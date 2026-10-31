Νέαρχος, ο Κρητικός ναύαρχος που έδωσε το όνομά του στη νέα φρεγάτα - Ήταν φίλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και έφτασε στα στενά του Ορμούζ

Από το Ορμούζ… στα Σούσα

Ο Νέαρχος μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου (323 π.Χ.)

Πλάκα ααφιερωμένη στον Νέαρχο

«Παράπλους της Ινδικής»: το χαμένο σύγγραμμα του Νέαρχου

Από την Αρμόζεια, ο Νέαρχος κατευθύνθηκε στο νησί Οάρακα. Με νέο πλοηγό, τον Ύπαρχο (Κυβερνήτη, Διοικητή) του νησιού Μαζήνη, ο οποίος προσφέρθηκε εθελοντικά, ως «ηγεμών του πλόου» να τους οδηγήσει στα Σούσα, ο στόλος, μετά από νέες περιπέτειες έφτασε στον μυχό του Περσικού Κόλπου, κοντά στην πόλη Διρίδωτη. Εκεί, ο Νέαρχος πληροφορήθηκε ότι ο Αλέξανδρος πλησίαζε στα Σούσα. Ανέπλευσε τον ποταμό Πασίτιγρη (σήμερα Καρούν του Ιράν) και συναντήθηκε με τον Αλέξανδρο και τη στρατιά του κοντά στα Σούσα. Στους ομαδικούς γάμους στα Σούσα, ο Νέαρχος παντρεύτηκε την κόρη του Ρόδιου Μέντορα και της Βαρσίνης. Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος πρόσφερε στον Νέαρχο και τον πρώτο πλοηγό του Ονησίκριτο ένα χρυσό στεφάνι, που αποτελούσε ανώτατη τιμητική διάκριση.Μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου, ο Νέαρχος παραμερίστηκε. Στη διανομή των σατραπειών που έγινε από τον Αντίπατρο και τον Περδίκκα (323 π.Χ. – 321 π.Χ.), το όνομά του δεν αναφέρεται. Το 317 π.Χ. τον βρίσκουμε στο επιτελείο του Αντίγονου του Μονόφθαλμου. Τάχθηκε υπέρ της σωτηρίας του Ευμένη. Δεν εισακούστηκε όμως. Το 314 π.Χ., ο Αντίγονος παραχώρησε τη Συρία στον γιο του, Δημήτριο τον Πολιορκητή, του οποίου ο Νέαρχος υπήρξε ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους.Με την εμπειρία και τις ικανότητές του, ο Νέαρχος σίγουρα θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συνέχεια. Τα ίχνη του όμως χάνονται. Πιθανότατα σκοτώθηκε στη μάχη της Γάζας (312 π.Χ.).Ο Αλέξανδρος είχε δώσει εντολή στον Νέαρχο να καταγράφει σχολαστικά στο ημερολόγιό του κάθε είδους πληροφορίες για τις χώρες που επισκέφθηκε και τους κατοίκους τους. Όλα αυτά καταγράφηκαν από τον Νέαρχο στο έργο του «Παράπλους της Ινδικής», που δυστυχώς δεν διασώθηκε ως στις μέρες μας. Ήταν όμως γνωστό στα χρόνια του Αρριανού και του Στράβωνα που το αξιοποίησαν στα έργα τους. Σε αυτά, ο Νέαρχος, εκτός από τις ηγετικές του ικανότητες, αποδεικνύεται ότι ήταν και ιδιαίτερα παρατηρητικός, καταγράφοντας όλα τα ενδιαφέροντα στοιχεία από τους τόπους που επισκέφθηκε.Πηγή: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ», ΤΟΜΟΣ 7, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ.