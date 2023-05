Κλείσιμο

H LAMDA Development, σε συνεργασία με την πρωταθλήτρια και μαραθωνοδρόμο Μαρία Πολύζου, γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας και διοργανώνει την Κυριακή 14 Μαΐου έναν ξεχωριστό αγώνα δρόμου τριών χιλιομέτρων στο The Ellinikon Experience Park.Με στόχο τη στήριξη του Eliza – Σωματείου Ενάντια στην Κακοποίηση του Παιδιού, εθελοντές από τη LAMDA Development θα υποδεχθούν στο Experience Park του Ελληνικού οικογένειες, παιδιά και όσους αγαπούν το τρέξιμο, στο «The Ellinikon Mother’s Day Fun Run», έναν αγώνα δρόμου με ισχυρό συμβολισμό.Η εκκίνηση θα δοθεί στις 11:00, μπροστά από το The Ellinikon Experience Centre, από όπου οι δρομείς θα ακολουθήσουν την ειδικά επιλεγμένη διαδρομή που έχει οριστεί από τους διοργανωτές. Πριν από τον αγώνα, η Μαρία Πολύζου θα μιλήσει με μικρούς και μεγάλους για τα οφέλη της άσκησης και πώς αυτή μπορεί να ενταχθεί στην καθημερινότητά τους.Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται μέσω του https://bit.ly/3LR70gX και θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι και την Πέμπτη 11/5. Οι δρομείς θα μπορούν να προμηθεύονται τον αριθμό τους και σχετικό με τη διοργάνωση υλικό, από τη γραμματεία που θα λειτουργεί την ημέρα του αγώνα από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 10:30 π.μ., μέσα στο Experience Park. Το συμβολικό κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 5 ευρώ κατά άτομο, ενώ τα παιδιά έως 12 ετών συμμετέχουν δωρεάν. Με την ολοκλήρωση του αγώνα, η LAMDA Development, θα διπλασιάσει το ποσό από τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν από τις συμμετοχές, με στόχο την επιπλέον στήριξη του Σωματείου Eliza.O αγώνας πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη των everest exclusive, των παγωτών ALGIDA, του βιταμινούχου νερού Vitamin Well και του εστιατορίου Kowalski.Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το experiencepark.theellinikon.com.gr Instagram: https://www.instagram.com/the_ellinikon_official/ Facebook: https://www.facebook.com/TheEllinikon YouTube: https://www.youtube.com/TheEllinikon #TheEllinikon#ExperiencePar