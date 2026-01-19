Πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποια ήταν η εκκεντρική επαναστάτρια της τέως βασιλικής οικογένειας
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποια ήταν η εκκεντρική επαναστάτρια της τέως βασιλικής οικογένειας
Το protothema.gr θα μεταδώσει live την εξόδιο ακολουθία - Με την ελληνική σημαία έφτασε η σορός της στη Μητρόπολη Αθηνών
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Καλυμμένο με την ελληνική σημαία έφτασε λίγο πριν τις 8 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών το φέρετρο με τη σορό της πριγκίπισσας Ειρήνης, της αδελφής της τέως βασίλισσας Σοφίας που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.
Η σορός της έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι τις 10:30 το πρωί στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για να ακολουθήσει στη συνέχεια η εξόδιος ακολουθία στις 12 το μεσημέρι.
Το παρών στην κηδεία θα δώσουν, μεταξύ άλλων, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε Στ’ με τη σύζυγό του Λετίθια και τις κόρες τους, τη διάδοχο του θρόνου, πριγκίπισσα Λεονόρ και την ινφάντα Σοφία. Τη βρετανική βασιλική οικογένεια θα εκπροσωπήσει ο σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγος της πριγκίπισσας Άννας, και η λαίδη Γαβριέλα Κίνγκστον.
Απόντες θα είναι, αντίθετα, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και οι γιατροί του συνέστησαν να μην ταξιδέψει στην Αθήνα από το Άμπου Ντάμπι που διαμένει, καθώς και η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες, Μαρί Σαντάλ, λόγω πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης της μητέρας της στη Νέα Υόρκη.
Λίγα λεπτά μετά την άφιξη της σορού της πριγκίπισσας Ειρήνης, πολίτες ξεκίνησαν να αποχαιρετούν την 83χρονη.
Η σορός της έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι τις 10:30 το πρωί στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για να ακολουθήσει στη συνέχεια η εξόδιος ακολουθία στις 12 το μεσημέρι.
Το παρών στην κηδεία θα δώσουν, μεταξύ άλλων, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε Στ’ με τη σύζυγό του Λετίθια και τις κόρες τους, τη διάδοχο του θρόνου, πριγκίπισσα Λεονόρ και την ινφάντα Σοφία. Τη βρετανική βασιλική οικογένεια θα εκπροσωπήσει ο σερ Τίμοθι Λόρενς, σύζυγος της πριγκίπισσας Άννας, και η λαίδη Γαβριέλα Κίνγκστον.
Απόντες θα είναι, αντίθετα, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και οι γιατροί του συνέστησαν να μην ταξιδέψει στην Αθήνα από το Άμπου Ντάμπι που διαμένει, καθώς και η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες, Μαρί Σαντάλ, λόγω πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης της μητέρας της στη Νέα Υόρκη.
Λίγα λεπτά μετά την άφιξη της σορού της πριγκίπισσας Ειρήνης, πολίτες ξεκίνησαν να αποχαιρετούν την 83χρονη.
Η εκκεντρική επαναστάτρια
Οπως η ίδια προθύμως παραδεχόταν, ήταν η αλλόκοτη, η διαφορετική από κάθε άλλο μέλος της ελληνικής βασιλικής δυναστείας. Ηταν ανέκαθεν απολύτως συμφιλιωμένη με την εκκεντρικότητά της, ακόμη και με το παρατσούκλι «Tia Pecu» (από το ισπανικό peculiar), η «θεία αλλοπαρμένη», όπως την είχαν βαφτίσει τα ανίψια της, κυρίως τα παιδιά της βασίλισσας Σοφίας, ένα από τα οποία είναι ο νυν άναξ της Ισπανίας, Φίλιππος ο έκτος.
Παρ’ όλα αυτά, θα έλεγε κανείς ότι η μεγαλύτερη ιδιορρυθμία της πριγκίπισσας Ειρήνης ήταν ότι, όσο αταίριαστη και αν ήταν στη στρυφνή και άκαμπτη εθιμοτυπία και την επιτήδευση του Παλατιού, άλλο τόσο συνεπής ήταν στην προσπάθειά της να μην αποξενωθεί από την οικογένειά της, από τα εστεμμένα αδέλφια της και προηγουμένως τη βασίλισσα Φρειδερίκη, μια προσωπικότητα εξόχως πληθωρική και κυριαρχική.
