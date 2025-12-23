Κάλαντα Χριστουγέννων: Οι στίχοι και οι παραλλαγές σε Μακεδονία και νησιά

Κάλαντα Μακεδονίας

Κάλαντα Αιγαίου

Κάλαντα Κερκύρας

Κάλαντα Ικαρίας

Κάλαντα Κρήτης

ο Αγέννητος γεννάταιεις την φάτνην ταπεινός.Όσοι έχετε στα ξένα,να δεχθήτε με καλό,και του χρόνου με υγείατο Θεό παρακαλῶ.Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα,τώρα Χριστός γιννιέτιΓιννιέται κι βαφτίζιτιστους ουρανούς απάνουΌλοι οι Αγγέλοι χαίρουντικι όλοι δοξολογιούντιΚαι τα δαιμόνια σκάζουνε,και σκάζουν και πλαντάζουνΣὲ τουτ᾿ το σπίτι πούρθαμε,μι μάρμαρου στρουμένου.Κάτω στά Ἱεροσόλυμα, στης Βηθλεὲμ την πόλη,εκεί δεντρὶ δεν ήτανε, δεντρί ξεφανερώθη.Κι ανάμεσα στους κλώνους του, αγγέλοι κι αρχαγγέλοικι ο Μιχαὴλ Αρχάγγελος ξεφτερουγᾶ καὶ λέει:-Χριστέ, για δώσ᾿ μου τα κλειδιὰ και τα χρυσὰ κλειδάκια,ν᾿ ανοίξω τον παράδεισο, να μπῶ σὲ περιβόλι,να κόψω μήλο δροσερό, να πιῶ νερὸ δροσάτο,να γείρω ν᾿ αποκοιμηθώ σε νεραντζιά ῾πὸ κάτω.Και σας καληνυχτίζουμε, πεσέτε κοιμηθήτε,ολίγον ύπνον πάρετε κι ευθύς ὡς σηκωθήτε,στην εκκλησία τρέξετε όλοι με προθυμίανκαι του Χριστού να ακούσετε τη θεία λειτουργία.Σήμερο οἱ μάγοι έρχονται στη χώρα του Ηρώδη.Και ο Ηρῴδης ταραχθεὶς έγινε θηριώδης.Κράζει τους μάγους και ρωτά: -Μάγοι που θε να πάτε;Στης Βηθλεὲμ το σπήλαιο, την πόλη την Αγία.Π᾿ εκεί γεννάει τὸ Χριστὸ ἡ Δέσποινα Μαρία.Χαρακτηριστικό των καλάντων όλων των νησιών, είναι ότι οι καλαντιστές προσπαθούσαν να πουν όσο το δυνατόν περισσότερα και καλύτερα παινέματα, ώστε να πάρουν και καλύτερο φιλοδώρημα. Οι καλαντιστές στην Ικαρία αφιέρωναν περισσότερο χρόνο από το τραγούδι τους για να παινέσουν, παρά για εξιστορήσουν τα γεγονότα.Για σένα κόρη όμορφηήρθαμε να τα πούμεκαι τα καλά Χριστούγενναγια να σου ευχηθούμε.Φέρτε μας κρασί να πιούμεκαι του χρόνου να σας πούμε.Και του χρόνου να σας πούμε,φέρτε μας κρασί να πιούμε.Αν έχεις κόρη όμορφη,βάλε τη στο τσιμπίδι,και κρέμασε την αψηλά,να μην τη φαν οι ψύλλοι.Φέρτε μας κρασί να πιούμεκαι του χρόνου να σας πούμε.Και του χρόνου να σας πούμε,φέρτε μας κρασί να πιούμε.Σ’ αυτό το σπίτι που ‘ρθαμεκαράβια ‘ν’ ασημένια,του χρόνου σαν και σήμερανα ‘ναι μαλαματένια.Φέρτε μας κρασί να πιούμεκαι του χρόνου να σας πούμε.Και του χρόνου να σας πούμε,φέρτε μας κρασί να πιούμε.Για σένα κόρη όμορφη,ήρθαμε να τα πούμεκαι τα καλά Χριστούγενναγια να σου ευχηθούμε.Φέρτε μας κρασί να πιούμεκαι του χρόνου να σας πούμε.Και του χρόνου να σας πούμε,φέρτε μας κρασί να πιούμε.Η κρητική διάλεκτος δίνει διαφορετικό χαρακτήρα και ομορφιά σε κάθε στίχο, ενώ κάθε τραγούδι δείχνει πώς πραγματικά ήταν τα Χριστούγεννα στην Κρήτη.Κάτι ακόμα που κάνει τα κάλαντα της Κρήτης τόσο μοναδικά είναι οι αυτοσχεδιασμοί. Οι ντόπιοι πατούσαν πάνω στους παραδοσιακούς στίχους και άλλαζαν κάποια πράγματα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που είχαν κάθε φορά.Καλήν εσπέραν, άρχοντες, κι αν είναι ορισμός σας,Χριστού την θεία γέννηση να πω στ᾿ αρχοντικό σας.Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει,οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρετ᾿ η φύσις όλη.Εν τω σπηλαίω τίκτεται, εν φάτνη των αλόγων,ο βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων.Κερά καμαροτράχηλη και φεγγαρομαγούλακαι κρουσταλλίδα του γιαλού και πάχνη από τα δέντρα,απού τον έχεις τον υγυιό το μοσχοκανακάρη,λούζεις τον και στολίζεις τον και ’ς το σκολειό τον πέμπεις.Κι ο δάσκαλος τον έδειρε μ᾿ ένα χρυσό βεργάλικαι η κυρά δασκάλισσα με το μαργαριτάρι.Είπαμε δα για την κερά, ας πούμε για την βάγια:Άψε βαγίτσα το κερί, άψε και το διπλέρικαι κάτσε και ντουσούντιζε είντα θα μας ε-φέρεις,γι᾿ απάκι, για λουκάνικο, για χοιρινό κομμάτι,γι᾿ απάκι, για λουκάνικο, για αγριμιού κομμάτι,κι από τον πίρο του βουτσιού να πιούμε μία γεμάτη.Κι από την μαύρη όρνιθα κανένα αυγουλάκι.Κι αν το ’χει κάμει η γαλανή ας είναι ζευγαράκι.Κι από το πιθαράκι σου λάδι ’να κουρουπάκικι αν είναι ακροπλιάτερο βαστούμε και τ᾿ ασκάκι.Φέρε πανιέρι κάστανα, πανιέρι λεπτοκάρυακαι φέρε και γλυκό κρασί να πιουν τα παλληκάρια.Κι αν είναι με το θέλημα, άσπρη μου περιστέρα,ανοίξατε την πόρτα σας να πούμε καλησπέρα.Δώστε μας για τον κόπο μας, ό,τι ’ναι ο ορισμός σαςκαι ο Χριστός μας πάντοτε να είναι βοηθός σας.Και εις έτη πολλά!