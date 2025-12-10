Πόσες ώρες ύπνου χρειαζόμαστε πραγματικά – Τι προτείνει ειδικός για να βρούμε τον «φυσικό ρυθμό» μας στις γιορτές

Καθώς οι γιορτές πλησιάζουν και οι ρυθμοί της καθημερινότητας γίνονται ολοένα και πιο έντονοι, η κούραση συσσωρεύεται και το ερώτημα επανέρχεται: πόσες ώρες ύπνου χρειάζεται τελικά ένας ενήλικας για να είναι παραγωγικός και πραγματικά ξεκούραστος; Οι περισσότερες κατευθυντήριες οδηγίες τοποθετούν το ιδανικό εύρος στις 7 με 9 ώρες ανά νύχτα, συνδέοντας το με καλή υγεία και συναισθηματική σταθερότητα,Έρευνες έχουν δείξει ότι ο συστηματικά λιγότερος από 7 ώρες ύπνοςΠαρ’ όλα αυτά, ο δρ. Τόνι Κάνινχαμ, κλινικός ψυχολόγος και διευθυντής του Center for Sleep and Cognition στη Βοστώνη, επισημαίνει ότι δεν αρκεί να «πιάνουμε» απλώς ένα νούμερο σε ώρες. Για ορισμένους οργανισμούς οι 6 ώρες μπορεί να επαρκούν,Καθοριστικής σημασίας, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η ποιότητα του ύπνου και όχι μόνο η διάρκειά του. Ο Κάνινχαμ εξηγεί ότι δύο βασικοί βιολογικοί μηχανισμοί καθορίζουν αυτή την ποιότητα: η πίεση ύπνου, η οποία αυξάνεται όσο παραμένουμε ξύπνιοι και μειώνεται όταν κοιμόμαστε, και ο κιρκάδιος ρυθμός, το εσωτερικό ρολόι που ρυθμίζει τις φάσεις εγρήγορσης και κόπωσης μέσα στη μέρα. Όταν οι δύο αυτοί μηχανισμοί είναι «συγχρονισμένοι», ο ύπνος είναι βαθύς, αναζωογονητικός και υγιής.Το φαινόμενο αυτόόταν τα ωράρια αλλάζουν, τα ξενύχτια πληθαίνουν και πολλές δραστηριότητες μετατίθενται αργά το βράδυ. Πολλοί δυσκολεύονται να αποκοιμηθούν ή να ξυπνήσουν την ώρα που θα ήθελαν, ακόμη κι αν νιώθουν έντονη κούραση.τονίζοντας ότι είναι προτιμότερο να ξυπνάμε σταθερά την ίδια ώρα κάθε μέρα, παρά να προσπαθούμε να κοιμηθούμε κάθε βράδυ την ίδια ώρα. Το σώμα, σημειώνει, δύσκολα αποκοιμιέται χωρίς επαρκή πίεση ύπνου, ακόμη κι αν υπάρχει αίσθημα κόπωσης.Για όσους θέλουν να ανακαλύψουν πόσο ύπνο χρειάζεται πραγματικά ο οργανισμός τους,Η βασική ιδέα είναι η διατήρηση μιας σταθερής ώρας κατάκλισης, που να συμβαδίζει με τη φυσική αίσθηση «νύχτας» για τον οργανισμό, και στη συνέχεια ύπνος χωρίς χρήση ξυπνητηριού για μερικές συνεχόμενες ημέρες.Ιδανικά, συνιστάται ο αποκλεισμός όσο γίνεται περισσότερων εξωτερικών ερεθισμάτων: κάλυψη ρολογιών, συσκότιση του χώρου και αποφυγή έντονου φωτισμού, ώστε το σώμα να ξυπνήσει μόνο του. Τις πρώτες νύχτες είναι πιθανό να κοιμηθούμε περισσότερο λόγω συσσωρευμένης στέρησης ύπνου, όμως στη συνέχεια ο οργανισμός τείνει να σταθεροποιήσει την ώρα αφύπνισης.μπορούμε πλέον να έχουμε μια πολύ πιο ακριβή εικόνα για τον φυσικό μας ρυθμό ύπνου.Σε μια περίοδο όπου οι ρυθμοί επιταχύνονται και οι υποχρεώσεις πολλαπλασιάζονται, η καταγραφή αυτού του προσωπικού «ρυθμού» μπορεί να είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της ενέργειας και της υγείαςυπάρχει όμως ένα σταθερό πλαίσιο αναφοράς και μια βιολογία που, όταν την ακούσουμε, μπορεί να μας δείξει πολύ καθαρά τι μας χρειάζεται.