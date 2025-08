Τοξική ομορφιά: Τα επικίνδυνα συστατικά στα προϊόντα ομορφιάς καθημερινής χρήσης και πώς να προφυλαχθούμε

Ποιοι διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο;

Αν και αυτά τα συστατικά ακούγονται σαν να προέρχονται από εργαστήριο, και όχι από τσάντα με καλλυντικά, πολλά από αυτά είναι νόμιμα επιτρεπόμενα στα καλλυντικά που βρίσκουμε στα καταστήματα σε πολλές χώρες.Το βάρος όμως, αυτής της τοξικής έκθεσης δεν κατανέμεται ισότιμα. Οι γυναίκες με σκούρο δέρμα, ειδικότερα, αντιμετωπίζουν δυσανάλογο κίνδυνο λόγω του στοχευμένου μάρκετινγκ και των πολιτισμικών προτύπων ομορφιάς. Σύμφωνα με το, οι γυναίκες με σκούρο δέρμα χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο δύο φορές περισσότερα προϊόντα προσωπικής φροντίδας από τις λευκές γυναίκες.Πολλά προϊόντα για το ίσιωμα των μαλλιών, κρέμες λεύκανσης του δέρματος και ορισμένα προϊόντα μακιγιάζ που είναι δημοφιλή στις κοινότητες με σκούρο δέρμα είναι πιο πιθανό να περιέχουν εξαιρετικά τοξικά συστατικά. Μια μελέτη του 2022 από ταδιαπίστωσε ότι η συχνή χρήση χημικών προϊόντων για το ίσιωμα των μαλλιών συσχετίζεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο καρκίνου της μήτρας, ιδιαίτερα μεταξύ των μαύρων γυναικών.Οι εργαζόμενοι σε κομμωτήρια — συχνά γυναίκες και μετανάστες — είναι μια άλλη ομάδα που διατρέχει κίνδυνο. Μια έκθεση του 2018 από την οργάνωση Women’s Voices for the Earth διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι σε σαλόνια περιποίησης νυχιών αντιμετωπίζουν χρόνια έκθεση σε επικίνδυνες αναθυμιάσεις και ουσίες όπως τολουόλιο, φορμαλδεΰδη και διβουτυλοφθαλικό εστέρα. Αυτές οι εκθέσεις έχουν συνδεθεί με αποβολές, αναπνευστικά προβλήματα και μακροπρόθεσμους κινδύνους καρκίνου.Μετά από δεκαετίες αδράνειας, υπάρχει αυξανόμενη υποστήριξη και από τα δύο κόμματα για τη μεταρρύθμιση της ασφάλειας των καλλυντικών. Αρκετές προτάσεις νόμων στοχεύουν να αλλάξουν τον τρόπο ρύθμισης του κλάδου:Αυτός ο νόμος θα δώσει στην FDA την εξουσία να ανακαλεί επικίνδυνα προϊόντα, να απαιτεί την υποχρεωτική δημοσιοποίηση των συστατικών και να απαγορεύει τις τοξικές ουσίες που έχουν αποδειχθεί επιβλαβείς. Θα δίνει επίσης προτεραιότητα στην έρευνα για τις επιπτώσεις των χημικών ουσιών σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, όπως τα παιδιά, οι γυναίκες χρώματος και οι εργαζόμενοι σε κομμωτήρια.Ο νόμος αυτός, που κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα απαγορεύει 11 από τις πιο επικίνδυνες χημικές ουσίες που εξακολουθούν να επιτρέπονται στα καλλυντικά των ΗΠΑ — οι οποίες έχουν ήδη απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο υδράργυρος, η φορμαλδεΰδη και διάφορες φθαλικές ενώσεις και παραμπέν που διαταράσσουν το ορμονικό σύστημα.Υποστηριζόμενος από μεγάλους παράγοντες της βιομηχανίας, όπως η Johnson & Johnson και η Procter & Gamble, αυτός ο νόμος θα υποχρεώνει τις εταιρείες να καταχωρούν τα συστατικά στην FDA και να αναφέρουν επιβλαβείς για την υγεία περιστατικά. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι δεν είναι αρκετά αυστηρός, αλλά αποτελεί ένα βήμα προς μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία.Ενώ οι νομοθέτες συζητούν νέους κανόνες, οι καταναλωτές δεν είναι ανίσχυροι. Ακολουθούν ορισμένα μέτρα που μπορούν να λάβουν τα άτομα για να μειώσουν την έκθεση σε τοξικές ουσίες:Διαβάστε προσεκτικά τις ετικέτες των συστατικών. Προσέξτε λέξεις όπως «άρωμα» ή «parfum», οι οποίες συχνά κρύβουν δεκάδες μη αναγραφόμενες χημικές ουσίες.Χρησιμοποιήστε εφαρμογές όπως το EWG’s Skin Deep ή το Think Dirty για να ελέγξετε τις αξιολογήσεις ασφάλειας των προϊόντων.Υποστηρίξτε εταιρείες που δεσμεύονται για πλήρη διαφάνεια των συστατικών και μη τοξικές συνθέσεις.Επιλέξτε χωρίς αρώματα ή πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα όποτε είναι δυνατόν.Η ομορφιά δεν πρέπει να έχει ως τίμημα την υγεία. Καθώς οι έρευνες συνεχίζουν να επισημαίνουν τους κινδύνους των κοινών συστατικών καλλυντικών και καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές απαιτούν διαφάνεια, αυξάνεται η πίεση τόσο στους νομοθέτες όσο και στις εταιρείες να ενεργήσουν υπεύθυνα. Μέχρι να συμβεί αυτό, εναπόκειται στους καταναλωτές να παραμένουν ενημερωμένοι, να θέτουν ερωτήματα και να συνεχίζουν να πιέζουν για αλλαγή. Διότι η ομορφιά πρέπει να ενδυναμώνει — και όχι να θέτει σε κίνδυνο — τους ανθρώπους που την αναζητούν.