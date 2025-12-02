Ο σωστός τρόπος για να πλυθούν τα πλεκτά ρούχα χωρίς να χαλάσουν

Πώς αφαιρούμε τους κόμπους

Η νέα τάση: ορατές, δημιουργικές επιδιορθώσεις

Τα κομπάκια εμφανίζονται εκεί όπου το ύφασμα τρίβεται (π.χ. μασχάλες). Η Sweeney χρησιμοποιεί χτένα από κέδρο ανά διαστήματα, ενώ η Rands τα αφαιρεί απαλά με το χέρι. Η συχνότητα εξαρτάται από τη χρήση: κάποια πλεκτά χρειάζονται άμεση φροντίδα, άλλα σπάνια.Η επιδιορθωμένη πλέξη έχει γίνει μόδα, καθώς οι καταναλωτές αναγνωρίζουν την αξία των υλικών τους. Από μικρές κεντημένες λεπτομέρειες έως μεγαλύτερα patches στους αγκώνες, τα συνεργεία επιδιόρθωσης μπορούν να μεταμορφώσουν ένα φθαρμένο πλεκτό σε μοναδικό κομμάτι.Όταν ένα μάλλινο ρούχο δεν σώζεται πια, οι ειδικοί συνιστούν έλεγχο εάν είναι 100% φυσική ίνα και, εφόσον ναι, κομποστοποίηση.