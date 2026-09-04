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H Lego κάνει βουτιά στη νοσταλγία με το εντυπωσιακό πρώτο Playstation, δείτε βίντεο
H Lego κάνει βουτιά στη νοσταλγία με το εντυπωσιακό πρώτο Playstation, δείτε βίντεο
Η εμβληματική κονσόλα της Sony από τη δεκαετία του ’90 γίνεται για πρώτη φορά σετ Lego, σχεδόν σε φυσικό μέγεθος, με 1.911 κομμάτια και λεπτομέρειες που ξυπνούν αναμνήσεις μιας ολόκληρης γενιάς
Η Lego επιστρέφει στη δεκαετία του ’90 και ποντάρει στη δύναμη της νοσταλγίας, παρουσιάζοντας το πρώτο της επίσημο σετ εμπνευσμένο από το πρώτο PlayStation της Sony. Πρόκειται για μια συλλεκτική κατασκευή που αναβιώνει την κονσόλα η οποία άλλαξε για πάντα τον κόσμο των videogames και σημάδεψε εκατομμύρια παιδιά -κι όχι μόνο- σε όλο τον κόσμο.
Το νέο LEGO PlayStation απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες συλλέκτες και φίλους του gaming, καθώς αποτελεί μια ιδιαίτερα λεπτομερή αναπαράσταση της πρώτης κονσόλας PlayStation, σχεδόν σε κλίμακα 1:1. Η κατασκευή αποτελείται από 1.911 κομμάτια και αναπαριστά την κλασική γκρι κονσόλα που κυκλοφόρησε το 1994.
Το μοντέλο έχει ύψος πάνω από 6 εκατοστά, πλάτος περίπου 26 εκατοστά και βάθος 19 εκατοστά, ενώ οι σχεδιαστές της Lego προσπάθησαν να μεταφέρουν όχι μόνο την εμφάνιση αλλά και την εμπειρία χρήσης της θρυλικής συσκευής.
Μεταξύ των λεπτομερειών που ξεχωρίζουν είναι το κατασκευασμένο από τουβλάκια χειριστήριο, το οποίο μπορεί να συνδεθεί στην κονσόλα, αλλά και τα λειτουργικά κουμπιά Power και Open, που παραπέμπουν στην τελετουργία που γνώριζαν όλοι οι κάτοχοι του πρώτου PlayStation όταν έβαζαν ένα νέο CD στο μηχάνημα.
Ιδιαίτερη θέση έχουν και οι κρυφές αναφορές στην ιστορία του PlayStation. Στο εσωτερικό της κονσόλας υπάρχουν δύο μικρά διοράματα εμπνευσμένα από εμβληματικά παιχνίδια της εποχής, τα Gran Turismo και Ape Escape, δύο τίτλους που συνδέθηκαν με την επιτυχία της πρώτης γενιάς της Sony.
Η συνεργασία Lego και PlayStation έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία παιχνιδιών στρέφεται όλο και περισσότερο σε ενήλικες φίλους των κατασκευών, με συλλεκτικά σετ που βασίζονται σε αντικείμενα και franchises που έχουν έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα για όσους μεγάλωσαν τις προηγούμενες δεκαετίες.
Το νέο LEGO PlayStation απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες συλλέκτες και φίλους του gaming, καθώς αποτελεί μια ιδιαίτερα λεπτομερή αναπαράσταση της πρώτης κονσόλας PlayStation, σχεδόν σε κλίμακα 1:1. Η κατασκευή αποτελείται από 1.911 κομμάτια και αναπαριστά την κλασική γκρι κονσόλα που κυκλοφόρησε το 1994.
Το μοντέλο έχει ύψος πάνω από 6 εκατοστά, πλάτος περίπου 26 εκατοστά και βάθος 19 εκατοστά, ενώ οι σχεδιαστές της Lego προσπάθησαν να μεταφέρουν όχι μόνο την εμφάνιση αλλά και την εμπειρία χρήσης της θρυλικής συσκευής.
Μεταξύ των λεπτομερειών που ξεχωρίζουν είναι το κατασκευασμένο από τουβλάκια χειριστήριο, το οποίο μπορεί να συνδεθεί στην κονσόλα, αλλά και τα λειτουργικά κουμπιά Power και Open, που παραπέμπουν στην τελετουργία που γνώριζαν όλοι οι κάτοχοι του πρώτου PlayStation όταν έβαζαν ένα νέο CD στο μηχάνημα.
LEGO is bringing the PS1 back, brick by brick 🧱 pic.twitter.com/oR1rHVp4Rb— HYPEBEAST (@HYPEBEAST) September 4, 2026
Ιδιαίτερη θέση έχουν και οι κρυφές αναφορές στην ιστορία του PlayStation. Στο εσωτερικό της κονσόλας υπάρχουν δύο μικρά διοράματα εμπνευσμένα από εμβληματικά παιχνίδια της εποχής, τα Gran Turismo και Ape Escape, δύο τίτλους που συνδέθηκαν με την επιτυχία της πρώτης γενιάς της Sony.
Η συνεργασία Lego και PlayStation έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία παιχνιδιών στρέφεται όλο και περισσότερο σε ενήλικες φίλους των κατασκευών, με συλλεκτικά σετ που βασίζονται σε αντικείμενα και franchises που έχουν έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα για όσους μεγάλωσαν τις προηγούμενες δεκαετίες.
Το σετ θα είναι διαθέσιμο αρχικά για τα μέλη του προγράμματος LEGO Insiders από την 1η Οκτωβρίου 2026, ενώ η γενική κυκλοφορία θα ξεκινήσει στις 4 Οκτωβρίου και στην Ελλάδα θα κοστίζει €159.99.
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