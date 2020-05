Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στην, ένας στους τέσσερις εφήβους δηλώνει ότι, περισσότεροι από το ένα τρίτο δηλώνουν, κυρίως τα κορίτσια, και συνολικά καπνίζουν και πίνουν λιγότερο από ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια.Τα αποτελέσματα ανήκουν σε έρευνα που πραγματοποίησε η ευρωπαϊκή υπηρεσία τουσε 45 χώρες, τα αποτελέσματα της οποίας δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.«Ενας στους τέσσερις εφήβους δηλώνει ότι αισθάνεται νευρικότητα, ευερεθιστότητα ή αντιμετωπίζει κάθε εβδομάδα δυσκολίες στον ύπνο», αναφέρεται στα συμπεράσματα της έρευνας.Γενικά, τα αγόρια αισθάνονται καλύτερα από τα κορίτσια:Άλλος παράγοντας, το κοινωνικό περιβάλλον. Οι έφηβοι που προέρχονται από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος είναι πιο πιθανό να αναφέρουν(ημικρανίες, κοιλιακό άλγος, πόνους στην μέση) σε περισσότερο από τον ένα τρίτο των χωρών.Ο διευθυντής της ευρωπαϊκής υπηρεσίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείαςθεωρεί ότι «η επένδυση στους νέους...θα έχει τριπλό όφελος, στον τομέα της υγείας , αλλά και κοινωνικό και οικονομικό όφελος για τους σημερινούς εφήβους, τους αυριανούς ενήλικες».Η διεθνής έρευνα HBSC (Health behaviour in school-aged children) πραγματοποιείταιυπό την αιγίδα της ευρωπαϊκής υπηρεσίας του ΠΟΥ, επιτρέπει τον προσδιορισμό του συνόλου της συμπεριφοράς των μαθητών 11, 13 και 15 ετών στον τομέα της υγείας.Από τουςπου έλαβαν μέρος στην έρευνα κατά την περίοδο 2017-2018, το 35% θεωρούνται εντατικοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στην κορυφή βρίσκονται τα 15χρονα κορίτσια της Ιταλίας με 63%, έναντι των 11χρονων Αλβανίδων που βρίσκονται στην τελευταία θέση με 12%.«Η συχνότητα των on line επαφών αυξάνεται με την ηλικία και παρατηρούνται διαφορετικές συμπεριφορές ανάλογα με το φύλο. Τα κορίτσια έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι εντατικοί χρήστες, αλλά τα αγόρια είναι πιο πιθανόν να συζητούν προσωπικά θέματα on line».Συνολικά, μόνοαντί των δια ζώσης συζητήσεων.Τοστους εφήβους μειώθηκε από το 2014, κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες στους 13χρονους και κατά 7 στους 15χρονους.Στα 11 χρόνια, το 5% των αγοριών και το 2% καπνίζει ήδη, αλλά το ποσοστό περνά στο 29% στα αγόρια και στο 27% στα κορίτσια στα 15 χρόνια.Περνώντας από το 38% στο 35%, η κατανάλωσητων εφήβων βρίσκεται και αυτή σε καθοδική πορεία.Μεταξύ των άλλων συμπεριφορών που ενέχουν κινδύνους, μόλις τα δύο τρίτα των νέων έλαβαν προφυλάξεις κατά την τελευταία σεξουαλική επαφή τους.Στα 15 χρόνια, το 24% των αγοριών και το 14% των κοριτσιών είχαν ήδη σεξουαλική επαφή.Πηγή: