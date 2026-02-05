Μελέτη ανατρέπει τις εκτιμήσεις για τον αυτισμό: Μπορεί να είναι εξίσου κοινός σε αγόρια και κορίτσια

Τα συμπεράσματα της έρευνας υπογραμμίζουν την ανάγκη να διερευνηθεί γιατί οι διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού διαγιγνώσκονται αργότερα στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια