασμένο φως για τη θεραπεία ακόμα μικρότερων φλεβιδίων, ιδιαίτερα στο πρόσωπο με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί μόνο στα σωστά σημεία (πολύ μικρές κόκκινες ευρυαγγείες).



Η καλύτερη επιλογή εξαρτάται από το μέγεθος, τη θέση και τον τύπο του δέρματος, καθώς η σκληροθεραπεία είναι ασφαλέστερη για πιο σκούρο δέρμα και το laser μπορεί να απαιτεί περισσότερες συνεδρίες και να έχει μεγαλύτερο χρόνο επούλωσης», εξηγεί.



Σκληροθεραπεία



- Πώς λειτουργεί:





- Καλύτερο για:

Μεγαλύτερης διαμέτρου και βαθύτερες ευρυαγγείες, φλεβεκτασίες και κιρσούς (υπό προϋποθέσεις), ειδικά στα πόδια.



- Επεμβατικότητα:

Είναι επεμβατική θεραπεία (περιλαμβάνει ενέσεις).



- Τύπος δέρματος:

Κλείσιμο



- Αποτελεσματικότητα:

Θεωρείται πολύ αποτελεσματικό, απαιτούνται λιγότερες συνήθως συνεδρίες σκληροθεραπείας σε σύγκριση με το laser.



- Αποθεραπεία:

Κανένας χρόνος αποθεραπείας, με άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα μετά τη συνεδρία, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει μώλωπες, ερυθρότητα ή ήπιο κνησμό.



- Προβληματισμοί:

Αν προηγουμένως έχει αντιμετωπιστεί θεραπευτικά από εξειδικευμένο και έμπειρο αγγειοχειρουργό με το ενδοαυλικό laser η υποκείμενη αιτία (φλεβική ανεπάρκεια), έχουμε εξαιρετικό αποτέλεσμα με μειωμένο τον κίνδυνο υποτροπής.



Θεραπεία με Laser



- Πώς λειτουργεί:

Βρίσκονται πιο συχνά στα πόδια και στο πρόσωπο. Η διάμετρός τους ποικίλει από 0.1 χιλ. έως και 1 χιλ. και μπορεί να εμφανίζονται μεμονωμένες ή ως εκτεταμένοι φλεβικοί σχηματισμοί.«Δημιουργούνται συχνά λόγω αυξημένης φλεβικής πίεσης μέσα σε κεντρικότερες φλέβες, μεταφέροντας στη συνέχεια αυτή την πίεση και κοντά στην επιδερμίδα, με αποτέλεσμα αυτές να διατείνονται.Άλλοι παράγοντες που πιθανόν συμβάλουν στην εμφάνιση ευρυαγγειών σε ασθενείς με γενετική προδιάθεση είναι: εγκυμοσύνη, εφηβεία, εμμηνόπαυση, χρήση αντισυλληπτικών χαπιών, ορμονοθεραπεία στην εμμηνόπαυση, πολύωρη ορθοστασία ή καθιστική θέση του σώματος, έλλειψη σωματικής άσκησης, και παχυσαρκία» αναφέρει ο Metropolitan General και συνεχίζει με τις θεραπευτικές επιλογές των ευρυαγγειών:«Η σκληροθεραπεία περιλαμβάνει την έγχυση ενός διαλύματος σκληρυντικής ουσίας (πολιδοκανόλη-aethoxysklerol) για το κλείσιμο των τριχοειδών φλεβιδίων (ευρυαγγειών), καθιστώντας το πιο αποτελεσματικό για μεγαλύτερες και βαθύτερες ευρυαγγείες (spider veins). Το σκληρυντικό αυτό διάλυμα ερεθίζει το εσωτερικό των τοιχωμάτων του φλεβιδίου προκαλώντας μη αναστρέψιμες αλλοιώσεις ώστε να κολλήσουν μεταξύ τους (χωρίς να δημιουργηθεί θρόμβος μεταξύ τους). Αφού σφραγίσει ολοκληρωτικά ο αυλός του τριχοειδούς φλεβιδίου, ο οργανισμός τελικά, θα την απορροφήσει σε διάστημα λίγων μηνών. Σε αντίθεση, η θεραπεία με τη θερμική ενέργεια του laser χρησιμοποιεί εστιασμένο φως για τη θεραπεία ακόμα μικρότερων φλεβιδίων, ιδιαίτερα στο πρόσωπο με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί μόνο στα σωστά σημεία (πολύ μικρές κόκκινες ευρυαγγείες).Η καλύτερη επιλογή εξαρτάται από το μέγεθος, τη θέση και τον τύπο του δέρματος, καθώς η σκληροθεραπεία είναι ασφαλέστερη για πιο σκούρο δέρμα και το laser μπορεί να απαιτεί περισσότερες συνεδρίες και να έχει μεγαλύτερο χρόνο επούλωσης», εξηγεί.Ένα χημικό διάλυμα (aethoxysklerol) εγχύεται στο τριχοειδές φλεβίδιο (ευρυαγγεία), προκαλώντας ουλή και σταδιακή επαναπορρόφηση από τον οργανισμό.Μεγαλύτερης διαμέτρου και βαθύτερες ευρυαγγείες, φλεβεκτασίες και κιρσούς (υπό προϋποθέσεις), ειδικά στα πόδια.Είναι επεμβατική θεραπεία (περιλαμβάνει ενέσεις).Ασφαλέστερο για όλους τους τόνους δέρματος, ειδικά για το πιο σκούρο δέρμα.Θεωρείται πολύ αποτελεσματικό, απαιτούνται λιγότερες συνήθως συνεδρίες σκληροθεραπείας σε σύγκριση με το laser.Κανένας χρόνος αποθεραπείας, με άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα μετά τη συνεδρία, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει μώλωπες, ερυθρότητα ή ήπιο κνησμό.Αν προηγουμένως έχει αντιμετωπιστεί θεραπευτικά από εξειδικευμένο και έμπειρο αγγειοχειρουργό με το ενδοαυλικό laser η υποκείμενη αιτία (φλεβική ανεπάρκεια), έχουμε εξαιρετικό αποτέλεσμα με μειωμένο τον κίνδυνο υποτροπής.

Η εστιασμένη φωτεινή ενέργεια χρησιμοποιείται για να βλάψει και να συρρικνώσει το τριχοειδές φλεβίδιο, η οποία στη συνέχεια εξασθενεί.



- Καλύτερο για:

Μικρότερες ευρυαγγείες, ειδικά στο πρόσωπο.



- Επεμβατικότητα:

Μη επεμβατική θεραπεία (χωρίς βελόνες).



- Τύπος δέρματος:

Μπορεί δυνητικά να προκαλέσει υπερμελάγχρωση σε πιο σκούρες αποχρώσεις δέρματος.



- Αποτελεσματικότητα:

Οι μικρές ευρυαγγείες μπορεί να εξαφανιστούν αργά ή γρήγορα, αλλά οι μεγαλύτερες φλέβες μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να ξεθωριάσουν και να απαιτήσουν πολλαπλές συνεδρίες.



- Αποθεραπεία:

Ελάχιστος χρόνος ανάρρωσης, πιθανόν ελαφρώς ταχύτερη από τη σκληροθεραπεία.



- Προβληματισμοί:

Σίγουρα αρκετά πιο επώδυνη διαδικασία από τη σκληροθεραπεία.



Συμπερασματικά: «Η εξάλειψη των ευρυαγγειών εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, πρέπει να εξατομικεύεται και δεν είναι πάντα μία απλή υπόθεση. Προϋποθέτει καλό φλεβολογικό έλεγχο και προηγούμενα συνήθως, όπου χρειάζεται, ομαλοποίηση της φλεβολογικής κυκλοφορίας. Συνηθίζουμε να λέμε ότι για να επιτύχουμε πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα (μέσω σκληροθεραπείας) πρέπει οπωσδήποτε προηγουμένως να έχουμε εξασφαλίσει πόδια με υγιή φλεβική κυκλοφορία, αντιμετωπίζοντας μία πιθανή φλεβική ανεπάρκεια με τις σύγχρονες ενδοαυλικές τεχνικές», καταλήγει ο κ. Ξηρομερίτης.