Οι serial killers στην Ελλάδα: Από τον Δράκο της Βουλιαγμένης, στον «άνθρωπο της καρπαζιάς» που ομολόγησε 6 δολοφονίες και 7 απόπειρες

Σπύρος Μπέσκος

Παντελής Καζάκος

Ο «Δράκος της Βουλιαγμένης» και το… μέντιουμ

έδρασε την περίοδο 1981-1983 στα νότια προάστια της Αττικής. Καταδικάστηκε για δύο δολοφονίες γυναικών και για σειρά βιασμών και αποπειρών. Ηταν το υπεράνω πάσης υποψίας πρόσωπο, καθώς ήταν ένας φυσικοθεραπευτής με μια φυσιολογική οικογένεια (σύζυγο και μια κόρη) και ζωή. Οι επιθέσεις του «Δράκου της Παραλιακής», όπως τον αποκαλούσαν, γίνονταν μόνο Σαββατοκύριακο και το modus operandi ήταν βιασμός και στραγγαλισμός. Δύο κορίτσια ηλικίας 19 και 20 ετών δολοφονήθηκαν από τα -κατά τα άλλα «μαγικά»- χέρια του Μπέσκου, ενώ καταδικάστηκε και για τον βιασμό έξι γυναικών και την απόπειρα δολοφονίας σε 14 κορίτσια (μεταξύ τους και τα 6 που βιάστηκαν). Συνελήφθη το 1983 από μια αστυνομικό που έπαιξε τον ρόλο της ιερόδουλης, ως δόλωμα, καταδικάστηκε σε δις εις θάνατο για τις δολοφονίες και 25 χρόνια κάθειρξης για τις άλλες επιθέσεις, ποινές που μετατράπηκαν σε δις ισόβια και 89 μήνες, αντίστοιχα. Αποφυλακίστηκε το 2008 και μάλιστα ξανάνοιξε το φυσικοθεραπευτήριό του.Η περίπτωση του υπαλλήλου της ΕΡΤείναι διαφορετική. Το 1999, σε διάστημα λίγων ημερών,ο Καζάκος δολοφόνησε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε σοβαρά άλλους, στο πλαίσιο ρατσιστικών επιθέσεων στο κέντρο της Αθήνας. Καταδικάστηκε σε δις ισόβια και επιπλέον κάθειρξη. Η δράση του ήταν «κατά συρροή», αλλά χωρίς χρονική διακοπή. Στην εγκληματολογία συχνά θα κατατασσόταν πιο κοντά στον όρο «spree killer» παρά στον κλασικό serial killer.Από τα μακρινά 50s έρχεται μια άλλη υπόθεση που μπορεί να μην εντάσσεται αυστηρά στην ορολογία του serial killer αλλά έχει σχεδόν όλα τα… φόντα. Πρόκειται για την υπόθεση του «», στη σύλληψη του οδήγησε το διάσημο μέντιουμ της εποχής Ελένη Κικίδου.Τη νύχτα της 5ης Αυγούστου του 1953, στο Μικρό Καβούρι ο «Δράκος» επιτέθηκε με πιστόλι στον 26χρονο Θεόδωρο Δέγλερη, τον οποίο σκότωσε επιτόπου, και την 24χρονη Σοφία Μαναβάκη που τραυμάτισε βαριά. Τις προηγούμενες ημέρες, κάποιος έχει επιτεθεί με αυτοσχέδια χειροβομβίδα σε ζευγαράκι στην ίδια περιοχή, σκοτώνοντας και πάλι τον άνδρα και τραυματίζοντας τη γυναίκα.Με την Αστυνομία να μη βρίσκει τα ίχνη του δράστη, ο δαιμόνιος δημοσιογράφος της εφημερίδας «Ακρόπολις» Θεόδωρος Δράκος, πείθει το διάσημο μέντιουμ Ελένη Κικίδου να επιστρατεύσει τις δυνάμεις της και να υποδείξει τον δράστη στην Αστυνομία. Αυτή περιγράφει στους αστυνομικούς με συγκλονιστικές λεπτομέρειες το πώς ο δολοφόνος παρακολουθούσε κρυμμένος τα θύματά του για τρία τέταρτα της ώρας, πώς πυροβόλησε, πού κρύβει το πιστόλι και πώς φεύγει από τον Λαιμό με βάρκα απέναντι. Οτι είναι χτυπημένος στο πόδι, έχει χαλασμένα δόντια, μια ουλή στο πρόσωπο, ότι συναθροίζεται με στρατιωτικούς, χωρίς να είναι ο ίδιος, ότι το επίθετό του αρχίζει από «Σ», ότι φορά παπούτσια νούμερο 42, ότι «εργάζεται σε ένα εστιατόριο, στην κουζίνα και μένει σε ένα μέρος που δεν έχει δέντρα». Στις πιάτσες των ηδονοβλεψιών όλοι καταλαβαίνουν ότι φωτογραφίζει τον «Μιχάλη τον Σημαδεμένο», τον, έναν 25χρονο ο οποίος είχε απολυθεί 4 μήνες νωρίτερα από τον Στρατό. Ο Στεφανόπουλος συλλαμβάνεται στο σπίτι του, στον Λυκαβηττό και ομολογεί αργότερα. Θα εκτελεστεί στην Αίγινα, τον Αύγουστο του 1954 με την αθηναϊκή κοινωνία της εποχής να συζητά ότι ο δημοσιογράφος Θ. Δράκος είχε βρει πρώτος το όπλο του εγκλήματος και είχε συλλέξει όλες τις πληροφορίες για την ταυτότητα του δράστη και έκανε την Κικίδου… φερέφωνό του.