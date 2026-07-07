«Στην Αργεντινή υπάρχουν παίκτες που τρέχουν αντί του Μέσι» - Όσα είπαν στο Protothema Sports οι Ρότσα, Μόρας, Πασχαλίδης

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ήταν οι σημερινοί καλεσμένοι της αθλητικής εκπομπής στο protothema.gr που σας κρατά καθημερινά συντροφιά από τις 14:00 έως τις 16:00.Το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου κυριάρχησε και στη σημερινή εκπομπή Protothema Sports όπου οι Χαράλαμπος Σαραντινάκης, Δημήτρης Τυχάλας, Ηλίας Βλάχος, Γιαννίκος Δούσκας με την συνδρομή των «Win Win» Μιχάλη Τσώχου, Αλέξη Σπυρόπουλου (ο τελευταίος από τη Βοστώνη) σχολίασαν τις προκρίσεις Ισπανίας, Βελγίου αλλά και τις σημερινές μάχες Αργεντινής - Αιγύπτου και Κολομβίας - Ελβετίας.Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα αρχικά στάθηκε στον αγώνα Ισπανία - Πορτογαλία λέγοντας πως: «Περίμενα ότι θα είναι το καλύτερο ματς, βλέποντας τα ονόματα των ποδοσφαιριστών αλλά τελικά έγινε μια... ψιλοσουπίτσα», ενώ συμπλήρωσε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο:«Ήταν πολύ δύσκολη η αποστολή του Ρονάλντο, γιατί δεν είναι και δημιουργός όπως ο Μέσι. Η Πορτογαλία χωρίς Ρονάλντο θα ήταν πιο δυνατή, αλλά αφήνεις έξω από την ενδεκάδα έναν τέτοιο παίκτη;».Αναφορικά με την Αργεντινή τόνισε ότι «Ο Μέσι είναι καλά, αλλά στην άμυνα η Αργεντινή παίζει με 10 και θα έχει σήμερα παίκτες που θα τρέχουν και γι' αυτόν», ενώ τόνισε ότι αναμένει με ενδιαφέρον την πιθανή συνάντηση της Αργεντινής με την Κολομβία στους 8.Ο Βαγγέλης Μόρας, νέος προπονητής της Athens Kallithea (την οποία χαρακτήρισε ως ένα πολύ ενδιαφέρον project με νέα παιδιά), αφού τόνισε ότι θέλει να δει περισσότερους νέους Έλληνες προπονητές στις ομάδες αποκάλυψε ότι είναι οπαδός της Ολλανδίας, αλλά θα ήθελε να δει την Αγγλία να φτάνει στην κατάκτηση του Μουντιάλ 2026, σ' έναν τελικό με αντίπαλο τη Γαλλία.Θυμήθηκε τη μοναδική του συμμετοχή σε Μουντιάλ, το 2010 κόντρα στην Αργεντινή του (προπονητή) Μαραντόνα και του Μέσι, τονίζοντας ότι «τοπ να βρίσκεαι σε Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το υπέρτατο και όλοι το ζήσαμε όσο πιο έντονα. Εγώ πιο πολύ, λόγω ηλικίας, είχα τα μάτια μου στον Χουάν Σεμπαστιάν Βερόν παρά στο Μεσί. Εννοείται ότι όλα τα στόπερ που παίξαμε παλεύαμε να σταματήσουμε τον Μέσι την ώρα του αγώνα. Επίσης ήταν όντως μια τρελή στιγμή το επεισόδιο Καραγκούνη-Μέσι».Αναφορικά με την Εθνική Ελλάδας τόνισε ότι: «... υπάρχει φοβερό ταλέντο, αλλά δεν είναι ακόμη μαθημέμνη στο πως να πάρει το αποτέλεσμα», ενώ μιλώντας για την ΑΕΛ και τον υποβιβασμό της τόνισε ότι: «υπήρχε κακός προγραμματισμός και φαινόταν ότι δεν υπήρχε μέλλον, από την εποχή ακόμη που ήταν στη Super League 2».Ο Αλέξης Σπυρόπουλος από τη Βοστώνη δήλωσε γοητευμένος από την Ισπανία «κι ας φαίνεται λίγο υποδεέστερη από την ομάδα του 2024 που κατέκτησε το Euro 2024», αλλά στάθηκε και στην αντίδραση του Βελγίου στην ιστορία με τον Μπάλογκαν, την εκκίνηση του στον αγώνα με τις ΗΠΑ και την διαχείριση του ρόστερ από τον Ρούντι Γκαρσία .Στο στούντιο βρέθηκε και ο γνωστός τραγουδιστής Μίλτος Πασχαλίδης ο οποίος αφού παραδέχθηκε ότι πίστευε πως «το Κουρασάο ήταν... ποτό», δήλωσε ότι υποστηρίζει τον... Μέσι. «Τον αγαπώ πολύ αυτόν τον τύπο... Δεν λέω ότι είμαι Αργεντινή, αλλά είμαι Μέσι»