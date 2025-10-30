Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Τα «ρομποταξί» θα κυκλοφορήσουν στους ευρωπαϊκούς δρόμους στο άμεσο μέλλον, δηλώνει ο CEO της Uber
Η Ελβετία, η Γερμανία και άλλες χώρες είναι ανοιχτές στους στόλους ταξί χωρίς οδηγό , υποστηρίζει ο Ντάρα Κοσροσαχί - Η ΕΕ έχει μείνει πίσω στην ανάπτυξη οχημάτων χωρίς οδηγό
Η Ελβετία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενδέχεται να αποκτήσουν στόλους ταξί χωρίς οδηγό στους δρόμους τους «νωρίτερα παρά αργότερα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Uber, Ντάρα Κοσροσαχί, που ηγείται της υπηρεσίας από το 2017.
Όπως μεταδίδει το Politico, ο επικεφαλής της Uber ανέφερε στο podcast «MD Meets» του Ματίας Ντέπφνερ ότι η Ευρώπη άρχισε να ανοίγεται στην αυτόνομη οδήγηση, προσθέτοντας ότι «στην πραγματικότητα, οι κανονισμοί στη Γερμανία είναι αρκετά προοδευτικοί»,.
«Υπάρχουν μερικές χώρες, όπως η Ελβετία κ.λπ., όπου πιστεύουμε ότι η αυτόνομη οδήγηση θα γίνει πραγματικότητα, τουλάχιστον σε μικρή κλίμακα, νωρίτερα παρά αργότερα», σημείωσε.
Στις ΗΠΑ, εταιρείες όπως η Waymo επιτρέπουν στους καταναλωτές να καλούν αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, τα οποία αποτελούν ολοένα και πιο συνηθισμένο θέαμα στους δρόμους πόλεων όπως το Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες. Αυτόν τον μήνα, η εταιρεία ανακοίνωσε το σχέδιό της για την επέκταση στο Λονδίνο το επόμενο έτος.
Η τεχνολογία έχει επίσης γνωρίσει άνθηση στην Κίνα, με το Πεκίνο να αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στην αγορά. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναγνώρισε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Ευρώπη έχει μείνει πίσω σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα στην ανάπτυξη των οχημάτων χωρίς οδηγό.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ έχουν πολύ διαφορετικούς κανονισμούς για τη συγκεκριμένη τεχνολογία αυτή. Η ΕΕ ακολουθεί κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί από τα Ηνωμένα Έθνη, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ.
Στις ΗΠΑ ισχύει ένα μοντέλο αυτοπιστοποίησης, όπου οι κατασκευαστές ουσιαστικά δηλώνουν ότι τα οχήματά τους συμμορφώνονται με τα πρότυπα. Στην ΕΕ, αντιθέτως, τα οχήματα περνούν από διαδικασία «έγκρισης τύπου», κατά την οποία οι αρχές επαληθεύουν ότι τα αυτοκίνητα πληρούν τα πρότυπα.
«Τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό είναι ήδη πραγματικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και εδώ, στην Ευρώπη», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε τεχνολογικό συνέδριο στο Τορίνο.
Ωστόσο, ο Κοσροσαχί πρόσθεσε ότι θεωρεί πως «όλα τα αυτοκίνητα θα είναι αυτόνομα», ωστόσο θα χρειαστούν «περισσότερα από 20 χρόνια».
Η Ευρώπη έχει μείνει πίσω
Διαφορετικοί κανονισμοί σε ΗΠΑ και ΕΕ
Αυτόνομα όλα τα αυτοκίνητα
«Θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να φτάσουμε εκεί. Πρέπει να μειωθεί το κόστος, να αυξηθούν, όσο χρειάζεται, οι δείκτες ασφαλείας, αλλά αναμφίβολα αυτό θα συμβεί», είπε, προσθέτοντας ότι στο μέλλον η οδήγηση θα είναι «κάτι σαν την ιππασία».