Η Ειρήνη δεν έγινε ποτέ το μαύρο πρόβατο του βασιλικού οίκου, ούτε αντιμετωπίστηκε ως επαναστάτρια (όπως είναι ο τίτλος της επίσημης βιογραφίας της), ως μια παραστρατημένη πριγκίπισσα που ντροπιάζει την υπέρλαμπρη καταγωγή της. Απεναντίας, πορεύτηκε στον βίο της εντελώς sui generis μεν, αλλά σαν να εστίασε στην ουσία, σε αυτό που την ένοιαζε ως άνθρωπο, στους δεσμούς αίματος και αγάπης, απορρίπτοντας το χρυσοποίκιλτο και πομπώδες περίβλημα μαζί με όλα τα γραφικά συμπαρομαρτούντα του βασιλικού στάτους.
Συνεπώς, η Ειρήνη αποτελούσε σαφώς μια ιδιάζουσα και εξόχως ενδιαφέρουσα περίπτωση ευγενούς - καταρχήν διότι απείχε, συνειδητά και επίμονα, από το θεμελιώδες καθήκον και την ύψιστη αποστολή κάθε θήλεος μέλους βασιλικής γενεάς από γενέσεως μοναρχίας: το να διαιωνίσει το γαλάζιο της αίμα αναπαραγόμενη με όσο το δυνατόν περισσότερους απογόνους ει δυνατόν, όπως θεωρείται αρμόζον για μια αυθεντική πριγκίπισσα.
Οπότε, ίσως ένα από τα πιο αξιοσημείωτα παράδοξα στην περίπτωσή της δεν είναι ούτε η αποστροφή της για τις σχέσεις και τη μητρότητα, ούτε η στροφή της στον ινδουισμό ή τη μελέτη των υπερφυσικών φαινομένων, των UFO κ.λπ. Το περίεργο είναι, λοιπόν, το πώς η Ειρήνη συνδύασε τις αντισυμβατικές επιλογές που έκανε στη ζωή της, τις τόσο χτυπητά ασύμβατες με το παραδοσιακό στερεότυπο της πριγκίπισσας, ενώ ταυτόχρονα παρέμεινε προσδεδεμένη, προσκολλημένη μάλλον, αρχικά στη μητέρα της και κατόπιν στα δύο αδέλφια της, κυρίως δε στη Σοφία.
Μόνο με τον θάνατό της θα έμπαινε κανείς στον πειρασμό να παρατηρήσει ότι η πριγκίπισσα Ειρήνη διαδραμάτισε έναν διχαστικό ρόλο για την οικογένειά της: απεβίωσε σχεδόν την ίδια στιγμή με το μνημόσυνο στο Τατόι για τον αδελφό της - αν και ο δικός της θάνατος, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, σημειώθηκε ακριβώς 3 χρόνια και 5 ημέρες μετά την τελετή του τέως βασιλέως Κωνσταντίνου του Β’.
Καθώς η βασίλισσα Σοφία διαισθανόταν ότι η μικρότερη αδελφή της διανύει τις τελευταίες ώρες της, ακύρωσε κάθε άλλη προγραμματισμένη υποχρέωση για να βρίσκεται στο πλευρό της ως την ύστατη αναπνοή, άρα η Ειρήνη εξανάγκασε τη Σοφία να διαλέξει είτε εκείνην είτε τον αδελφό τους. Από μια άλλη οπτική γωνία, βέβαια, ο τρόπος που η πριγκίπισσα Ειρήνη εγκατέλειψε τα εγκόσμια δεν θα μπορούσε να συνάδει περισσότερο με τον τρόπο που έζησε.
Οσο το δυνατόν πιο μακριά από την ανακτορική νοοτροπία, αλλά και βαθιά μέσα σε αυτή, εφόσον επί περισσότερο από μισό αιώνα ήταν μονίμως εγκατεστημένη στα διαμερίσματα στο παλάτι Θαρθουέλα, τη δική της μικρή επικράτεια, όπως της την είχαν παραχωρήσει ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος και η σύζυγός του, βασίλισσα Σοφία.
