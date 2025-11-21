Λεφτέρ: Ο Έλληνας που βρέθηκε στην κορυφή του τουρκικού ποδοσφαίρου

Με αφορμή την ταινία για τον Λεφτέρ που έχει γίνει viral στο Netflix, ένα αφιέρωμα του ελληνικού και τουρκικού προγράμματος της DW για τον Λευτέρη Αντωνιάδη, τον Έλληνα που έγραψε ιστορία στο τουρκικό ποδόσφαιρο