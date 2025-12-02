Η διεθνής διάκριση iF Design Award 2024 για το ελαστικό ECSTA PS71 EV, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για λύσεις υψηλών προδιαγραφών και κορυφαίας συμπεριφοράς στον δρόμο.
Ο σωστός τρόπος για να πλυθούν τα πλεκτά ρούχα χωρίς να χαλάσουν
Ο σωστός τρόπος για να πλυθούν τα πλεκτά ρούχα χωρίς να χαλάσουν
Πόσο συχνά πρέπει να πλένονται τα μάλλινα - Τι κάνουμε με τους λεκέδες - Πώς αποφεύγουμε τους σκόρους και τους κόμπους
Το μαλλί παραμένει ένα από τα πιο πολύτιμα φυσικά υλικά στην ένδυση: μονώνει, «αναπνέει», απομακρύνει την υγρασία και είναι πλήρως βιοδιασπώμενο. Σύμφωνα με τον οργανισμό Woolmark, είναι και η πιο ανακυκλωμένη ίνα στον κόσμο, αφού μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί είτε με μηχανική επεξεργασία είτε μέσω «ξεπλεξίματος» πλεκτών ώστε οι ίνες να αποκτούν ξανά ζωή.
Παρά τις αρετές του, το μαλλί συνοδεύεται συχνά από τη φήμη ότι είναι δύσκολο στη φροντίδα. Ειδικοί στην πλέξη και την περιποίηση ρούχων εξηγούν τι πραγματικά ισχύει και πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τα πουλόβερ, τα ζιβάγκο και τις πλεκτές ζακέτες μας για πολλά χρόνια.
Η Ruth Alice Rands, ιδρύτρια της βρετανικής εταιρείας Herd, επιβεβαιώνει πως το μαλλί περιέχει φυσική λανολίνη, η οποία απωθεί οσμές και λεκέδες, καθιστώντας το πλύσιμο κατά περίπτωση περιττό.
Ειδικοί είπαν στον Guardian ότι κάθε πλύσιμο «κουράζει» τις ίνες, ενώ ο ατμός απομακρύνει οσμές, σκοτώνει βακτήρια και «ξυπνά» το ύφασμα.
Η Sweeney συστήνει μία ετήσια διαδικασία: κρύο νερό, διαλυμένο wool wash, μούλιασμα για 30 λεπτά και προσεκτικό ξέπλυμα.
Παράλληλα, η συχνή χρήση βοηθά, καθώς οι σκόροι προτιμούν σκοτεινούς, ακίνητους χώρους.
Παρά τις αρετές του, το μαλλί συνοδεύεται συχνά από τη φήμη ότι είναι δύσκολο στη φροντίδα. Ειδικοί στην πλέξη και την περιποίηση ρούχων εξηγούν τι πραγματικά ισχύει και πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τα πουλόβερ, τα ζιβάγκο και τις πλεκτές ζακέτες μας για πολλά χρόνια.
Πόσο συχνά πρέπει να πλένονται τα μάλλινα;Σύμφωνα με τους ειδικούς, συχνά η καλύτερη λύση είναι… να μην τα πλένετε καθόλου. «Τα μάλλινα χρειάζονται απλώς ξεκούραση ανάμεσα στις χρήσεις», είπε η σχεδιάστρια πλεκτών Genevieve Sweeney. Ένα καλό «αέρισμα» σε καθαρό αέρα μπορεί να επαναφέρει ένα πλεκτό στην αρχική του μορφή.
Η Ruth Alice Rands, ιδρύτρια της βρετανικής εταιρείας Herd, επιβεβαιώνει πως το μαλλί περιέχει φυσική λανολίνη, η οποία απωθεί οσμές και λεκέδες, καθιστώντας το πλύσιμο κατά περίπτωση περιττό.