Επιπλέον, ως γυναίκα που αφοσιώθηκε στις αγαθοεργίες και την ειλικρινή, έμπρακτη έγνοια για τους φτωχούς και τους αδύναμους του παρόντος πλανήτη -ενώ δεν παρέλειπε να παρακολουθεί το τι μπορεί να συμβαίνει σε άλλους πλανήτες και ευρύτερα στο σύμπαν-, στην τελευταία της υπόκλιση επιβάρυνε την ήδη μελαγχολική διάθεση των αγαπημένων συγγενών της.
Στο πένθος της βασιλικής οικογένειας εξ αφορμής του μνημοσύνου για τον Κωνσταντίνο, η πριγκίπισσα Ειρήνη πρόσθεσε τη θλίψη για τον δικό της ενταφιασμό. Η δε Σοφία, 87 ετών πλέον, απέμεινε μόνη, χωρίς την κατεξοχήν έμπιστη και αγαπημένη συνοδοιπόρο της, την αδελφή και alter ego της, στην οποία στηρίχθηκε για να αντέξει την ατίμωση και την καταφρόνηση εξαιτίας της κατ’ εξακολούθηση απιστίας του Χουάν Κάρλος.
Η τελετή προ του τελευταίου αποχαιρετισμού στην πριγκίπισσα Ειρήνη πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17/1 στη Μαδρίτη, στον ορθόδοξο καθεδρικό ναό των Αγίου Ανδρέου και Αγίου Δημητρίου.
Η πριγκίπισσα Ειρήνη θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε μια διαπρεπή σολίστ του πιάνου εάν συνέχιζε την ενασχόληση με την κλασική μουσική στο ανώτατο επίπεδο. Το απαιτούμενο ταλέντο, πάντως, το διέθετε - ειδάλλως η καθηγήτρια και μέντοράς της, η θρυλική Τζίνα Μπαχάουερ, δεν θα διακινδύνευε να επαινεί δημοσίως τις πιανιστικές ικανότητές της μόνο και μόνο επειδή ήταν πριγκίπισσα ή λόγω της στενής φιλίας που συνέδεε την Μπαχάουερ με τη Φρειδερίκη και τον Παύλο.
Εχοντας γεννηθεί το 1942 στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής και ενόσω η οικογένειά της ήταν εξόριστη από την Ελλάδα, η Ειρήνη αφενός μεγάλωσε μετακινούμενη και περιπλανώμενη ανά την υφήλιο, γεγονός που επηρέασε καθοριστικά την αντίληψή της για τη ζωή και την ελευθερία του πνεύματός της.
Αφετέρου, όμως, φαίνεται πως μέσα της εδραιώθηκε η πεποίθηση ότι, όσο μακριά και αν την οδηγήσει η ανάγκη της για ανεξαρτησία, το σταθερό σημείο αναφοράς θα είναι πάντα η οικογένειά της. Εξ ου και δεν ήρθε ποτέ σε ρήξη με οποιονδήποτε από τους συγγενείς της, ενώ η αδυναμία της, ξεκάθαρα, ήταν η κατά τέσσερα χρόνια μεγαλύτερή της αδελφή, Σοφία.
«Είσαι κόπια μου», λέγεται ότι της έλεγε περιπαικτικά η μετέπειτα βασίλισσα της Ισπανίας, μια και η Ειρήνη επεδίωκε να μιμείται τη Σοφία σε οτιδήποτε έκανε. Ετσι βρέθηκε να φοιτά στο ίδιο σχολείο στη Γερμανία, το Ζάλεμ Σλος, ως εσώκλειστη και αυτή, έτσι οι δυο τους συνεργάστηκαν σε αρχαιολογικές έρευνες πέριξ του Τατοΐου, στην αρχαία Δεκέλεια.
Σε επόμενη φάση, ήταν ο μυστικισμός της Ανατολής που μονοπώλησε το ενδιαφέρον της Ειρήνης, η οποία μελέτησε εις βάθος και επιτόπου, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή-γκουρού Μαχαντέβαν, τη φιλοσοφία των Ινδών.
