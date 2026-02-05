Με τρεις δεκαετίες εμπειρίας, η Savills Greece επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη της αγοράς ακινητων, μετατρέποντάς τη σε ένα σύγχρονο επενδυτικό περιβάλλον διεθνών προδιαγραφών.
Μελέτη ανατρέπει τις εκτιμήσεις για τον αυτισμό: Μπορεί να είναι εξίσου κοινός σε αγόρια και κορίτσια
Τα συμπεράσματα της έρευνας υπογραμμίζουν την ανάγκη να διερευνηθεί γιατί οι διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού διαγιγνώσκονται αργότερα στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια
Ο αυτισμός μπορεί να είναι εξίσου κοινός στα κορίτσια όσο και στα αγόρια, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε χθες Τετάρτη, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις επικρατούσες εκτιμήσεις για την συχνότερη εμφάνιση της νόσου σε αγόρια, όπως μεταδίδει το Ρόιτερς.
Παρότι ο αυτισμός θεωρείται συχνότερος σε αγόρια σε μικρότερες ηλικίες, η μελέτη διαπίστωσε σαφή κάλυψη της διαφοράς στην εφηβεία από τα κορίτσια, γράφουν οι ερευνητές στην επιστημονική επιθεώρηση The BMJ.
Τα συμπεράσματα υπογραμμίζουν την ανάγκη να διερευνηθεί γιατί οι διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού διαγιγνώσκονται αργότερα στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια, σημειώνουν οι ερευνητές.
Η παρουσία Διαταραχής του Φάσματος του Αυτισμού (ΔΑΦ) έχει αυξηθεί κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες με τρία αγόρια να διαγιγνώσκονται σήμερα για κάθε κορίτσι. Οι περισσότερες διαγνώσεις πραγματοποιούνται μέχρι την ηλικία των 10 ετών.
Για να αναλύσουν τα ποσοστά διάγνωσης στη διάρκεια της ζωής ερευνητές στη Σουηδία και στις ΗΠΑ εντόπισαν 2,7 εκατομμύρια άτομα γεννημένα στη Σουηδία κατά το διάστημα 1985-2022 και τα παρακολούθησαν από τη γέννησή τους μέχρι το ανώτατο τα 37 τους χρόνια.
Συνολικά, 2,8% των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα διαγνώστηκαν με αυτισμό κατά μέσον όρο στα 14 έτη.
Τα ποσοστά διάγνωσης ήταν υψηλότερα μεταξύ των αγοριών στις ηλικίες 10 με 14 και μεταξύ των κοριτσιών στις ηλικίες 15 με 19.
Μέχρι τα 20 η αναλογία αρσενικού προς θηλυκό είχε εξισορροπηθεί φθάνοντας σχεδόν το 1:1, διαπίστωσαν οι ερευνητές.
Αυτά τα συμπεράσματα και άλλη πρόσφατη έρευνα υποδηλώνουν ότι οι «παρούσες πρακτικές δεν πετυχαίνουν να αναγνωρίσουν τον αυτισμό σε πολλές γυναίκες μέχρι αργότερα στη ζωή τους, και αν», γράφει η Αν Κέρι, υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των ασθενών, σε άρθρο της που συνοδεύει την έρευνα.
Η έρευνα δεν έλαβε υπόψη της γενετικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες και άλλες συνθήκες που συνδέονται με τον αυτισμό, όπως η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) ή η νοητική υστέρηση, που μπορεί να έχουν διαδραματίσει κάποιο ρόλο στη διάγνωση των ασθενών.
Μολαταύτα, επισημαίνει η δρ Ρέιτσελ Μόσλι του πανεπιστημίου Bournemouth στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ωστόσο δεν συμμετείχε στην έρευνα, «αυτή η μελέτη είναι επίκαιρη και παρέχει σημαντική στήριξη γι'αυτό που οι ερευνητές στον αυτισμό γνώριζαν επί μακρόν» σχετικά με ένα σημαντικό κενό στη διάγνωση του αυτισμού στα κορίτσια.
Η εκτεταμένη παρακολούθηση της μελέτης σε νεαρά άτομα είναι απαραίτητη, όπως επισημαίνει, επειδή οι μελέτες στα παιδιά μπορεί να αγνοήσουν αυτιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ήδη εμφανή σε αγόρια αλλά ακόμη δεν φαίνονται σε κορίτσια.
Επιπλέον, η μεγάλη αναλογία αγοριών-κοριτσιών έχει αποδοθεί σε καλύτερες κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες μεταξύ των κοριτσιών καθιστώντας τον αυτισμό πιο δύσκολο να εντοπιστεί.
