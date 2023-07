Samsung Galaxy S22 vs S23: Αξίζει να κάνετε την αναβάθμιση;

Η οθόνη δεν έχει αλλάξει πολύ καθώς και το νέο μοντέλο έρχεται εξοπλισμένο με μια εξαιρετικής ποιότητας οθόνης FHD+ AMOLED 6,1 ιντσών με προσαρμοστικό ρυθμό ανανέωσης έως και 120 Hz. Αυτό σημαίνει ότι η κύλιση, τα κινούμενα σχέδια στην οθόνη ή τα παιχνίδια θα φαίνονται πάντα εξαιρετικά ομαλά και ευκρινή, αλλά η συσκευή μπορεί να μειώσει αυτόνομα τον ρυθμό ανανέωσης όταν δεν τον χρειάζεστε.Η οθόνη του Galaxy S23 γίνεται πιο φωτεινή, προσφέροντας μέγιστη φωτεινότητα 1.750 nits, καθιστώντας την πολύ πιο ορατή στον ήλιο.Τοδιαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 3.700 mAh ενώ το Galaxy S23 περιλαμβάνει μια ελαφρώς μεγαλύτερη μπαταρία στα 3.900 mAh, που υπόσχεται περισσότερες ώρες χρήσης μέσα στην ημέρα.Η νέα συσκευή υποστηρίζει φόρτιση έως 25 W κατά τη φόρτιση με καλώδιο, όπως και ο προκάτοχός του.Με τις κάμερες του Galaxy S22 να είναι ιδιαίτερα δυνατές, η Samsung αποφάσισε να τις διατηρήσει και στο νέο. Η κύρια κάμερα λήψης 50MP στα S23 και S22 χαρίζει γενικά εξαιρετικά αποτελέσματα στις περισσότερες συνθήκες φωτισμού, καθιστώντας την μοναδική για φωτογραφίες και βίντεο σχεδόν επαγγελματικού επιπέδου.Η υπερευρυγώνια κάμερα 12 MP και στα δύο τηλέφωνα είναι εξίσου καλή, καθώς σας επιτρέπει να χωρέσετε περισσότερες λεπτομέρειες σε κάθε σας λήψη. Αυτές οι δύο κάμερες συνδυάζονται με έναν τηλεφακό 10MP που θα σας βοηθήσει να πλησιάσετε το θέμα σας, προσφέροντας οπτικό ζουμ 3X και ψηφιακό ζουμ έως και 30X.Η λήψη βίντεο στοθα αναβαθμιστεί ελαφρώς, καθώς μπορεί να εγγράψει βίντεο 8K στα 30fps αντί των 24fps που μπορεί να τραβήξει το S22.Το νεότερο Snapdragon 8 Gen 2 στο Galaxy S23 είναι πιο ισχυρό από το Gen 1 που τροφοδοτεί το Galaxy S22. Αυτό όμως δεν σημαίνει, σύμφωνα με την εταιρεία κολοσσό, ότι το Galaxy S22 δεν θα είναι σε θέση να χειριστεί όλες τις εργασίες παραγωγικότητας ή τα παιχνίδια εξίσου καλά με το Galaxy S23.Όπως και πέρυσι, η νεότερη έκδοση του One UI της Samsung υποστηρίζει κάθε λειτουργία, όποτε το Galaxy S23 έρχεται εξοπλισμένο με το One UI 5.1 (με Android 13). Τοκυκλοφόρησε με Android 12 πέρυσι, αλλά έκτοτε έχει αναβαθμιστεί σε Android 13 και One UI 5.0, αν και το 5.1 αναμένεται να έρθει στη σειρά S22 στο μέλλον.