Σε αυτό τον διανοητικό δρόμο, μάλιστα, τη συνόδευσε η μητέρα της, η οποία είχε γοητευτεί εξίσου από την Ινδία. Μάλιστα, η Ειρήνη εγκαταστάθηκε στο Μαδράς για ένα διάστημα, αναλαμβάνοντας καθήκοντα αντιπροέδρου στο Ιδρυμα προς τιμήν του δόκτορα Μαχαντέβαν, επιμελούμενη την έκδοση των απάντων του μεγάλου δασκάλου της κ.λπ.
Παράλληλα, η πριγκίπισσα Ειρήνη θέλησε να κάνει πράξη, υιοθετώντας στη δική της ζωή όλα όσα διδάχθηκε από την ινδική κοσμοθεωρία - κυρίως την ταπεινότητα, την απάρνηση του υλικού πλούτου, την αναζήτηση της εσωτερικής γαλήνης και, οπωσδήποτε, την αλληλεγγύη.
Κατ’ αυτό τον τρόπο η Ειρήνη όχι μόνο δεν εμφανιζόταν με πριγκιπική περιβολή, αλλά απέφευγε συστηματικά τη χλιδή, δεν φορούσε ποτέ κοσμήματα, ενώ όλα της τα χρήματα -κατά βάση τα 900.000 ευρώ που της επιδικάστηκαν ως δικαιούχου αποζημίωσης για τη δήμευση της βασιλικής περιουσίας στην Ελλάδα- τα διέθεσε στον ανθρωπιστικό οργανισμό World in Harmony/Mundo en Armonía (Κόσμος εν Αρμονία), με έδρα τη Μαδρίτη.
Από την ίδρυσή του, το 1986 και έως το 2024 όταν η Ειρήνη αποφάσισε να τερματίσει τη λειτουργία του, ο φορέας Mundo en Armonía συνέτρεξε μη προνομιούχους και κοινωνικά περιθωριοποιημένους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο -συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ενώ πραγματοποίησε επίσης δυναμικές, ίσως ρομαντικά παράτολμες, παρεμβάσεις υπέρ της προστασίας των ζώων, όπως η αερομεταφορά αγελάδων από την Ευρώπη στην Ινδία, στο μέσον της δεκαετίας του ’80, όταν η υπερπαραγωγή γάλακτος και η επιδημία της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας καθιστούσαν τη μαζική εξολόθρευση των αγελάδων ως τη μόνη ενδεδειγμένη λύση. Στην οποία, φυσικά, η Ειρήνη εναντιώθηκε και προσπάθησε να αντισταθεί με όλες τις δυνάμεις της.
Το 2002, η Irene de Grecia υποβλήθηκε σε χημειοθεραπείες επί έξι μήνες, δίνοντας μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Ομως, πέρα από ό,τι συνέβαινε στον οργανισμό της, από σωματικής και βιολογικής άποψης, βίωσε κάτι σαν μια νέα μυστικιστική, παραψυχολογική αποκάλυψη. «Εύχομαι κάθε γυναίκα, κάθε καρκινοπαθής γενικότερα, να θεραπευτεί όπως θεραπεύτηκα εγώ», δήλωσε στη βιογράφο της, Ισπανίδα δημοσιογράφο Εύα Θελάδα. Τονίζοντας ότι «την περίοδο της νόσησης, δίδαξα τον εαυτό μου το πώς να διώξει τον φόβο... Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα.
Γνωρίζοντας πως η ζωή μας σε αυτό τον κόσμο δεν είναι το παν. Υπάρχει ζωή και πέρα από εδώ, από αυτά που γνωρίζουμε». Η πριγκίπισσα Ειρήνη πίστεψε πως ο καρκίνος ήταν η θύρα προς άλλες διαστάσεις, το κατώφλι που εκείνη έπρεπε να διαβεί ώστε να κατακτήσει ανώτερες γνώσεις, στον αποκρυφισμό, τη χειρομαντεία - ακόμη και τα Αγνώστου Ταυτότητος Ιπτάμενα Αντικείμενα, το Υπερπέραν.
Στην αυτοβιογραφία της, με τον περίεργο τίτλο «Μέτρον κατανοήσεως», η βασίλισσα Φρειδερίκη αναφέρεται με στοργή, σχεδόν με λατρεία, στην Ειρήνη: «Μου αρέσει να πιστεύω πως το ψυχικό μεγαλείο θα είναι πάντοτε το πιο εξαιρετικό χάρισμα της μικρότερης κόρης μου».
