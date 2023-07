Παγκόσμια ημέρα video games: για μέγιστη διασκέδαση με devolo tips

Κλείσιμο

Η βιομηχανία του gaming αναπτύσσεται συνεχώς. Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Statista , ο όγκος πωλήσεων βιντεοπαιχνιδιών αναμένεται να φτάσει το 2023 τα 372 δισεκατομμύρια δολάρια και υπολογίζεται πως μέχρι το 2027 ο αριθμός αυτός αναμένεται να ξεπεράσει τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ελληνική αγορά των video games φαίνεται πως θα φτάσει μέχρι το τέλος του 2023 τα 370,3 εκατομμύρια ευρώ! Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει πως αυτό το χόμπι που πριν λίγα χρόνια απασχολούσε μόνο ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού, έχει γίνει πλέον μία τεράστια βιομηχανία ψυχαγωγίας. Ο κλάδος του gaming έχει πολλά να προσφέρει. Αυτό θέτει την χρονιά 2023 σε έντονη αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία προσδιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από αναβολές στην παραγωγή. Εξάλλου, ακόμη και τα χρονοδιαγράμματα των στούντιο ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών δεν τηρούνταν από την πανδημία του κορονοϊού.Μερικά από τα πιο πολυαναμενόμενα παιχνίδια πρόκειται να κυκλοφορήσουν αυτή την χρονιά. Στις 6 Σεπτεμβρίου για παράδειγμα θα βγει το Starfield. Αυτό το role-playing παιχνίδι, προέρχεται από το cult στούντιο προγραμματιστών Bethesda, το οποίο έχει γίνει ευρέως γνωστό με σειρές όπως το The Elder Scrolls και το Fallout. Το Starfield μεταφέρει τους παίκτες σε ένα σύμπαν επιστημονικής φαντασίας και τους προσκαλεί να ταξιδέψουν στον γαλαξία το έτος 2330 και να ζήσουν αμέτρητες περιπέτειες (πλατφόρμες: PC, Xbox Series X|S).Όσοι διαθέτουν Nintendo Switch έχουν ήδη βιώσει επικές εμπειρίες διασκέδασης από τον Μάιο του 2023 με την κυκλοφορία του The Legend of Zelda: «Tears of the Kingdom». Αυτό το νέο role - playing παιχνίδι δράσης είναι η μετέπειτα επιτυχία The Legend of Zelda: “Breath of the Wild”, το οποίο πήρε πολλά βραβεία. Αυτό που έχουν να περιμένουν είναι ένα παιχνίδι ενός γιγαντιαίου κόσμου και την κλασική γοητεία του Zelda.Όποιος δεν είναι εξοικειωμένος με το συγκεκριμένο παιχνίδι, θα πρέπει να περιμένει μία περιπετειώδη εμπειρία στο Tears of the Kingdom (πλατφόρμα: Nintendo Switch).Το ίδιο ισχύει για όσους αγαπούν τα πιο δυναμικά παιχνίδια μάχης. Στις 6 Ιουνίου, το Diablo 4 συνεχίζει μια σειρά παιχνιδιών που είναι ίσως μία από τις καλύτερες που έχουν κυκλοφορήσει. Οι παίκτες βυθίζονται σε έναν απίστευτα όμορφο κόσμο παιχνιδιού, είτε μόνοι είτε μαζί με φίλους και αμύνονται ενάντια στους κακοδιάθετους δαίμονες με σπαθιά, τσεκούρια και μπάλες φωτιάς. (πλατφόρμες: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S).Βέβαια υπάρχουν και νέες επιλογές για όσους δεν αγαπούν τόσο τη δράση, όπως είναι το Baldur’s Gate 3. Αυτό το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει στις 6 Οκτωβρίου και θα φέρει την επανάσταση των role – playing παιχνιδιών. Τα διάφορα επίπεδα του επικού παιχνιδιού φαντασίας, με τα πιο σύγχρονα γραφικά, προσφέρει στους παίκτες, μία μοναδική εμπειρία για εξερεύνηση. (πλατφόρμες: PC, Mac, PlayStation 5).Για όσους προτιμούν πιο αργούς ρυθμούς παιχνιδιού, το παιχνίδι οικοδόμησης πόλεων Cities: Skyline 2, είναι μία εξαιρετική επιλογή, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στην χρονιά. Εδώ, όπως και στον προκάτοχό του ή στο κλασικό Sim City, οι παίκτες παράγουν τις δικές τους μητροπόλεις από το πουθενά, χτίζουν δρόμους και παρατηρούν τη φασαρία στις πόλεις. Το Cities: Skylines 2 υποτίθεται επίσης ότι είναι ακόμα πιο ρεαλιστικό (πλατφόρμες: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S).Η λίστα συνεχώς μεγαλώνει. Αυτή την χρονιά οι fans των video games ανυπομονούν για ακόμη περισσότερη περιπέτεια στον κόσμο του Assassin's Creed, στρατηγικές μάχες φαντασίας με το Age of Wonders 4, αλλά και εντυπωσιακά γιγαντιαία robot με το Armoured Core 6: Fires of Rubicon. Όσο διαφορετικά κι αν είναι τα γούστα όταν πρόκειται για προσωπικές επιλογές παιχνιδιού, ένα κοινό πράγμα που έχουν όλοι οι παθιασμένοι παίκτες είναι η επιθυμία για ισχυρό Internet. Εκτός από τη μέγιστη ποιότητα γραφικών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αυτά τα νέα παιχνίδια, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερα data. Οι λήψεις από ενημερώσεις ή ψηφιακές αγορές παιχνιδιών γίνονται όλο και πιο απαιτητικές — και όλο και περισσότερα παιχνίδια μπορούν να παίζονται μαζί με φίλους. Αυτό σημαίνει ότι τα gaming PCs και οι κονσόλες παιχνιδιών χρειάζονται γρήγορη και πάνω απ' όλα σταθερή σύνδεση στο Internet.Οι λύσεις τελευταίας τεχνολογίας για οικιακά δίκτυα από την devolo διευκολύνουν τη δημιουργία ακριβώς αυτού του είδους τις συνδέσεις. Για παράδειγμα, οι εύχρηστοι προσαρμογείς της σειράς προϊόντων devolo Magic μετατρέπουν οποιαδήποτε πρίζα ρεύματος σε θύρα Ethernet, φέρνοντας το ενσύρματο Internet υψηλής ταχύτητας στο σημείο όπου το χρειάζεστε, χωρίς ενοχλητικά καλώδια. Για παιχνίδι χωρίς παρεμβολές, η devolo προτείνει τα WiFi 6 Repeaters , τα οποία επιτρέπουν μια σταθερή ασύρματη σύνδεση με τεχνολογία mesh. Αυτό μετατρέπει το 2023 σε μια χρονιά gaming με διπλάσια διασκέδαση!