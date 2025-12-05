Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Παχυσαρκία: Τα πασίγνωστα φάρμακα που φέρνουν την επανάσταση (και) στην αντιμετώπιση των εθισμών
Οι αγωνιστές GLP-1 που επί του παρόντος χορηγούνται ενέσιμα - φαίνεται πως ανοίγουν νέο κεφάλαιο και στο πεδίο της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων π.χ. από το αλκοόλ, τα οπιοειδή, τη νικοτίνη
Η επιστημονική κοινότητα στρέφει πλέον την προσοχή της σε μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα διάσταση των φαρμάκων GLP-1: την πιθανή τους συμβολή στη μείωση όχι μόνο της πείνας, αλλά και της επιθυμίας για αλκοόλ, νικοτίνη και οπιοειδή.
Οι μαρτυρίες ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι κατάφεραν να απομακρυνθούν από χρόνια εξαρτησιογόνα πρότυπα χάρη στη σεμαγλουτίδη και την τιρζεπατίδη πολλαπλασιάζονται στα κοινωνικά δίκτυα, στα φόρουμ και στη διεθνή ειδησεογραφία -και πλέον συνοδεύονται από τα πρώτα ενθαρρυντικά κλινικά δεδομένα.
Μία από τις ιστορίες που συγκέντρωσαν προσοχή δημοσιεύτηκε στο Nature από τη νευροεπιστήμονα Sue Grigson. Ένας άνδρας που επί χρόνια πάλευε με εξάρτηση από οπιοειδή και στη συνέχεια από φαρμακευτικό υποκατάστατο, της περιέγραψε πώς η στροφή του προς τα σύγχρονα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αποτέλεσε καταλύτη: με τη βοήθεια της σεμαγλουτίδης, όπως είπε, «για πρώτη φορά σταμάτησε να ζει υπό τον έλεγχο ουσιών και αλκοόλ».
