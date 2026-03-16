Από τη Μύκονο μέχρι το Πήλιο: Η Ελλάδα μαγνητίζει το γαλλικό κοινό στο Παρίσι

Χιλιάδες Γάλλοι, ταξιδιώτες και ενδιαφερόμενοι, πέρασαν τις πύλες της διεθνούς έκθεσης τουρισμού Salon Mondial du Tourisme στο Παρίσι , αναζητώντας τον επόμενο προορισμό των διακοπών τους, και η Ελλάδα βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.Από τις παραλίες της Μυκόνου και της Χαλκιδικής έως τα βουνά του Πηλίου και τον Όλυμπο της Πιερίας, οι ελληνικοί προορισμοί συγκέντρωσαν πλήθος ερωτήσεων, επαφών και συζητήσεων με το γαλλικό κοινό.Η έκθεση, που πραγματοποιήθηκε από 12 έως 15 Μαρτίου στο Paris Expo Porte de Versailles, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τουριστικές διοργανώσεις για το κοινό στη Γαλλία , καθώς απευθύνεται απευθείας στους ταξιδιώτες και συγκεντρώνει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες που αναζητούν ιδέες για τα επόμενα ταξίδια τους.Η ελληνική παρουσία ήταν πολυεπίπεδη και αντιπροσωπευτική, με συμμετοχές από περιφέρειες, δήμους και τουριστικούς φορείς, οι οποίοι παρουσίασαν στο γαλλικό κοινό τις διαφορετικές εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει η χώρα, από τη νησιωτική Ελλάδα έως τους ορεινούς προορισμούς και τον θεματικό τουρισμό.Ο αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή της Περιφέρειας στη Salon Mondial du Tourisme αποτέλεσε μια σημαντική δράση εξωστρέφειας και προβολής.Όπως ανέφερε, στόχος ήταν η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Δυτικής Ελλάδας στη γαλλική αγορά και η προσέλκυση επισκεπτών που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, πολιτισμό, φύση και γαστρονομία. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει και η αξιοποίηση των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων με το Παρίσι μέσω του αεροδρομίου του Αράξου. Με κεντρικό μήνυμα το «Olympian Land – Discover the Authentic Greece» η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προβάλλεται ως ένας τόπος όπου γεννήθηκαν παγκόσμια σύμβολα και σήμερα προσφέρονται αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες που συνδυάζουν πολιτισμό, φύση, γαστρονομία και φιλοξενία.Από την πλευρά της Κρήτης, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμούσημείωσε ότι το 2025 το νησί υποδέχθηκε περίπου 485.000 επισκέπτες από τη Γαλλία, μια αγορά που χαρακτηρίζεται από τον φιλελληνισμό, την αγάπη για τη φύση, τη γαστρονομία και τον οινοτουρισμό, αλλά και τον σεβασμό προς τον μινωικό πολιτισμό, ο οποίος αποτελεί πλέον μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Όπως ανέφερε, η Κρήτη συνέχισε να προβάλλει τη φυσική της ποικιλομορφία, την ασφάλεια και τις βιώσιμες μορφές τουρισμού, στοιχεία που εκτιμά ιδιαίτερα το γαλλικό κοινό.Δυναμική παρουσία είχε και η Χαλκιδική, με τον διευθυντή του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικήςνα επισημαίνει ότι η συμμετοχή στην έκθεση στόχευσε στην περαιτέρω ενίσχυση της προβολής του προορισμού στη γαλλική αγορά. Όπως ανέφερε, η Χαλκιδική προβάλλει τα μοναδικά φυσικά τοπία, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει, ενώ σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση επισκεπτών διαδραματίζουν και οι απευθείας αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Παρισιού και Θεσσαλονίκης.Στην ανάγκη να ενισχύσει την παρουσία της στη γαλλική αγορά αναφέρθηκε και η, ξενοδόχος και επιχειρηματίας από την Πιερία, τονίζοντας ότι η περιοχή αποτελεί έναν προορισμό με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Όπως σημείωσε, η Πιερία συνδυάζει βουνό και θάλασσα, διαθέτει ως ισχυρό «σήμα κατατεθέν» τον Όλυμπο και προσφέρει εμπειρίες που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικούς προορισμούς.Από την πλευρά της Μυκόνου, ο αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Αισθητικής, Αδειοδοτήσεων και Εθελοντισμού του Δήμου Μυκόνουυπογράμμισε ότι το νησί συνέχισε να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον από τη γαλλική αγορά. Όπως σημείωσε, πολλοί Γάλλοι επισκέπτες ζητούσαν πληροφορίες για τις παραλίες και τις εμπειρίες που προσφέρει το νησί, ενώ, παρά τη φήμη του ως ακριβού προορισμού, η Μύκονος διαθέτει επιλογές για διαφορετικά οικονομικά επίπεδα επισκεπτών. Παράλληλα, όπως ανέφερε, προτεραιότητα της δημοτικής αρχής αποτελεί η ενίσχυση των υποδομών, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών.Σημαντική παρουσία είχε και το Πήλιο, με τον αντιδήμαρχο Τουρισμού Νοτίου Πηλίουνα τονίζει, μιλώντας στο ΑθηναΪκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι η περιοχή προβάλλεται ως ένας ενιαίος προορισμός μαζί με το ανατολικό Πήλιο και τον Βόλο, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν που συνδυάζει φύση, πολιτισμό, αθλητισμό και γαστρονομία.Όπως ανέφερε, το Πήλιο προσελκύει επισκέπτες από την Ευρώπη, τα Βαλκάνια αλλά και την Ασία, ενώ τα τελευταία χρόνια καταγράφεται έντονη ανοδική πορεία στον τουρισμό της περιοχής. Μάλιστα, ειδικά τον τελευταίο χρόνο παρατηρήθηκε ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας, με τον ίδιο να κάνει λόγο ακόμη και για τριπλασιασμό της τουριστικής κίνησης σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, όπως σημείωσε, μετά τις φυσικές καταστροφές του προηγούμενου διαστήματος οι υποδομές αποκαθίστανται σταδιακά, ενώ σημαντικό ρόλο στην προσβασιμότητα της περιοχής παίζουν και οι αεροπορικές συνδέσεις μέσω του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου.

Στην έκθεση συμμετείχε επίσης και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η οποία πέρα από την παρουσίαση των νησιών προχώρησε και σε μια στοχευμένη δράση προβολής στο Παρίσι, καθώς για όλο τον Μάρτιο ταξί της πόλης κυκλοφορούν με εντυπωσιακές εικόνες από την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, τους Παξούς, τη Λευκάδα, το Μεγανήσι, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, μεταφέροντας το «άρωμα» του Ιονίου στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.