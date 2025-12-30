Μαρία Κάλλας: Ο μοιραίος έρωτας με τον Ωνάση και το διαζύγιο που άργησε 11 χρόνια

Τις τελευταίες ημέρες του 1970 ένας νέος νόμος για την λύση του γάμου στην Ιταλία έδωσε στην Κάλλας το δικαίωμα να καταθέσει την αίτηση για μια σχέση που είχε ουσιαστικά λήξει από το 1959