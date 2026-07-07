Ανακαλύψτε τη μαγεία της Κεντρικής και της Βόρειας Ιταλίας εν πλω!
Θανατική ποινή σε πρώην αξιωματούχο στην Κίνα για δωροδοκίες 284 εκατ. ευρώ
Θανατική ποινή σε πρώην αξιωματούχο στην Κίνα για δωροδοκίες 284 εκατ. ευρώ
Εκμεταλλεύτηκε τη θέση του από το 1993 έως το 2023, λαμβάνοντας δωροδοκίες άνω των 2,21 δισεκατομμυρίων γιουάν
Ένας πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος στην Κίνα καταδικάστηκε σε θανατική ποινή για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς των τελευταίων ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος για δωροδοκίες που ξεπερνούν τα 2,21 δισ. γιουάν (περίπου 284 εκατ. ευρώ).
Οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Γιανγκ Γιοουλίν, πρώην αναπληρωτής διευθυντής της Ζώνης Οικονομικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ναντζίνγκ, καταδικάστηκε από το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο της Τσανγκζού για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων δωροδοκία, υπεξαίρεση, κατάχρηση δημόσιων πόρων, κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος.
Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο Γιανγκ εκμεταλλεύτηκε τη θέση του από το 1993 έως το 2023, λαμβάνοντας παράνομα χρήματα και περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 2,21 δισεκατομμυρίων γιουάν, με αντάλλαγμα την παροχή διευκολύνσεων σε επιχειρήσεις για έργα υποδομής, επιχειρηματικές δραστηριότητες, παραχωρήσεις γης και χρηματοδοτήσεις.
Το δικαστήριο έκρινε ότι η έκταση των εγκλημάτων, το ιδιαίτερα μεγάλο οικονομικό όφελος που αποκόμισε και η σοβαρή ζημία που προκλήθηκε στο δημόσιο συμφέρον δικαιολογούν την επιβολή της εσχάτης των ποινών. Παράλληλα, διατάχθηκε η κατάσχεση του συνόλου της προσωπικής του περιουσίας, ενώ οι αρχές θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για την ανάκτηση των παράνομων εσόδων.
Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο πρώην αξιωματούχος δήλωσε ότι μετανιώνει για τις πράξεις του, ζητώντας επιείκεια. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι η βαρύτητα της υπόθεσης δεν επέτρεπε ηπιότερη μεταχείριση. Οι δημόσιες συνεδριάσεις για την εκδίκαση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, παρουσία δεκάδων πολιτών.
Η υπόθεση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη εκστρατεία κατά της διαφθοράς που έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος της Κίνας, με στόχο την αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων και τη δίωξη υψηλόβαθμων στελεχών του κρατικού μηχανισμού. Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί αξιωματούχοι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με ιδιαίτερα αυστηρές ποινές για αντίστοιχα αδικήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχει επιβληθεί ακόμη και η θανατική ποινή.
Οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Γιανγκ Γιοουλίν, πρώην αναπληρωτής διευθυντής της Ζώνης Οικονομικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ναντζίνγκ, καταδικάστηκε από το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο της Τσανγκζού για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων δωροδοκία, υπεξαίρεση, κατάχρηση δημόσιων πόρων, κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος.
Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο Γιανγκ εκμεταλλεύτηκε τη θέση του από το 1993 έως το 2023, λαμβάνοντας παράνομα χρήματα και περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 2,21 δισεκατομμυρίων γιουάν, με αντάλλαγμα την παροχή διευκολύνσεων σε επιχειρήσεις για έργα υποδομής, επιχειρηματικές δραστηριότητες, παραχωρήσεις γης και χρηματοδοτήσεις.
Δωροδοκίες επί τρεις δεκαετίες
Το δικαστήριο έκρινε ότι η έκταση των εγκλημάτων, το ιδιαίτερα μεγάλο οικονομικό όφελος που αποκόμισε και η σοβαρή ζημία που προκλήθηκε στο δημόσιο συμφέρον δικαιολογούν την επιβολή της εσχάτης των ποινών. Παράλληλα, διατάχθηκε η κατάσχεση του συνόλου της προσωπικής του περιουσίας, ενώ οι αρχές θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για την ανάκτηση των παράνομων εσόδων.
Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο πρώην αξιωματούχος δήλωσε ότι μετανιώνει για τις πράξεις του, ζητώντας επιείκεια. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι η βαρύτητα της υπόθεσης δεν επέτρεπε ηπιότερη μεταχείριση. Οι δημόσιες συνεδριάσεις για την εκδίκαση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, παρουσία δεκάδων πολιτών.
Εξέφρασε μεταμέλεια στο δικαστήριο
Η υπόθεση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη εκστρατεία κατά της διαφθοράς που έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος της Κίνας, με στόχο την αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων και τη δίωξη υψηλόβαθμων στελεχών του κρατικού μηχανισμού. Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί αξιωματούχοι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με ιδιαίτερα αυστηρές ποινές για αντίστοιχα αδικήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχει επιβληθεί ακόμη και η θανατική ποινή.
Στο επίκεντρο η εκστρατεία κατά της διαφθοράς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα