Ένα Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε τις εκπλήξεις που κρύβει για μικρούς και μεγάλους

Λίγη ώρα πριν, η street band… παρέλασε στο Πεδίο του Άρεως, ερμηνεύοντας με μοναδικό τρόπο τις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες, σε διάδραση με τους επισκέπτες που βρέθηκαν στον δρόμο της!Για δεύτερη χρονιά, το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο, είναι το απόλυτο εορταστικό τοπόσημο της πρωτεύουσας, προσφέροντας στους επισκέπτες κάθε ηλικίας ποικίλες δραστηριότητες, με απόλυτη προσβασιμότητα και υψηλή ασφάλεια.Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει και πάλι το υπερσύγχρονο– το καλύτερο και μεγαλύτερο που έχει στηθεί στην Ελλάδα – τα μεγάλα πολύχρωμαπου υπόσχονται στιγμές παιχνιδιού και ανεμελιάς, μια γευστική γωνιά για λεπτά γούστα με παραδοσιακά ποτά και εδέσματα των ημερών, καθώς και καλαίσθητα ξύλινα σπιτάκια, από τα οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να αγοράσει χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια.Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι επίσης οι δραστηριότητες που προσφέρονται με τη στήριξη των εταίρων της Περιφέρειας στην πρωτοβουλία για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό: της Protergia ως Μεγάλος Χορηγός, της Cosmote Telekom, της ΕΥΔΑΠ, της Snappi και του RELEASE ATHENS FESTIVAL ως χορηγοί και του MAD ως χορηγός επικοινωνίας.Ειδικότερα, από το περίπτερο της Protergia στο κέντρο του χωριού, τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές δράσεις, όπως να χορέψουν στην silent disco, να συνεχίσουν στα παιδικά εργαστήρια με ζωγραφική και κατασκευές και να «ντυθούν» με face painting. Οι επισκέπτες μπορούν να φωτογραφηθούν στο Protergia Photo Corner και να μοιραστούν όμορφες στιγμές στα social, να περπατήσουν στο φωτεινό χριστουγεννιάτικο μονοπάτι Protergia Magic Lights που επιμελήθηκε ο εμβληματικός σχεδιαστής φωτισμού Γιώργος Τέλλος και να ολοκληρώσουν την εμπειρία τους, τυπώνοντας μετά από κάθε συναυλία τη δική τους tote bag στο Protergia Stage.Τη διασκέδαση με την εξοικείωση στις νέες τεχνολογίες συνδυάζουν οι δράσεις της Cosmote Telekom, καθώς τα παιδιά είναι οι επίσημοι καλεσμένοι στο Σπίτι του Αϊ-Βασίλη, ενώ ο Φωτεινός Κύβος υπόσχεται ξεχωριστές εκπαιδευτικές εμπειρίες με ευφάνταστες εφαρμογές και installations.Για μια ακόμα χρονιά, ο «Καταρράκτης» τηςμας καλεί σε ένα ταξίδι γνώσης και ευαισθητοποιήσης πάνω σε ένα καίριο θέμα της εποχής μας: την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Με αφετηρία τον ιστορικό Ροδώνα, οι επισκέπτες ακολουθούν το παραμυθένιο φωτεινό μονοπάτι και τις υδάτινες διαδρομές με το ανακυκλούμενο νερό, ανακαλύπτοντας τα μηνύματα για την προστασία των υδάτων.«Έξυπνες» φωτογραφίες μπορούν να τραβήξουν όσοι επισκεφθούν το AI Photobooth της Snappi, επιλέγοντας εντυπωσιακά virtual props, για να μοιραστούν τη γιορτινή χαρά στο Instagram. Παράλληλα, στο Storm box της Snappi μπορούν να «ψαρέψουν» τα αιωρούμενα Snappi notes, κερδίζοντας tote bags, vouchers και πρωτότυπα δώρα.Για μία ακόμα χρονιά, τοέχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια ενός πλούσιου μουσικού προγράμματος, για κάθε ηλικία και κάθε γούστο, που θα φέρει το κέφι και τη γιορτινή διάθεση στο κέντρο της Αθήνας – με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους!Κλαυδία, Γιάννης Κότσιρας, Νίκος Πορτοκάλογλου, Ρένα Μόρφη, Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννης Ζουγανέλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μελίνα Κανά, Locomondo, Gadjo Dilo, είναι μόνο μερικοί από τους αγαπημένους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στο main stage του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η Ελένη Φουρέιρα, ο Zaf και ο DJ Bobito, με τις πιο εκρηκτικές επιτυχίες τους και την αστείρευτη ενέργειά τους, μας καλούν σε ένα μεγάλο street party για την πιο χαρούμενη, την πιο αισιόδοξη υποδοχή του νέου χρόνουΠαράλληλα, την παραμονή των Χριστουγέννων, ομας ταξιδεύει στο δικό του, ανατρεπτικό σύμπαν με χιούμορ, αυτοσχεδιασμούς και όλες τις γνωστές του επιτυχίες, σε ένα χαλαρό, γιορτινό live.Ξεχωριστές είναι επίσης οι συναυλίες και τα μουσικά αφιερώματα που έχουν προγραμματιστεί για τις ιστορικές, διαχρονικές μορφές της ελληνικής μουσικής – τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Απόστολο Καλδάρα, τον Γιάννη Σπανό, τον Μίμη Πλέσσα και τον Μάριο Τόκα – με καταξιωμένους τραγουδιστές να ερμηνεύουν τις αθάνατες επιτυχίες τους.Οι επισκέπτες μπορούν μέσα από το ενημερωμένο και λειτουργικό site του Χωριού https://xmasvillageattica.gr να βρουν το πλήρες πρόγραμμα των συναυλιών στην κεντρική σκηνή, καθώς και στα δύο μικρότερα stages που θα στηθούν στο Πεδίο του Άρεως, γεμάτα με εορταστικές μελωδίες, παιδικό θέατρο και μουσικοχορευτικές παραστάσεις.