Ασφαλώς, όμως, περισσότερο από την εξιδανίκευση της Φρειδερίκης, σημασία έχει τι έλεγε η ίδια η Ειρήνη για τον εαυτό της και συγκεκριμένα στο πώς οδηγήθηκε στην απόφαση να μην παντρευτεί ποτέ και να μη δημιουργήσει τη δική της οικογένεια - παρότι, εμφανώς, λάτρευε τους γονείς και τα αδέλφια της.
Κατά καιρούς, οι ψίθυροι και τα κουτσομπολιά παρουσίαζαν την Ειρήνη σε δεσμό με τον τάδε ή τον δείνα ευγενή. Η ίδια, όμως, είχε άλλη άποψη, πιστεύοντας ακράδαντα πως «οι βασιλείς και οι πρίγκιπες δεν είναι απαραίτητο να παντρεύονται μόνο μεταξύ τους. Αν αγαπάς ή δεν αγαπάς κάποιον, είναι άσχετο με το αν είναι γαλαζοαίματος ή όχι. Ούτως ή άλλως, όμως, η δική μου ζωή ήταν γεμάτη, παρά το ότι ποτέ δεν απέκτησα σύζυγο ή παιδιά. Ποιος άντρας θα με άντεχε, άλλωστε; Εγώ είμαι επαναστάτρια, τα ενδιαφέροντά μου είναι πολλά και παράξενα. Πολλοί είναι τυχεροί και ευλογημένοι που έκαναν οικογένεια. Ας πούμε πως εγώ υπήρξα τυχερή που δεν έκανα οικογένεια».
Φωτογραφίες: Getty images / Ideal image
Παρ’ όλα αυτά, θα έλεγε κανείς ότι η μεγαλύτερη ιδιορρυθμία της πριγκίπισσας Ειρήνης ήταν ότι, όσο αταίριαστη και αν ήταν στη στρυφνή και άκαμπτη εθιμοτυπία και την επιτήδευση του Παλατιού, άλλο τόσο συνεπής ήταν στην προσπάθειά της να μην αποξενωθεί από την οικογένειά της, από τα εστεμμένα αδέλφια της και προηγουμένως τη βασίλισσα Φρειδερίκη, μια προσωπικότητα εξόχως πληθωρική και κυριαρχική.
Η Ειρήνη δεν έγινε ποτέ το μαύρο πρόβατο του βασιλικού οίκου, ούτε αντιμετωπίστηκε ως επαναστάτρια (όπως είναι ο τίτλος της επίσημης βιογραφίας της), ως μια παραστρατημένη πριγκίπισσα που ντροπιάζει την υπέρλαμπρη καταγωγή της. Απεναντίας, πορεύτηκε στον βίο της εντελώς sui generis μεν, αλλά σαν να εστίασε στην ουσία, σε αυτό που την ένοιαζε ως άνθρωπο, στους δεσμούς αίματος και αγάπης, απορρίπτοντας το χρυσοποίκιλτο και πομπώδες περίβλημα μαζί με όλα τα γραφικά συμπαρομαρτούντα του βασιλικού στάτους.
Συνεπώς, η Ειρήνη αποτελούσε σαφώς μια ιδιάζουσα και εξόχως ενδιαφέρουσα περίπτωση ευγενούς - καταρχήν διότι απείχε, συνειδητά και επίμονα, από το θεμελιώδες καθήκον και την ύψιστη αποστολή κάθε θήλεος μέλους βασιλικής γενεάς από γενέσεως μοναρχίας: το να διαιωνίσει το γαλάζιο της αίμα αναπαραγόμενη με όσο το δυνατόν περισσότερους απογόνους ει δυνατόν, όπως θεωρείται αρμόζον για μια αυθεντική πριγκίπισσα.
