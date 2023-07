Η πρωταθλήτρια του τένις που ξέφυγε από τους ναζί για να παίξει στο Wiblendon

Το βιβλίο της εγγονής της, Φέλις Χάρντι, που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, στις 3 Ιουλίου, με τίτλο «The Tennis Champion Who Escaped the Nazis: Liesl Herbst’s Journey, from Vienna to Wimbledon» (μτφ. «Η πρωταθλήτρια τένις που δραπέτευσε από τους Ναζί- η διαδρομή της Λιεζλ Χερμπστ από τη Βιέννη στο Γουίμπλεντον» ) διηγείται την απίστευτη ιστορία της γιαγιάς της, που ήταν- προπολεμικά- αστέρι του τένις στην πατρίδα της, την Αυστρία.

Η Λιεζλ Χερμπστ, πρωταθλήτρια Αυστρίας το 1930



Από τα πούπουλα και τα γήπεδα του τένις στον ξεριζωμό

Γεννημένη το 1903 και μεγαλωμένη σε μια πλούσια και αγαπημένη εβραϊκή οικογένεια , η νεαρή Λίεζλ είχε τα πάντα: ομορφιά, πλούτο, γοητεία, μόρφωση, λάμψη στο πιάνο και εκπληκτικές επιδόσεις στα γήπεδα του τένις.

Γνώρισε τον πολωνικής καταγωγής σύζυγό της Ντέιβιντ (επίσης Εβραίο) στο Λούβρο, ενώ εκείνη σπούδαζε Ιστορία της Τέχνης στη Σορβόννη και εκείνος προσπαθούσε να βρει τη Μόνα Λίζα.

Παντρεύτηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1920, απέκτησαν μία κόρη, εκείνος διηύθυνε μια επιτυχημένη επιχείρηση παραγωγής μεταξιού στη Βιέννη κι εκείνη μεταξύ των ετών 1929-1937 συμμετείχε σε περισσότερα από 70 τουρνουά στην Αυστρία, τη Γιουγκοσλαβία, την Ιταλία, την Τσεχοσλοβακία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Γαλλία, την Ελβετία, την Ελλάδα και την Αίγυπτο και κέρδισε τουλάχιστον 15 απ΄αυτά κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Αν και δεν αγωνίστηκε σε κάποια τουρνουά Grandslam την περίοδο που ζούσε στην Αυστρία, έπαιξε αγώνες εναντίον πολλών πρωταθλητών και διεθνών αστεριών. Μέχρι το 1930 ήταν η εθνική πρωταθλήτρια Αυστρίας.

Η Λιεζλ Χερμπστ στο κέντρο με τα μαύρα ρούχα και τριγύρω την οικογένεια της στην Αυστρία πριν τους ναζί. Ολόκληρη η οικογένεια της χάθηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης λίγα χρόνια αργότερα.



Η αλήθεια είναι ότι στα μέσα της δεκαετίας του 1930, αν και τα πρώτα ξεσπάσματα αντισημιτισμού έκαναν την εμφάνισή τους στη Βιέννη, η Λίεζλ όπως πολλοί άλλοι πλούσιοι και γνωστοί Εβραίοι δεν μπόρεσαν να δουν την λαίλαπα που ερχόταν. Πίστευε ότι λόγω της επιτυχίας του άντρα της στη δουλειά του και τη δική της στο τένις, ήταν αποδεκτοί απ΄όλους. «Όχι», της έλεγε ο Ντέιβιντ. «Μόλις ανακαλύψουν ότι είσαι Εβραία στην καταγωγή , θα γίνεις στόχος».

Ο Ντέιβιντ έδωσε αγώνα για να πάρει βίζα, ώστε να μπορέσουν οι τρεις τους να δραπετεύσουν σε μια ασφαλή χώρα. Η Αγγλία προσέφερε βίζα, αλλά μόνο για την Λίεζλ και την κόρη τους, Ντόρλι. Ο Ντέιβιντ τις συνόδευσε ως στο αεροπλάνο και είπε ότι θα ακολουθούσε σε πρώτη ευκαιρία. Όσο για τη χήρα μητέρα της Λίελζ, τους είπε: «Είμαι πολύ μεγάλη για να κάνω μια νέα αρχή σε μια ξένη χώρα και αυτό το κακό που γίνεται τώρα θα τελειώσει σύντομα». Ήταν, δυστυχώς, άστοχη πρόβλεψη.

Η Λιεζλ Χερμπστ σε νεαρή ηλικία

Η μητέρα και η ανάπηρη αδερφή της Λιεζλ, Ιρμα, συνελήφθησαν και στάλθηκαν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου θα πέθαιναν από πείνα και αρρώστια μέσα σε δύο μήνες η μία από την άλλη το 1942. Η άλλη αδερφή της Λίεζλ, η Τρούντι, ο σύζυγός της Ρούντολφ και η έφηβη κόρη τους Άννα βρίσκονταν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Σλοβακία για δύο χρόνια, έως ότου αυτό απελευθερώθηκε από αντάρτες και δραπέτευσαν, για να επιβιώσουν για μήνες σε διάφορες καλύβες και σπηλιές. Αλλά, όλοι πυροβολήθηκαν σε μια πραγματική θηριωδία: 747 άνθρωποι, μεταξύ αυτών και η οικογένεια της αδελφής της Λίεζλ, δολοφονήθηκαν από ένα κινητό απόσπασμα θανάτου. Ο εγκληματίας σφαγέας τους , ο Ναζί Γκέοργκ Χάουζερ, καταδικάστηκε τελικά το 1962, αλλά εξέτισε μόνο έξι χρόνια στη φυλακή.

Η Λιεζλ Χερμπστ (αριστερά) με την αδερφή της Τρούντυ, η οποία κατάφερε να δραπετεύσει από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης για να βρει τραγικό θάνατο, όταν έπεσε μαζί με άλλη μέλη της οικογένειας σε ενέδρα ναζί εκτελεστών.



Ο Ντέιβιντ, εν τω μεταξύ, αναγκάστηκε να παραδώσει τη βιεννέζικη επιχείρησή του στους Ναζί. Η απόδρασή του από τη Βιέννη μοιάζει με θρίλερ: μεταφέρθηκε λαθραία στην Τσεχοσλοβακία και στην ακόμα ασφαλή Πολωνία, σύρθηκε μέσα στο χιόνι για να αποφύγει τη σύλληψη και στο τέλος κατάφερε πάρει πτήση από τη Βαρσοβία στην Αγγλία. «Ο Πατέρας και η Κόρη επανενώθηκαν» είχε τίτλο η Daily Mail της 30ης Μαρτίου 1939, δείχνοντας μια φωτογραφία του Ντέιβιντ και της Ντόρλι ασφαλείς σε βρετανικό έδαφος.

H Λιεζλ Χερμπστ με τον σύζυγό της Ντέιβιντ πριν βιώσουν την λαίλαπα του ναζισμού