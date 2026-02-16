Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Επανήλθε το Χ μετά από σχεδόν δύο ώρες
Προβλήματα αντιμετώπισαν πολλοί χρήστες του Χ από τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2) στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του κόσμου σύμφωνα με το downdetector. Ωστόσο, μετά τις 4:30 η πλατφόρμα επανήλθε και πλέον λειτουργεί κανονικά.
Χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως ανέφεραν δυσκολίες στην πρόσβαση στον ιστότοπο και την εφαρμογή, καθώς τους εμφανίζονταν μηνύματα σφάλματος, όπως «Something went wrong. Please try again later» (Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα. Επαναλάβετε τη φόρτωση).
Επίσης, αρκετοί δήλωσαν πως απλά βλέπουν ένα μαύρο φόντο με το λόγκο της πλατφόρμας και τίποτα άλλο.
Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την πλατφόρμα, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της υπηρεσίας μέσω του downdetector ή άλλων ιστοσελίδων παρακολούθησης διακοπών.
Major X Outage Reported: Musk’s Platform Down For Thousands Monday Morninghttps://t.co/sUQRWhUQwr pic.twitter.com/5kM3bujbI3— Forbes (@Forbes) February 16, 2026
Δεν είναι ακόμα γνωστό τι μπορεί να προκάλεσε αυτή τη διακοπή λειτουργίας του Χ.
X Down For Thousands In U.S. And UK https://t.co/ADQ5IGPfpG— Deadline (@DEADLINE) February 16, 2026
