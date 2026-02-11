Πωλείται βασιλικό νησί με τιμή όσο ένα σπίτι αλλά κρύβει μία παγίδα

Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στις 350.000 λίρες, λίγο πάνω από τον μέσο όρο τιμής κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ανέρχεται περίπου στις 300.000 λίρες





Το Ynys Gifftan, ένα παλιρροϊκό νησί, βρίσκεται στο γραφικό εκβολικό σύστημα Dwyryd, σε μικρή απόσταση από το Portmeirion, στην περιοχή Gwynedd. Το νησί εκτείνεται σε 17 στρέμματα και διαθέτει πέτρινη αγροικία της βικτωριανής εποχής, η οποία κατοικούνταν έως τη δεκαετία του 1970, αλλά σήμερα, σύμφωνα με το μεσιτικό γραφείο Carter Jonas στο Μπανγκόρ, «χρειάζεται εκτεταμένη ανακαίνιση».



20ό αιώνα έβγαζαν τα παπούτσια τους για να διασχίσουν περπατώντας τα ρηχά νερά και να φτάσουν στην ηπειρωτική χώρα, σημειώνει το



Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στις 350.000 λίρες, λίγο πάνω από τον μέσο όρο τιμής κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ανέρχεται περίπου στις 300.000 λίρες.



Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το νησί Το Ynys Gifftan δωρήθηκε στους προγόνους του γαιοκτήμονα Λόρδου Χάρλεχ από τη βασίλισσα Άννα τον 18ο αιώνα, και το όνομά του μεταφράζεται ως «Το Δώρο της Άννας».







Κατά την πλημμυρίδα, η πρόσβαση γίνεται μόνο με σκάφος, ενώ κατά την άμπωτη απαιτείται σύντομη πεζοπορία πάνω από τις παλιρροϊκές αμμοθίνες για να φτάσει κανείς στο νησί.



Κλείσιμο



Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ενημερωθεί να «επιδεικνύουν προσοχή και σύνεση κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων και να παραμένουν σε εγρήγορση για την προσωπική τους ασφάλεια», λόγω πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με την πρόσβαση, το έδαφος και τις παλιρροϊκές συνθήκες.



Ο Χιου Ο’Ντόνελ από το Carter Jonas χαρακτήρισε το νησί «μια πραγματικά μοναδική ευκαιρία για έναν αγοραστή που εκτιμά την εξαιρετική του τοποθεσία και τις δυνατότητές του». Όπως πρόσθεσε, αναμένεται ενδιαφέρον είτε από όσους αναζητούν ένα φιλόδοξο έργο ζωής σε ένα από τα πιο όμορφα παραθαλάσσια τοπία της Ουαλίας είτε από κάποιον που επιθυμεί το δικό του απομονωμένο καταφύγιο.



Καταχώριση στην ιστοσελίδα Rightmove περιγράφει το νησί ως τοποθετημένο σε «εκτεταμένο και ανέγγιχτο τοπίο με ανεμπόδιστη πανοραμική θέα» προς την ακτογραμμή και τα βουνά του Εθνικού Πάρκου Eryri.



Η απόκτηση ενός ιδιωτικού νησιού στα ανοικτά των ακτών της Ουαλίας δεν απαιτεί απαραίτητα κέρδη από λαχείο, ωστόσο προϋποθέτει αδιάβροχα ρούχα και προσεκτικό συγχρονισμό με τις παλίρροιες Το, ένα παλιρροϊκό νησί, βρίσκεται στο γραφικό εκβολικό σύστημα, σε μικρή απόσταση από το Portmeirion, στην περιοχή Gwynedd. Το νησί εκτείνεται σεκαι διαθέτει πέτρινη αγροικία της βικτωριανής εποχής, η οποία κατοικούνταν έως τη δεκαετία του 1970, αλλά σήμερα, σύμφωνα με το μεσιτικό γραφείο Carter Jonas στο Μπανγκόρ, «χρειάζεται εκτεταμένη ανακαίνιση».Αρχειακές αναφορές καταγράφουν ότι οι κάτοικοί του τονέβγαζαν τα παπούτσια τους για να διασχίσουν περπατώντας τα ρηχά νερά και να φτάσουν στην ηπειρωτική χώρα, σημειώνει το BBC Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στις, λίγο πάνω από τον μέσο όρο τιμής κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ανέρχεται περίπου στιςΤο Ynys Gifftan δωρήθηκε στους προγόνους του γαιοκτήμονα Λόρδου Χάρλεχ από τητον 18ο αιώνα, και το όνομά του μεταφράζεται ως «».Κατά την πλημμυρίδα, η πρόσβαση γίνεται μόνο με σκάφος, ενώ κατά την άμπωτη απαιτείταιπάνω από τις παλιρροϊκές αμμοθίνες για να φτάσει κανείς στο νησί.Ο εκτιμητής Έλις Τζόουνς δήλωσε στο BBC: «Δεν νομίζω ότι έχουμε πουλήσει ποτέ ξανά νησί. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι σίγουρα κάτι διαφορετικό». Όπως ανέφερε, οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται με συνοδεία, ενώ το νησί στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν και για να βόσκουν πρόβατα.Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ενημερωθεί να «επιδεικνύουν προσοχή και σύνεση κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων και να παραμένουν σεγια την προσωπική τους ασφάλεια»,που σχετίζονται με την πρόσβαση, το έδαφος και τις παλιρροϊκές συνθήκες.Ο Χιου Ο’Ντόνελ από το Carter Jonas χαρακτήρισε το νησί «μια πραγματικά μοναδική ευκαιρία για έναν αγοραστή που εκτιμά την εξαιρετική του τοποθεσία και τις δυνατότητές του». Όπως πρόσθεσε, αναμένεται ενδιαφέρον είτε από όσους αναζητούν ένα φιλόδοξο έργο ζωής σε ένα από ταείτε από κάποιον που επιθυμεί το δικό του απομονωμένο καταφύγιο.Καταχώριση στην ιστοσελίδα Rightmove περιγράφει το νησί ως τοποθετημένο σε «με ανεμπόδιστη πανοραμική θέα» προς την ακτογραμμή και τα βουνά του Εθνικού Πάρκου Eryri.

Σημειώνεται επίσης ότι η γη έχει σε ορισμένα σημεία καλυφθεί από βλάστηση και θα ωφεληθεί από βόσκηση και γενική διαχείριση, ώστε να αποκατασταθεί η πλήρης παραγωγικότητά της.



Ο οδηγός Discovering Britain της Royal Geographical Society συμβουλεύει όσους επιθυμούν να επισκεφθούν το νησί να ελέγχουν τις ώρες παλίρροιας, καθώς η πρόσβαση με τα πόδια είναι δυνατή μόνο για έως τρεις ώρες πριν και μετά την άμπωτη.



«Το νησί αποκόπτεται πλήρως και είναι αδύνατο να προσεγγιστεί κατά την πλημμυρίδα χωρίς σκάφος. Ωστόσο, στην άμπωτη απαιτούνται μόλις πέντε λεπτά για να διασχίσει κανείς τη διαδρομή των 400 μέτρων», αναφέρει ο οδηγός.



Επισημαίνεται επίσης ότι δύο ποτάμιες ροές παρεμβάλλονται ανάμεσα στο Ynys Gifftan και την ηπειρωτική χώρα. «Αν φτάσετε σε αυτές και είναι πολύ βαθιές για να τις διασχίσετε, για λόγους ασφαλείας πρέπει να επιστρέψετε», καταλήγει η σχετική οδηγία.