Οπότε, ίσως ένα από τα πιο αξιοσημείωτα παράδοξα στην περίπτωσή της δεν είναι ούτε η αποστροφή της για τις σχέσεις και τη μητρότητα, ούτε η στροφή της στον ινδουισμό ή τη μελέτη των υπερφυσικών φαινομένων, των UFO κ.λπ. Το περίεργο είναι, λοιπόν, το πώς η Ειρήνη συνδύασε τις αντισυμβατικές επιλογές που έκανε στη ζωή της, τις τόσο χτυπητά ασύμβατες με το παραδοσιακό στερεότυπο της πριγκίπισσας, ενώ ταυτόχρονα παρέμεινε προσδεδεμένη, προσκολλημένη μάλλον, αρχικά στη μητέρα της και κατόπιν στα δύο αδέλφια της, κυρίως δε στη Σοφία.
Η κηδεία στο Τατόι
Μόνο με τον θάνατό της θα έμπαινε κανείς στον πειρασμό να παρατηρήσει ότι η πριγκίπισσα Ειρήνη διαδραμάτισε έναν διχαστικό ρόλο για την οικογένειά της: απεβίωσε σχεδόν την ίδια στιγμή με το μνημόσυνο στο Τατόι για τον αδελφό της - αν και ο δικός της θάνατος, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, σημειώθηκε ακριβώς 3 χρόνια και 5 ημέρες μετά την τελετή του τέως βασιλέως Κωνσταντίνου του Β’.
Καθώς η βασίλισσα Σοφία διαισθανόταν ότι η μικρότερη αδελφή της διανύει τις τελευταίες ώρες της, ακύρωσε κάθε άλλη προγραμματισμένη υποχρέωση για να βρίσκεται στο πλευρό της ως την ύστατη αναπνοή, άρα η Ειρήνη εξανάγκασε τη Σοφία να διαλέξει είτε εκείνην είτε τον αδελφό τους. Από μια άλλη οπτική γωνία, βέβαια, ο τρόπος που η πριγκίπισσα Ειρήνη εγκατέλειψε τα εγκόσμια δεν θα μπορούσε να συνάδει περισσότερο με τον τρόπο που έζησε.
Οσο το δυνατόν πιο μακριά από την ανακτορική νοοτροπία, αλλά και βαθιά μέσα σε αυτή, εφόσον επί περισσότερο από μισό αιώνα ήταν μονίμως εγκατεστημένη στα διαμερίσματα στο παλάτι Θαρθουέλα, τη δική της μικρή επικράτεια, όπως της την είχαν παραχωρήσει ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος και η σύζυγός του, βασίλισσα Σοφία.
Επιπλέον, ως γυναίκα που αφοσιώθηκε στις αγαθοεργίες και την ειλικρινή, έμπρακτη έγνοια για τους φτωχούς και τους αδύναμους του παρόντος πλανήτη -ενώ δεν παρέλειπε να παρακολουθεί το τι μπορεί να συμβαίνει σε άλλους πλανήτες και ευρύτερα στο σύμπαν-, στην τελευταία της υπόκλιση επιβάρυνε την ήδη μελαγχολική διάθεση των αγαπημένων συγγενών της.
Στο πένθος της βασιλικής οικογένειας εξ αφορμής του μνημοσύνου για τον Κωνσταντίνο, η πριγκίπισσα Ειρήνη πρόσθεσε τη θλίψη για τον δικό της ενταφιασμό. Η δε Σοφία, 87 ετών πλέον, απέμεινε μόνη, χωρίς την κατεξοχήν έμπιστη και αγαπημένη συνοδοιπόρο της, την αδελφή και alter ego της, στην οποία στηρίχθηκε για να αντέξει την ατίμωση και την καταφρόνηση εξαιτίας της κατ’ εξακολούθηση απιστίας του Χουάν Κάρλος.
Η τελετή προ του τελευταίου αποχαιρετισμού στην πριγκίπισσα Ειρήνη πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17/1 στη Μαδρίτη, στον ορθόδοξο καθεδρικό ναό των Αγίου Ανδρέου και Αγίου Δημητρίου.
Αχώριστη με τη Σοφία
Η πριγκίπισσα Ειρήνη θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε μια διαπρεπή σολίστ του πιάνου εάν συνέχιζε την ενασχόληση με την κλασική μουσική στο ανώτατο επίπεδο. Το απαιτούμενο ταλέντο, πάντως, το διέθετε - ειδάλλως η καθηγήτρια και μέντοράς της, η θρυλική Τζίνα Μπαχάουερ, δεν θα διακινδύνευε να επαινεί δημοσίως τις πιανιστικές ικανότητές της μόνο και μόνο επειδή ήταν πριγκίπισσα ή λόγω της στενής φιλίας που συνέδεε την Μπαχάουερ με τη Φρειδερίκη και τον Παύλο.
