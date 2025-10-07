Ο ψυχολόγος Γιώργος Ιωαννίδης στον Δανίκα: Και λίγο άγχος μας κάνει καλό, μας κινητοποιεί να καταλάβουμε όταν κάτι δεν πάει καλά

Σκηνή 7η

Σκηνή 8η

Επίλογος:

εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να ταλαιπωρούνται από αυτό. Σαν κάτι δηλαδή να ξεκίνησε εκεί.Ο Τραμπ, της απόλυτης εξουσίας, ένας Αμερικανός πλανητάρχης. Πώς θα μπορούσες να φτιάξεις το ψυχολογικό του πορτρέτο;Η αλήθεια είναι ότι μάλλον θα υποπέσω σε λαϊκισμούς αν προσπαθήσω να το κάνω. Εχουν ειπωθεί άλλωστε τόσα πολλά που απλώς θα προσθέσω άλλη μία άποψη για έναν άνθρωπο που δεν έχω γνωρίσει.Η εξουσία δεν είναι εφαλτήριο για το άγχος;Αν κάποιος τον δει στην τηλεόραση, φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος που διακατέχεται κατά καιρούς από έντονο άγχος, το οποίο προσπαθεί να το καλύπτει άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε όχι. Αλλά αυτό είναι μια ερμηνεία δική μου βλέποντας έναν άνθρωπο από την τηλεόραση, και δεν θα μπορούσε να είναι σε καμία περίπτωση διάγνωση.Ασε τον Τραμπ, πες μου για ψυχολογία και εξουσία. Οχι πολιτική μόνο. Και οικονομική, και κοινωνική.Κάτι που μερικές φορές σκέφτομαι είναι το εξής: τα παλιά χρόνια πολλούς από τους ανθρώπους που νόσησαν σοβαρά, είχαν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, τους συναντούσε κανείς ως ήρωες πολέμου. Σήμερα μάλλον τους συναντά κάποιος ως υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών ή ως πρόσωπα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Και μιλάω για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για την Ελλάδα.Τι εννοείς δηλαδή;Αναφέραμε τον Τραμπ. Μπορούμε να μιλήσουμε για τον Πούτιν, τον Κιμ Γιονγκ Ουν ή τον Ερντογάν. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποιου είδους δυσκολίες τέτοιου τύπου ίσως να αντιμετωπίζουν.Οι άνθρωποι της εξουσίας, κάθε εξουσίας, πάσχουν από τέτοια προβλήματα, από ψυχικές ασθένειες;Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συναντήσουμε πολλές τέτοιες στα υψηλότερα επίπεδα της εξουσίας, όποια κι αν είναι αυτή.Το άγχος της δημοσιότητας δεν είναι κάτι σοβαρό; Δεν υπάρχει στους καλλιτέχνες;Οπωσδήποτε αν ένας καλλιτέχνης μπει στη διαδικασία να σκεφτεί ότι παράγει κάτι που κρίνεται από το κοινό του, προφανώς θα του δημιουργηθούν και κάποια επίπεδα άγχους.Το άγχος τι άλλο μπορεί να σου δημιουργήσει;Το άγχος ενεργοποιεί, μεταξύ άλλων, και κάποια σωματικά συμπτώματα, τα οποία μπορεί να είναι πόνος στην κοιλιακή χώρα ή άλλες ενοχλήσεις.Δηλαδή το άγχος σωματοποιείται.Βεβαίως.Μπορώ να ελέγξω το άγχος μου;Οσο πιο πολύ προσπαθώ να ελέγξω μια κατάσταση τόσο περισσότερο θα αγχωθώ με αυτήν. Ετσι, λοιπόν, συχνά οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα άγχους είναι αυτό που λέμε «ελεγκτικοί άνθρωποι». Ανθρωποι που έχουν ανάγκη να ελέγξουν πλήρως μια κατάσταση η οποία δεν είναι πιθανό να ελεγχθεί. Αποτέλεσμα αυτού συχνά είναι η υποχονδρίαση ή το άγχος υγείας. Κάποιος βρίσκεται μπροστά σε μια διάγνωση ή έχει κάποια συμπτώματα, μπαίνει στο Διαδίκτυο, ψάχνει να βρει πληροφορίες για όλο αυτό και προσπαθεί να ελέγξει πλήρως τι είναι αυτό που βιολογικά του συμβαίνει. Αυτή η προσπάθεια για έλεγχο παράγει άγχος -και ενίοτε υπέρμετρο άγχος-, το οποίο θα δημιουργήσει επόμενα σωματικά συμπτώματα και θα μπει σε αυτό που λέμε «φαύλος κύκλος άγχους».Και αυτό πού καταλήγει;Καταλήγει στα υψηλά επίπεδα άγχους, στην έντονη σωματοποίηση και στο να στρεβλωθεί ουσιαστικά ο άνθρωπος αυτός, να αποκτήσει στρεβλή εικόνα γι’ αυτό που του συμβαίνει.Μήπως η καταπολέμηση του άγχους είναι η συμφιλίωση με την ηλικία μου, με την κατάστασή μου, με τη δουλειά μου, με τη σχέση μου;Οπωσδήποτε. Η κατανόηση και κατ’ επέκταση η συμφιλίωση, η αποδοχή προς τον εαυτό μου και τις συνθήκες ζωής μου, χωρίς να σημαίνει ότι κάποιος θα καθηλωθεί.Αρα, το συμπέρασμα είναι: Συμφιλιωθείτε με τον εαυτό σας.Συμφωνώ. Επίσης, καθοριστικό σε όλο αυτό είναι να κατανοήσουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας και αν ερχόμαστε -που σίγουρα ερχόμαστε- σε επαφή με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες άγχους, να αποδεχτούμε το άγχος τους και να δείξουμε ενσυναίσθηση και κατανόηση σε όλα αυτά που το προκαλούν. Δηλαδή η φράση «μην αγχώνεσαι» μάλλον είναι περισσότερο αγχωτική.