Πόσο συχνή και βαριά είναι η γρίπη σε γιατρούς και νοσηλευτές – Μελέτη απαντά
Μελέτη δείχνει ότι, παρά τον υψηλό κίνδυνο έκθεσης, οι επαγγελματίες υγείας εμφανίζουν ήπια συμπτώματα γρίπης, ενώ η ίωση κάνει γρηγορότερα τον κύκλο της
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία έρευνας, σύμφωνα με τα οποία οι υγειονομικοί νοσούν πιο συχνά από γρίπη σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, παρά το γεγονός ότι είναι εμβολιασμένοι. Ωστόσο, όπως δείχνουν τα ευρήματα της μελέτης εμφανίζουν ηπιότερα συμπτώματα.
Συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες υγείας ανέφεραν συχνότερα συμπτώματα γρίπης, χωρίς όμως να καταγράφονται σημαντικές διαφορές στην ανίχνευση των ιών σε σχέση με άτομα εκτός του υγειονομικού χώρου. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει αυξημένη έκθεση σε παθογόνους μικροοργανισμούς, η οποία συνδέεται άμεσα με το εργασιακό τους περιβάλλον.
Παρά τη συχνότερη νόσηση, οι υγειονομικοί εμφάνισαν ηπιότερα συμπτώματα, με μικρότερη διάρκεια πυρετού και λιγότερη ένταση συνολικά. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, «οι επαγγελματίες υγείας φαίνεται να βιώνουν λιγότερο σοβαρή νόσο, ακόμη και όταν εμφανίζουν συμπτώματα τύπου γρίπης».
Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, η εικόνα αυτή πιθανόν σχετίζεται τόσο με τη συχνότερη ανοσολογική «εκπαίδευση» των υγειονομικών λόγω της επαναλαμβανόμενης έκθεσης σε ιούς του αναπνευστικού, όσο και με τη συνεπή εμβολιαστική τους κάλυψη. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «η επαγγελματική έκθεση μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης συμπτωμάτων, αλλά ταυτόχρονα να οδηγεί σε πιο αποτελεσματική ανοσολογική απόκριση».
Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα ευρήματα δεν μειώνουν τον κίνδυνο για τους υγειονομικούς, αλλά αναδεικνύουν τη σημασία της συνεχούς επιτήρησης, της τήρησης των μέτρων πρόληψης και του εμβολιασμού, τόσο για την προστασία των ίδιων όσο και για τον περιορισμό της μετάδοσης αναπνευστικών λοιμώξεων σε ασθενείς και στην κοινότητα.