Εχοντας γεννηθεί το 1942 στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής και ενόσω η οικογένειά της ήταν εξόριστη από την Ελλάδα, η Ειρήνη αφενός μεγάλωσε μετακινούμενη και περιπλανώμενη ανά την υφήλιο, γεγονός που επηρέασε καθοριστικά την αντίληψή της για τη ζωή και την ελευθερία του πνεύματός της.
Αφετέρου, όμως, φαίνεται πως μέσα της εδραιώθηκε η πεποίθηση ότι, όσο μακριά και αν την οδηγήσει η ανάγκη της για ανεξαρτησία, το σταθερό σημείο αναφοράς θα είναι πάντα η οικογένειά της. Εξ ου και δεν ήρθε ποτέ σε ρήξη με οποιονδήποτε από τους συγγενείς της, ενώ η αδυναμία της, ξεκάθαρα, ήταν η κατά τέσσερα χρόνια μεγαλύτερή της αδελφή, Σοφία.
«Είσαι κόπια μου», λέγεται ότι της έλεγε περιπαικτικά η μετέπειτα βασίλισσα της Ισπανίας, μια και η Ειρήνη επεδίωκε να μιμείται τη Σοφία σε οτιδήποτε έκανε. Ετσι βρέθηκε να φοιτά στο ίδιο σχολείο στη Γερμανία, το Ζάλεμ Σλος, ως εσώκλειστη και αυτή, έτσι οι δυο τους συνεργάστηκαν σε αρχαιολογικές έρευνες πέριξ του Τατοΐου, στην αρχαία Δεκέλεια.
Η Ινδία και οι αγελάδες
Σε επόμενη φάση, ήταν ο μυστικισμός της Ανατολής που μονοπώλησε το ενδιαφέρον της Ειρήνης, η οποία μελέτησε εις βάθος και επιτόπου, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή-γκουρού Μαχαντέβαν, τη φιλοσοφία των Ινδών.
Σε αυτό τον διανοητικό δρόμο, μάλιστα, τη συνόδευσε η μητέρα της, η οποία είχε γοητευτεί εξίσου από την Ινδία. Μάλιστα, η Ειρήνη εγκαταστάθηκε στο Μαδράς για ένα διάστημα, αναλαμβάνοντας καθήκοντα αντιπροέδρου στο Ιδρυμα προς τιμήν του δόκτορα Μαχαντέβαν, επιμελούμενη την έκδοση των απάντων του μεγάλου δασκάλου της κ.λπ.
Παράλληλα, η πριγκίπισσα Ειρήνη θέλησε να κάνει πράξη, υιοθετώντας στη δική της ζωή όλα όσα διδάχθηκε από την ινδική κοσμοθεωρία - κυρίως την ταπεινότητα, την απάρνηση του υλικού πλούτου, την αναζήτηση της εσωτερικής γαλήνης και, οπωσδήποτε, την αλληλεγγύη.
Κατ’ αυτό τον τρόπο η Ειρήνη όχι μόνο δεν εμφανιζόταν με πριγκιπική περιβολή, αλλά απέφευγε συστηματικά τη χλιδή, δεν φορούσε ποτέ κοσμήματα, ενώ όλα της τα χρήματα -κατά βάση τα 900.000 ευρώ που της επιδικάστηκαν ως δικαιούχου αποζημίωσης για τη δήμευση της βασιλικής περιουσίας στην Ελλάδα- τα διέθεσε στον ανθρωπιστικό οργανισμό World in Harmony/Mundo en Armonía (Κόσμος εν Αρμονία), με έδρα τη Μαδρίτη.
