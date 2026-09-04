H Lego κάνει βουτιά στη νοσταλγία με το εντυπωσιακό πρώτο Playstation, δείτε βίντεο

Το σετ θα είναι διαθέσιμο αρχικά για τα μέλη του προγράμματος LEGO Insiders από την 1η Οκτωβρίου 2026, ενώ η γενική κυκλοφορία θα ξεκινήσει στιςκαι στην Ελλάδα θα κοστίζει €159.99.