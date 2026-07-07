Θανατική ποινή σε πρώην αξιωματούχο στην Κίνα για δωροδοκίες 284 εκατ. ευρώ
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα Δωροδοκία

Θανατική ποινή σε πρώην αξιωματούχο στην Κίνα για δωροδοκίες 284 εκατ. ευρώ

Εκμεταλλεύτηκε τη θέση του από το 1993 έως το 2023, λαμβάνοντας δωροδοκίες άνω των 2,21 δισεκατομμυρίων γιουάν

Θανατική ποινή σε πρώην αξιωματούχο στην Κίνα για δωροδοκίες 284 εκατ. ευρώ
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος στην Κίνα καταδικάστηκε σε θανατική ποινή για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς των τελευταίων ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος για δωροδοκίες που ξεπερνούν τα 2,21 δισ. γιουάν (περίπου 284 εκατ. ευρώ).

Οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Γιανγκ Γιοουλίν, πρώην αναπληρωτής διευθυντής της Ζώνης Οικονομικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ναντζίνγκ, καταδικάστηκε από το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο της Τσανγκζού για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων δωροδοκία, υπεξαίρεση, κατάχρηση δημόσιων πόρων, κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος.


Δωροδοκίες επί τρεις δεκαετίες

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, ο Γιανγκ εκμεταλλεύτηκε τη θέση του από το 1993 έως το 2023, λαμβάνοντας παράνομα χρήματα και περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 2,21 δισεκατομμυρίων γιουάν, με αντάλλαγμα την παροχή διευκολύνσεων σε επιχειρήσεις για έργα υποδομής, επιχειρηματικές δραστηριότητες, παραχωρήσεις γης και χρηματοδοτήσεις.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η έκταση των εγκλημάτων, το ιδιαίτερα μεγάλο οικονομικό όφελος που αποκόμισε και η σοβαρή ζημία που προκλήθηκε στο δημόσιο συμφέρον δικαιολογούν την επιβολή της εσχάτης των ποινών. Παράλληλα, διατάχθηκε η κατάσχεση του συνόλου της προσωπικής του περιουσίας, ενώ οι αρχές θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για την ανάκτηση των παράνομων εσόδων.


Εξέφρασε μεταμέλεια στο δικαστήριο

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο πρώην αξιωματούχος δήλωσε ότι μετανιώνει για τις πράξεις του, ζητώντας επιείκεια. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι η βαρύτητα της υπόθεσης δεν επέτρεπε ηπιότερη μεταχείριση. Οι δημόσιες συνεδριάσεις για την εκδίκαση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, παρουσία δεκάδων πολιτών.


Στο επίκεντρο η εκστρατεία κατά της διαφθοράς

Η υπόθεση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη εκστρατεία κατά της διαφθοράς που έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος της Κίνας, με στόχο την αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων και τη δίωξη υψηλόβαθμων στελεχών του κρατικού μηχανισμού. Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί αξιωματούχοι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με ιδιαίτερα αυστηρές ποινές για αντίστοιχα αδικήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχει επιβληθεί ακόμη και η θανατική ποινή.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης