Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
«Εθισμένοι» στην παραπληροφόρηση για θέματα υγείας οι Έλληνες, τι επιμένουν να πιστεύουν
Σε επιδημία που απειλεί τη Δημόσια Υγεία αναδεικνύεται η παραπληροφόρηση σύμφωνα με τα συμπεράσματα ελληνικής έρευνας
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα ελληνικής έρευνας που δείχνουν πως η ευαλωτότητα στην παραπληροφόρηση για θέματα υγείας συνδέεται με πιο επιβλαβείς συμπεριφορές και αυξημένη διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια.
Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Healthcare, βασίστηκε σε διαδικτυακή έρευνα με δείγμα 402 ενηλίκων στην Ελλάδα η οποία χρησιμοποίησε ειδικές κλίμακες για τη μέτρηση επιρρέπειας στην παραπληροφόρηση για θέματα υγείας, συμπεριφορών υγείας και εμβολιαστικής διστακτικότητας.
