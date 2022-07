ΕΟΤ: «Γεύση Ελλάδας» σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις και ένταξη της χώρας στον οδηγό Michelin

Κλείσιμο

Με εντελώςπου αλλάζει μετά από 15 χρόνια και "γεύσεις" Ελλάδας, ο ΕΟΤ τοποθετεί ακόμη πιο ψηλά τη γαστρονομία στο χάρτη της τουριστικής προβολής ενώ μπαίνει επίσημα ως χώρα στον οδηγό Michelin. Όπως δήλωσε μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης στο περιθώριο της πρώτης μέρας του Taste of Athens, πλέον το περίπτερο του ΕΟΤ στις διεθνείς εκθέσεις θα έχει μια διαφορετική εικόνα, πιο φρέσκια και ανανεωμένη σχεδιαστικά ενώ σε όλες τις παρουσίες που θα κάνει ο Οργανισμός θα περιλαμβάνεται πάντα ένα γαστρονομικό event το οποίο θα δίνει κυριολεκτικά μια γεύση για την μοναδική ελληνική γαστρονομία. Παράλληλα, μετά από σειρά δράσεων που υλοποιούνται εδώ και καιρό, δρομολογείται πολύ σύντομα η επίσημη παρουσία της χώρας μας στον οδηγό Michelin «Η γαστρονομία αποτελεί για εμάς βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας προβολής ενώ συγχρόνως είναι και προτεραιότητα του υπουργείου Τουρισμού. Από το 2020 "τρέχει" ειδικό σποτ για τη γαστρονομία και το κρασί, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε οινοτουριστικά events και πλέον σε κάθε μας παρουσία στο εξωτερικό θα συμπεριλαμβάνουμε και μια εκδήλωση γαστρονομίας», σημείωσε ο κ.Φραγκάκης.Τις επόμενες μέρες μάλιστα, ο ΕΟΤ θα συμμετάσχει στοτου National Geographic Traveller που πραγματοποιείται στο Λονδίνο στις 16-17 Ιουλίου με σκοπό την προβολή της ελληνικής γαστρονομίας.Στο Λονδίνο αναμένεται επίσης, να κάνει και την πρώτη του εμφάνιση το νέο περίπτερο του ΕΟΤ τον Νοέμβριο στη διεθνή έκθεση Τουρισμού World Travel Market.Αναφερόμενος στο φεστιβάλ γαστρονομίαςπου άνοιξε τις πύλες του στις 7 Ιουλίου στο Ζάππειο και ολοκληρώνεται την Κυριακή, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ τόνισε ότι «πρόκειται για το μεγαλύτερο γαστρονομικό event που γίνεται στην Ελλάδα και ενώ γίνεται στην Αθήνα στόχος του είναι να αναδείξει και επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα». «Είναι η πρώτη φορά που ο ΕΟΤ συμμετέχει στο Taste of Athens και το κάνει για δυο λόγους: ο πρώτος ότι βασικός πυλώνας της στρατηγικής για την προβολή μας είναι η γαστρονομία και ο δεύτερος ότι γίνεται μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου στην Αθήνα που έχει και πάρα πολλούς τουρίστες, οι οποίοι θέλουμε να το δουν και τον επισκεφθούν», υπογράμμισε ο κ.Φραγκάκης. «Η γαστρονομία της χώρας πλέον, με επίκεντρο την Αθήνα, γίνεται ένα ακόμη πιο ισχυρό brand με κορυφαίο γεγονός, που συμβαίνει για πρώτη φορά, την ένταξη της χώρας μας στον οδηγό Micelin», τόνισε ο κ.Φραγκάκης.Το Taste of Athens πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων και συμμετέχουν δέκα από τα κορυφαία αθηναϊκά εστιατόρια στην pop-up εκδοχή τους, σερβίροντας ένα ειδικό μενού γευσιγνωσίας με μερικά από τα signature πιάτα τους.Κορυφαίοι chef, εμβληματικά πιάτα, διαδραστικά δρώμενα και ένα δυνατό πρόγραμμα μουσικής και διασκέδασης, με live εμφανίσεις-έκπληξη και DJ Sets, συμπληρώνουν το φεστιβαλικό «μενού». Οι φετινοί κύριοι θεματικοί πυλώνες περιλαμβάνουν την κυκλική οικονομία, τη φιλοσοφία μηδενικού απορρίμματος (zero-waste), καθώς και την ενίσχυση της ισότιμης εκπροσώπησης των δύο φύλων.Την πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ, οι πόρτες άνοιξαν με ένα welcome reception από τον ΕΟΤ, στο VIP Area by AEGEAN, όπου οι προσκεκλημένοι και κάτοχοι VIP εισιτηρίων «προσγειώθηκαν» στο Περιστύλιο, που μεταμορφώθηκε στο νέο AEGEAN Business Lounge στην περιοχή Extra Schengen του αεροδρομίου της Αθήνας.Όπως δήλωσε η Μαρίνα Βάλβη, Marketing Director της Aegean Airlines «διαμορφώσαμε τον χώρο ειδικά για το event, σε μια προσπάθεια να προσομοιάσουμε την εμπειρία του νέου μας Business Lounge στην εκτός Schengen περιοχή του αεροδρομίου της Αθήνας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε για άλλη μια φορά με τον ΕΟΤ, αυτή τη φορά για να στηρίξουμε το μεγαλύτερο γαστρονομικό γεγονός της Ελλάδας, που γίνεται εδώ στην καρδιά της πρωτεύουσας, στην καρδιά της πόλης μας. Στην AEGEAN πιστεύουμε ότι τα αεροπλάνα μας είναι το πρώτο ελληνικό έδαφος που πατάει ο επισκέπτης της χώρας μας και έχουμε ευθύνη να κάνουμε την πρώτη καλή εντύπωση. Το κέρασμα, το φίλεμα είναι μέρος του ελληνικού DNA μας και γι' αυτό δουλεύουμε συστηματικά προκειμένου να βελτιώνουμε τόσο τα γεύματα που προσφέρουμε στις πτήσεις μας όσο και τις επιλογές που απολαμβάνουν οι επισκέπτες στα lounges μας. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να απουσιάζουμε από ένα event που προωθεί τους γαστρονομικούς θησαυρούς της Αθήνας, που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές και όχι μόνο πόλεις. Η πόλη μας διαθέτει καταξιωμένους chefs και όλες εκείνες τις επιλογές εστιατορίων και γεύσεων που μπορούν να την αναδείξουν σε κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό. Αυτό είναι ένα βασικό κίνητρο για να την επισκεφτούν οι ευρωπαίοι ταξιδιώτες αλλά και οι Έλληνες ανά την Ελλάδα. Και βέβαια είναι ένας βασικός λόγος να την αγαπούν οι Αθηναίοι».