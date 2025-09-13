Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Σχιζοφρένεια: Το κρυφό σύμπτωμα που παρουσιάζει 1 στους 4 ασθενείς
Σε μια ανακάλυψη που θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς το τοπίο της διαχείρισης των διαταραχών σχιζοφρένειας προχώρησαν ερευνητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Σε μια σημαντική ανακάλυψη προχώρησε μια ομάδα ερευνητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαπιστώνοντας μια ισχυρή παρουσία μανιακών συμπτωμάτων σε ασθενείς με διαταραχές του φάσματος της σχιζοφρένειας (ΣΦΣ). Τα σχετικά ευρήματα δημοσιεύονται στο Brain Medicine.
Η μελέτη εξέτασε 75 ασθενείς με σχιζοφρένεια, αποκαλύπτοντας ότι περισσότεροι από 1 στους 4 (26,7%) παρουσίαζαν διακριτά συμπτώματα μανίας. Η έρευνα χρησιμοποίησε την Κλίμακα Αξιολόγησης της Μανίας Νέων (Young Mania Rating Scale – YMRS) παράλληλα με άλλα κλινικά εργαλεία αξιολόγησης, διαπιστώνοντας ότι οι ασθενείς με υψηλότερη βαθμολογία στην Κλίμακα Θετικού και Αρνητικού Συνδρόμου (PANSS) είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν μανιακά συμπτώματα. Η συσχέτιση αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρή για τα θετικά συμπτώματα, όπως οι ψευδαισθήσεις και οι παραληρηματικές ιδέες. Η ανακάλυψη αυτή προσφέρει πολύτιμες γνώσεις, που θα μπορούσαν να αναμορφώσουν την κλινική πρακτική και τη φροντίδα των ασθενών.
«Η έρευνα καταδεικνύει μια σαφή συσχέτιση μεταξύ των θετικών συμπτωμάτων της σχιζοφρένειας και μανιακών εκδηλώσεων», εξηγεί η καθηγήτρια Ευαγγελία Μ. Τσαπάκη, επικεφαλής ερευνήτρια. «Το πιο σημαντικό είναι ότι διαπιστώσαμε πως η σοβαρότητα των θετικών συμπτωμάτων μπορεί να προβλέψει την παρουσία μανιακών εκδηλώσεων, γεγονός που υποδηλώνει μια βαθύτερη σχέση μεταξύ αυτών των δύο πτυχών της ψυχοπαθολογίας».
«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι μπορεί να χρειαστεί να επανεκτιμήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ελέγχουμε και αντιμετωπίζουμε τις διαταραχές του φάσματος της σχιζοφρένειας», σημειώνει ο καθηγητής Κ.Ν. Φουντουλάκης, κύριος συγγραφέας της μελέτης. «Εντοπίζοντας νωρίς τα μανιακά συμπτώματα μέσω συστηματικού ελέγχου, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα της θεραπείας και να μειώσουμε την οικονομική επιβάρυνση, τόσο των ασθενών, όσο και των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ασθενείς που μπορεί να μην ανταποκρίνονται βέλτιστα στις τρέχουσες θεραπευτικές προσεγγίσεις».
Η νέα προοπτική θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο εξατομικευμένες στρατηγικές θεραπείας και σε βελτιωμένα αποτελέσματα για τους ασθενείς.
Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι:
• Η παρουσία μανιακών συμπτωμάτων συσχετίστηκε σημαντικά με τη συνολική κλινική ψυχοπαθολογία
• Οι διαταραχές της γλώσσας και της σκέψης παρουσίασαν ισχυρούς συσχετισμούς με τις εκδηλώσεις μανίας
• Οι τρέχουσες διαγνωστικές προσεγγίσεις ενδέχεται να παραβλέπουν σημαντικά συμπτώματα μανίας σε ασθενείς με σχιζοφρένεια
Αυτές οι ανακαλύψεις εγείρουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το τρέχον διαγνωστικό πλαίσιο και τις θεραπευτικές προσεγγίσεις. Θα μπορούσε η παρουσία μανιακών συμπτωμάτων να υποδηλώνει έναν ξεχωριστό υποτύπο σχιζοφρένειας; Μήπως ορισμένοι ασθενείς θα μπορούσαν να ωφεληθούν από φάρμακα σταθεροποίησης της διάθεσης, πέρα από τις παραδοσιακές αντιψυχωσικές θεραπείες; Η ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι ο τακτικός έλεγχος για μανιακά συμπτώματα σε ασθενείς με σχιζοφρένεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικές, εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Με τον εντοπισμό και την έγκαιρη αντιμετώπιση αυτών των συμπτωμάτων, οι κλινικοί γιατροί θα μπορούσαν να αναπτύξουν πιο εξατομικευμένες και αποτελεσματικές στρατηγικές θεραπείας, βελτιώνοντας τελικά τα αποτελέσματα των ασθενών.
Πηγή: ygeiamou.gr
Έκκληση για αλλαγή στην ψυχιατρική περίθαλψη
