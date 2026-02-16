Επανήλθε το Χ μετά από σχεδόν δύο ώρες
Πολλοί χρήστες ανέφεραν δυσκολίες στην πρόσβαση στον ιστότοπο και την εφαρμογή, με μηνύματα σφάλματος όπως «Something went wrong. Please try again later» (Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα. Επαναλάβετε τη φόρτωση)

Προβλήματα αντιμετώπισαν πολλοί χρήστες του Χ από τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2) στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του κόσμου σύμφωνα με το downdetector. Ωστόσο, μετά τις 4:30 η πλατφόρμα επανήλθε και πλέον λειτουργεί κανονικά.

Χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως ανέφεραν δυσκολίες στην πρόσβαση στον ιστότοπο και την εφαρμογή, καθώς τους εμφανίζονταν μηνύματα σφάλματος, όπως «Something went wrong. Please try again later» (Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα. Επαναλάβετε τη φόρτωση).

Επίσης, αρκετοί δήλωσαν πως απλά βλέπουν ένα μαύρο φόντο με το λόγκο της πλατφόρμας και τίποτα άλλο.

Δεν είναι ακόμα γνωστό τι μπορεί να προκάλεσε αυτή τη διακοπή λειτουργίας του Χ.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την πλατφόρμα, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της υπηρεσίας μέσω του downdetector ή άλλων ιστοσελίδων παρακολούθησης διακοπών.