Αντί για πλύσιμο: ατμόςΌταν το κλίμα δεν επιτρέπει πάντοτε το άπλωμα έξω. Εκεί έρχεται ο ατμοκαθαριστής. «Ο ατμός βοηθά στο φρεσκάρισμα και στο να επανέλθει το πλεκτό στο σχήμα του», εξηγεί η Rands. Μετά το πέρασμα με ατμό, το μάλλινο πρέπει να στεγνώσει επίπεδο, όπως και μετά το πλύσιμο.
Ειδικοί είπαν στον Guardian ότι κάθε πλύσιμο «κουράζει» τις ίνες, ενώ ο ατμός απομακρύνει οσμές, σκοτώνει βακτήρια και «ξυπνά» το ύφασμα.
Μπορεί να ξε-συρρικνωθεί ένα μάλλινο;Είναι εφικτό μόνο ως ένα βαθμό. Για μικρή συρρίκνωση, ένα καλό πέρασμα με ατμό και προσεκτικό τέντωμα βοηθούν. Σε μεγαλύτερες «ζημιές», η Sweeney προτείνει μούλιασμα σε κρύο νερό με baby shampoo, πίεση για να φύγει το νερό, και προσεκτικό τέντωμα κατά μήκος και πλάτος πριν στεγνώσει επίπεδο.
Τι κάνουμε με τους λεκέδες;Εάν απαιτείται πλύσιμο, η Rands προτείνει τοπικό καθάρισμα με ειδικό απορρυπαντικό για μαλλί. Αν δεν αρκεί, το χέρι είναι μονόδρομος. Κρύο νερό, ελάχιστη κίνηση και ποτέ στύψιμο. «Ζέστη και κίνηση προκαλούν τσόχιασμα και συρρίκνωση», υπογραμμίζει.
Η Sweeney συστήνει μία ετήσια διαδικασία: κρύο νερό, διαλυμένο wool wash, μούλιασμα για 30 λεπτά και προσεκτικό ξέπλυμα.
Στέγνωμα: ο χρυσός κανόναςΠοτέ στύψιμο και ποτέ στεγνωτήριο. Το μάλλινο στεγνώνει επίπεδο, πάνω σε πετσέτα, με το φυσικό του σχήμα.
Πώς αποφεύγουμε τους σκόρουςΗ πρόληψη είναι καθοριστική. Η Sweeney χρησιμοποιεί λεβάντα, δάφνη, δεντρολίβανο και κέδρο. Η Rands επιμένει σε αεροστεγή κουτιά και ένα «πάγωμα» του πλεκτού στη βαθιά κατάψυξη για μία εβδομάδα το καλοκαίρι, ώστε να εξουδετερωθούν πιθανά αυγά.
Παράλληλα, η συχνή χρήση βοηθά, καθώς οι σκόροι προτιμούν σκοτεινούς, ακίνητους χώρους.
Πώς αφαιρούμε τους κόμπουςΤα κομπάκια εμφανίζονται εκεί όπου το ύφασμα τρίβεται (π.χ. μασχάλες). Η Sweeney χρησιμοποιεί χτένα από κέδρο ανά διαστήματα, ενώ η Rands τα αφαιρεί απαλά με το χέρι. Η συχνότητα εξαρτάται από τη χρήση: κάποια πλεκτά χρειάζονται άμεση φροντίδα, άλλα σπάνια.
Η νέα τάση: ορατές, δημιουργικές επιδιορθώσειςΗ επιδιορθωμένη πλέξη έχει γίνει μόδα, καθώς οι καταναλωτές αναγνωρίζουν την αξία των υλικών τους. Από μικρές κεντημένες λεπτομέρειες έως μεγαλύτερα patches στους αγκώνες, τα συνεργεία επιδιόρθωσης μπορούν να μεταμορφώσουν ένα φθαρμένο πλεκτό σε μοναδικό κομμάτι.
Όταν ένα μάλλινο ρούχο δεν σώζεται πια, οι ειδικοί συνιστούν έλεγχο εάν είναι 100% φυσική ίνα και, εφόσον ναι, κομποστοποίηση.
