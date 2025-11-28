Διατροφή για ευερέθιστο έντερο: Ποια είναι η πιο κατάλληλη
Διατροφή για ευερέθιστο έντερο: Ποια είναι η πιο κατάλληλη
Τι έδειξε νέα έρευνα - Τι σημαίνει αυτό για τη διαχείριση του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου
Μια νέα κλινική δοκιμή δείχνει ότι η μεσογειακή διατροφή ενδέχεται να προσφέρει μεγαλύτερη ανακούφιση στα συμπτώματα του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου (IBS) σε σχέση με τις κλασικές διατροφικές οδηγίες που δίνονται σήμερα στους ασθενείς. Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 139 ενήλικες από διάφορες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και περιλάμβανε κυρίως γυναίκες με μέση ηλικία τα 40 έτη.
Η σύγκριση έγινε ανάμεσα σε έξι εβδομάδες εφαρμογής της μεσογειακής διατροφής —η οποία δίνει έμφαση σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, ψάρια, ελαιόλαδο και ξηρούς καρπούς— και στις παραδοσιακές διατροφικές συμβουλές (TDA), που αποτελούν τη βασική σύσταση για τη διαχείριση του IBS. Όταν αυτές αποτύχουν, πολλοί ασθενείς καταφεύγουν στη πιο περιοριστική δίαιτα low-FODMAP, η οποία είναι αποτελεσματική αλλά δύσκολη στη μακροχρόνια εφαρμογή.
Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στη μεσογειακή ομάδα εμφάνισαν μεγαλύτερη συνολική μείωση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων: 101,2 μονάδες στο IBS-SSS, έναντι 64,5 μονάδων στην ομάδα TDA (CI: -70.5 έως -2.8, P=0.034). Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες σε διάθεση, σωματικά συμπτώματα, συνολική ποιότητα ζωής ή ικανοποίηση από τη δίαιτα. Αντίθετα, οι δείκτες προσήλωσης στη μεσογειακή διατροφή βελτιώθηκαν σημαντικά (P < 0.001).
Τα ευρήματα της έρευναςΗ κλινική ανταπόκριση ορίστηκε ως μείωση τουλάχιστον 50 μονάδων στην κλίμακα σοβαρότητας συμπτωμάτων IBS-SSS. Μετά από έξι εβδομάδες, το 62% των συμμετεχόντων που ακολούθησαν τη μεσογειακή διατροφή πέτυχαν αυτό το όριο, έναντι 42% στην ομάδα που ακολούθησε τις τυπικές οδηγίες. Η διαφορά των 20 ποσοστιαίων μονάδων έδειξε ότι η μεσογειακή διατροφή ήταν όχι μόνο μη κατώτερη, αλλά και ανώτερη (P = 0.017).
Τι σημαίνει αυτό για τη διαχείριση του IBSΟι ερευνητές επισημαίνουν ότι η σχετικά μικρή διάρκεια της μελέτης δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα για τα μακροχρόνια οφέλη. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μεσογειακή διατροφή θα μπορούσε να αποτελέσει μια πιο πρακτική και βιώσιμη επιλογή πρώτης γραμμής για ασθενείς με ευερέθιστο έντερο.
