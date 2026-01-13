Ο Λευτέρης Τσουκαλάς στον Δανίκα: Η Ελλάδα έχει τον πιο ούριο άνεμο στην Ιστορία της

Σκηνή 5η



Το ατομικό όπλο του Βυζαντίου

Σκηνή 6η



«Η ατομική ενέργεια, η λύση για το ενεργειακό πρόβλημα»

Επίλογος



«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η μνημοσύνη της ανθρωπότητας»

Ναι, αλλά οι εξελίξεις είναι γρήγορες τώρα.Είναι, αλλά πρέπει να πούμε ότι και με τη φωτιά οι εξελίξεις ήταν αργές μέχρι που προέκυψαν οι ανάγκες της αγροτικής παραγωγής. Ωστόσο το μεγάλο βήμα μέσα σε αυτή την προμηθεϊκή εξέλιξη ήταν όταν πριν από περίπου 150 χρόνια ανακαλύψαμε το πετρέλαιο ως καύσιμο για την παραγωγή πυρός.Πού ανακαλύφθηκε;Στην Αμερική, στην Πενσιλβάνια. Βέβαια και οι Βυζαντινοί το γνώριζαν. Είχαν το ιερό πυρ, το οποίο ήταν ένα παράγωγο πετρελαίου που παρήγε φωτιά. Ακόμη δεν ξέρουμε πώς το παρασκεύαζαν γιατί χάθηκε η φόρμουλα σε μια περίοδο συγκρούσεων γύρω στα 1000-1100 μ.Χ. και δεν μπόρεσαν να το ξαναφτιάξουν. Το ιερό πυρ ήταν το ατομικό όπλο του Βυζαντίου. Η ιστορία του πυρός είναι τεράστια. Η προμηθεϊκή ενέργεια βγάζει την ανθρωπότητα από το βασίλειο των ζώων. Και το μεγάλο άλμα γίνεται με την ανακάλυψη της χρήσης του πετρελαίου, των υδρογονανθράκων. Ξεκινάει από την Πενσιλβάνια. Το 1900 βρίσκουν τεράστια κοιτάσματα στο Γκάλβεστον του Τέξας.Οι επιπτώσεις ευεργετικές;Το 1870 ο πληθυσμός της Γης ήταν 800 εκατομμύρια. Σήμερα είναι 8 δισεκατομμύρια. Αν δει κανείς πώς εξελίσσεται ο πληθυσμός της Γης και πώς εξελίσσεται η παραγωγή πετρελαίου, θα διαπιστώσει ότι το πετρέλαιο οδηγεί την πληθυσμιακή ανάπτυξη. Μάθαμε να παράγουμε λιπάσματα, να παράγουμε τρόφιμα με τη χρήση πετρελαϊκών προϊόντων.Τρόφιμα;Βεβαίως, μία θερμίδα φαγητού απαιτεί 12 θερμίδες πετρελαίου.Πώς γίνεται αυτό;Είναι τα λιπάσματα, τα ζιζανιοκτόνα, τα εντομοκτόνα, οι μεταφορές, όλα αυτά απαιτούν ενέργεια και η ενέργεια προέρχεται κυρίως από το πετρέλαιο - και το φυσικό αέριο βεβαίως. Ολα εξαρτώνται από το πετρέλαιο, τους υδρογονάνθρακες. Ο πληθυσμός της ανθρωπότητας πριν από 100.000 χρόνια μέχρι σήμερα δεν υπερβαίνει τα 80 δισεκατομμύρια. Δηλαδή 80 δισεκατομμύρια έχουν γεννηθεί μέχρι σήμερα σε αυτόν τον πλανήτη. Σήμερα είναι εν ζωή πάνω από 8 δισεκατομμύρια. Αρα το 10% της ανθρωπότητας που υπήρξε ποτέ ζει σήμερα. Αυτό το οφείλουμε στους υδρογονάνθρακες. Αυτό το αναφέρω γιατί όταν λέμε να σταματήσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050, να σταματήσουμε να καίμε πετρέλαιο, αέριο και λιγνίτη, αυτό σημαίνει ότι κάπου 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα εξαφανιστούν. Κι αυτό επειδή η ύπαρξή τους απαιτεί πετρέλαιο.Υπάρχει κλιματική αλλαγή, κατά τη γνώμη σου;Πάντα αλλάζει το κλίμα. Οσον αφορά την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, είναι πιθανόν να υπάρχει, αλλά το σημαντικό είναι να βρούμε τρόπους να την αντιμετωπίσουμε. Και σίγουρα, ο τρόπος δεν είναι να εξοντώσουμε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ο τρόπος είναι να απελευθερώσουμε την πυρηνική ενέργεια από τα δεσμά των πολεμικών εφαρμογών. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Να χρησιμοποιήσουμε φθηνή ενέργεια προκειμένου, για παράδειγμα, να πάρουμε από την ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα και να φτιάξουμε προϊόντα. Η τεχνολογία είναι γνωστή από το 1920. Παίρνεις το διοξείδιο του άνθρακα και φτιάχνεις λιπάσματα, πλαστικά.Δηλαδή η μόλυνση καταλήγει να είναι ωφέλιμη.Γίνεται πρώτη ύλη, αλλά για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε φθηνή ενέργεια. Και φυσικά δεν θα είναι εκείνη που παράγεται από ορυκτά καύσιμα. Η μόνη ενέργεια που μπορεί να αντικαταστήσει αλλά και να λύσει σε μεγάλο βαθμό το ενεργειακό πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η ατομική ενέργεια. Η ατομική ενέργεια με τρία τεράστια πλεονεκτήματα. Πρώτον, παράγει εκατομμύρια φορές περισσότερη ενέργεια ανά μονάδα καυσίμου. Ενα χιλιόγραμμο ουρανίου 235 δίνει έως και 200 εκατομμύρια φορές περισσότερη ενέργεια από ένα χιλιόγραμμο πετρελαίου. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι αυτό που αποκαλούμε «παραγωγή εντροπίας». Η εντροπία είναι η σπατάλη, το περιττό που μένει πίσω σε κάθε μετατροπή ενέργειας. Οσο πιο πολλά στάδια υπάρχουν στο ενεργειακό σύστημα τόσο μεγαλύτερη είναι η σπατάλη. Και το τρίτο σημαντικό διαφοροποιό στοιχείο μεταξύ προμήθειας και ατομικής ενέργειας είναι ότι με την ατομική ενέργεια μπορούμε να παραγάγουμε καινούριο καύσιμο ενόσω παράγουμε ενέργεια.Η κατάληξη, φυσικά, η πρόγνωσή του για το μέλλον της ανθρωπότητας, δηλαδή της ενέργειας.Το μέλλον αισιόδοξο με λίγα λόγια.Το μέλλον αισιόδοξο. Νομίζω ότι είναι πολύ στρατηγική η τοποθέτηση της Ελλάδας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη και ειδικά στη Μεσόγειο. Θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα με συνεργασίες και όχι με ιμπεριαλιστικές κινήσεις. Η Ελλάδα έχει ένα πολύ καλό παρελθόν και μπορεί να έχει και ένα καλό μέλλον σε συνεργασίες με κράτη της περιοχής, όπως η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία. Οι αβρααμικές χώρες, αυτές που έχουν υπογράψει τις Συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή η Σαουδική Αραβία με το Ισραήλ, η Ιορδανία, η Αίγυπτος, τα Εμιράτα, διαθέτουν το 70% του εναπομείναντος πετρελαίου και ίσως το 60% του εναπομείναντος φυσικού αερίου της ανθρωπότητας. Επομένως, θα τροφοδοτήσουν μια τεράστιας σημασίας αναπτυξιακή πορεία τα επόμενα 50 χρόνια. Διότι όχι μόνο θα εγκαταστήσουν μεγάλο μέρος των υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και επειδή η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική έχουν πολύ καλά δημογραφικά χαρακτηριστικά, αν και έχουν καταστραφεί οι υποδομές της Συρίας, του Λιβάνου, της Λιβύης, του Ιράκ. Αρα αρχίζοντας την ανοικοδόμηση σε αυτές τις χώρες, από τις υποδομές, τους δρόμους, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, την αγροτική παραγωγή, τη βιομηχανική παραγωγή συν την Τεχνητή Νοημοσύνη, η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική, η λεγόμενη ΜΕΝΑ (Middle East, North Africa), θα γίνουν το επίκεντρο της οικονομικής ανάπτυξης.Μέσα σε αυτό είμαστε και εμείς.Απολύτως. Σε αυτή την τεράστια, παγκοσμίου ενδιαφέροντος και επιπτώσεων οικονομική ανάπτυξη θα πρωτοστατεί η Ελλάδα, και γενικότερα η Ευρώπη. Υπάρχει μια ραχοκοκαλιά ασφάλειας. Η οικονομία χρειάζεται ασφάλεια. Η ραχοκοκαλιά ασφάλειας είναι Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, η Αίγυπτος αργότερα. Και θα γίνει η γέφυρα για την ανάπτυξη της Μέσης Ανατολής. Δηλαδή ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, ευρωπαϊκές εταιρείες, ευρωπαϊκά κεφάλαια θα συνδυάζονται με πρώτες ύλες, με την ενέργεια στη Μέση Ανατολή. Ετσι από αυτές τις ανάγκες ανοικοδόμησης η Ελλάδα θα επωφεληθεί. Εχει τον πιο ούριο άνεμο στην Ιστορία της, γιατί είναι ο κόμβος της Δύσης με τη Μέση Ανατολή. Ο,τι έγινε στην Κίνα τα προηγούμενα 50 χρόνια σε μεγάλο βαθμό θα γίνει στη Μέση Ανατολή που είναι δίπλα μας.Ας τελειώσουμε, λοιπόν, όπως αρχίσαμε, με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την ενέργεια.Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει δύο όψεις. Η μία είναι τα τσιπάκια, το hardware. Η άλλη όψη είναι η ενέργεια. Και η καλή ενέργεια για την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η πυρηνική ενέργεια. Θα χρειαστεί να μπούμε σε αυτόν τον κύκλο. Γιατί, όπως είπαμε, η πυρηνική ενέργεια παράγει και καύσιμο ενόσω παράγει ενέργεια - και τότε το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι βιώσιμο και θα επιταχύνει την αξιοποίηση και τη μεγέθυνση, θα λέγαμε, της συλλογικής μνήμης. Γιατί η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι βασικά η μνημοσύνη της ανθρωπότητας.Φωτογραφίες: William Faithfull