Οι Σλαβομακεδόνες, η τεχνητή γλώσσα των Σκοπίων και… τα «εντόπικα»

Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών για τους «Σλαβομακεδόνες» - Η εξέλιξη του πληθυσμού της Μακεδονίας μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο - Προϊόν γλωσσικού προγραμματισμού (language planning), η γλώσσα της «Βόρειας Μακεδονίας» - Και μερικά ερωτήματα για τη «Banda Entopica»…