Από την ίδρυσή του, το 1986 και έως το 2024 όταν η Ειρήνη αποφάσισε να τερματίσει τη λειτουργία του, ο φορέας Mundo en Armonía συνέτρεξε μη προνομιούχους και κοινωνικά περιθωριοποιημένους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο -συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ενώ πραγματοποίησε επίσης δυναμικές, ίσως ρομαντικά παράτολμες, παρεμβάσεις υπέρ της προστασίας των ζώων, όπως η αερομεταφορά αγελάδων από την Ευρώπη στην Ινδία, στο μέσον της δεκαετίας του ’80, όταν η υπερπαραγωγή γάλακτος και η επιδημία της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας καθιστούσαν τη μαζική εξολόθρευση των αγελάδων ως τη μόνη ενδεδειγμένη λύση. Στην οποία, φυσικά, η Ειρήνη εναντιώθηκε και προσπάθησε να αντισταθεί με όλες τις δυνάμεις της.
Ο καρκίνος και τα UFO
Το 2002, η Irene de Grecia υποβλήθηκε σε χημειοθεραπείες επί έξι μήνες, δίνοντας μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Ομως, πέρα από ό,τι συνέβαινε στον οργανισμό της, από σωματικής και βιολογικής άποψης, βίωσε κάτι σαν μια νέα μυστικιστική, παραψυχολογική αποκάλυψη. «Εύχομαι κάθε γυναίκα, κάθε καρκινοπαθής γενικότερα, να θεραπευτεί όπως θεραπεύτηκα εγώ», δήλωσε στη βιογράφο της, Ισπανίδα δημοσιογράφο Εύα Θελάδα. Τονίζοντας ότι «την περίοδο της νόσησης, δίδαξα τον εαυτό μου το πώς να διώξει τον φόβο... Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα.
Γνωρίζοντας πως η ζωή μας σε αυτό τον κόσμο δεν είναι το παν. Υπάρχει ζωή και πέρα από εδώ, από αυτά που γνωρίζουμε». Η πριγκίπισσα Ειρήνη πίστεψε πως ο καρκίνος ήταν η θύρα προς άλλες διαστάσεις, το κατώφλι που εκείνη έπρεπε να διαβεί ώστε να κατακτήσει ανώτερες γνώσεις, στον αποκρυφισμό, τη χειρομαντεία - ακόμη και τα Αγνώστου Ταυτότητος Ιπτάμενα Αντικείμενα, το Υπερπέραν.
Στην αυτοβιογραφία της, με τον περίεργο τίτλο «Μέτρον κατανοήσεως», η βασίλισσα Φρειδερίκη αναφέρεται με στοργή, σχεδόν με λατρεία, στην Ειρήνη: «Μου αρέσει να πιστεύω πως το ψυχικό μεγαλείο θα είναι πάντοτε το πιο εξαιρετικό χάρισμα της μικρότερης κόρης μου».
Ασφαλώς, όμως, περισσότερο από την εξιδανίκευση της Φρειδερίκης, σημασία έχει τι έλεγε η ίδια η Ειρήνη για τον εαυτό της και συγκεκριμένα στο πώς οδηγήθηκε στην απόφαση να μην παντρευτεί ποτέ και να μη δημιουργήσει τη δική της οικογένεια - παρότι, εμφανώς, λάτρευε τους γονείς και τα αδέλφια της.
«Είμαι επαναστάτρια»
Κατά καιρούς, οι ψίθυροι και τα κουτσομπολιά παρουσίαζαν την Ειρήνη σε δεσμό με τον τάδε ή τον δείνα ευγενή. Η ίδια, όμως, είχε άλλη άποψη, πιστεύοντας ακράδαντα πως «οι βασιλείς και οι πρίγκιπες δεν είναι απαραίτητο να παντρεύονται μόνο μεταξύ τους. Αν αγαπάς ή δεν αγαπάς κάποιον, είναι άσχετο με το αν είναι γαλαζοαίματος ή όχι. Ούτως ή άλλως, όμως, η δική μου ζωή ήταν γεμάτη, παρά το ότι ποτέ δεν απέκτησα σύζυγο ή παιδιά. Ποιος άντρας θα με άντεχε, άλλωστε; Εγώ είμαι επαναστάτρια, τα ενδιαφέροντά μου είναι πολλά και παράξενα. Πολλοί είναι τυχεροί και ευλογημένοι που έκαναν οικογένεια. Ας πούμε πως εγώ υπήρξα τυχερή που δεν έκανα οικογένεια».
Φωτογραφίες: Getty images / Ideal image
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα