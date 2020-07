OsteoStrong Greece: Γένους θηλυκού η «δύναμη» πίσω από την επανάσταση στο fitness

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εδώ και ενάμιση χρόνο έχει κάνει αίσθηση. Ακούγεται συνεχώς, τόσο στους ιατρικούς, όσο και στους αθλητικούς κύκλους. Ο λόγος για τηνοστεογονικής φόρτισηςπου κερδίζει διαρκώς φανατικούς οπαδούς όλων των ηλικιών.Εμείς, αναζητήσαμε τηντης OsteoStrong στην Ελλάδα, και την «ανακρίναμε», προκειμένου να καταλάβουμε (και να καταλάβουν και οι αναγνώστες μας) τι ακριβώς προσφέρει η μέθοδος αυτή. Ο λόγος σε εκείνη.Έχετε παρατηρήσει ότι καθώς μεγαλώνουμε χάνουμε την δύναμη μας και οι αρθρώσεις μας αρχίζουν να πονάνε λίγο παραπάνω; Στην OsteoStrong, λοιπόν, βοηθάμε τα μέλη μας να το αλλάξουν αυτό. Με απλά λόγια θα έλεγα ότι OsteoStrong σημαίνει νεανικό σώμα με γερά οστά και μύες για πάντα!Τώρα, τι είναι η OsteoStrong; Μια μεγάλη εταιρεία, μια πρωτοποριακή μέθοδος και, πάνω από όλα, μια νέα κουλτούρα που στοχεύει σε κάτι με το οποίο κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί: στην ενδυνάμωση του σκελετικού μας συστήματος, που αναντίρρητα αποτελεί το θεμέλιο του ανθρώπινου οργανισμού.Αν το προσεγγίσουμε, βέβαια, με αυστηρά γλωσσολογικά κριτήρια, δεν σημαίνει κάτι. Αν το συσχετίσουμε, όμως, με τη μέθοδο και την ανακάλυψη, τότε απλά σημαίνει «».Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι. Αυτό που είμαστε είναι ένα μοναδικό σύστημα για την ανάπτυξη της σκελετικής δύναμης.Στην συνηθισμένη καθημερινή άσκηση δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τέτοιες δυνάμεις στο μυοσκελετικό μας σύστημα. Η OsteoStrong προσφέρει σε εκείνον που την εφαρμόζει, τη δυνατότητα, με απόλυτη ασφάλεια, και να πυροδοτήσει την οστεογένεση και την αύξηση της πυκνότητας των μυών του. Παράλληλα ενδυναμώνει τους τένοντες και τις αρθρώσεις και συμβάλλει σημαντικά στην καλή επικοινωνία του νευρικού και του μυϊκού συστήματος.Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την, την αύξηση της ταχύτητας και της δύναμης, την μείωση σε πόνους της μέσης και των αρθρώσεων, την βελτίωση της ισορροπίας και της ευκινησίας, την μείωση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα και την βελτίωση της στάσης του σώματος.Πατήστεγια να παρακολουθήσετε ένα ενημερωτικό βίντεο για την μέθοδο της OsteoStrong.Είναι συμβατή και ενισχύει την άθληση με εντυπωσιακά ουσιαστικά αποτελέσματα. Έχοντας ισχυρότερα οστά, ο αθλητής, μπορεί να χτίσει ακόμα πιο δυνατούς μύες πάνω τους. Ως γνωστόν, ο μυς έχει συγκεκριμένο όριο ανάπτυξης στον κάθε άνθρωπο και το όριο αυτό καθορίζεται από την ανθεκτικότητα των οστών του. Πιο δυνατά οστά – μεγαλύτερη δυνατότητα μυϊκής ανάπτυξης. Τόσο απλό.είναι ένα λαμπρό μυαλό και είναι biomedichal engineer (PhD). Αυτό είναι το background του σε επίπεδο σπουδών και εξ αυτού ορμώμενος ανακάλυψε τη μέθοδο της οστεογονικής φόρτισης, ως μέρος της διδακτορικής του διατριβής στην έρευνα βιοϊατρικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Rushmore. Αυτό που πυροδότησε την εξυπνάδα και τη δημιουργικότητά του ήταν η μητέρα του που διαγνώστηκε με οστεοπόρωση. Ήθελε να τη θεραπεύσει και τα κατάφερε. Όλες οι μέθοδοι ουσιαστικής φροντίδας του ανθρώπου έχουν προσωπικές συναισθηματικές αφετηρίες.Ο Dr John Jaquish είναι Μηχανικός Βιοϊατρικής, ο οποίος εφηύρε αυτό το Ρομποτικό Σύστημα Μυοσκελετικής Ανάπτυξης υποκινούμενος από ένα προσωπικό κίνητρο: τη βελτίωση της κλινικής εικόνας της οστεοπορωτικής μητέρας του. Ο Dr. Jaquish είναι η προσωποποίηση του motto «when there is a need, there is a way», δηλαδή «όταν υπάρχει ανάγκη, υπάρχει τρόπος». Όπλα του η επιστημονική γνώση, η ανεξάντλητη φιλομάθεια και το υψηλό κίνητρο. Όραμά του, η εξάλειψη της οστεοπόρωσης στον κόσμο. Όσο για το αποτέλεσμα, είναι ήδη ορατό, καθώς η εφεύρεσή του έχει ήδη καταφέρει όχι μόνο να αναχαιτίσει αλλά και να αντιστρέψει την οστεοπόρωση σε χιλιάδες χρήστες του συστήματος OsteoStrong παγκοσμίως, ξεκινώντας από τη μητέρα του.. Η μέθοδος της OsteoStrong αποτελείται από τέσσερα (4) ρομποτικά μηχανήματα υψηλής ακρίβειας, που επιτρέπουν στους χρήστες του να ασκούν μεγάλα φορτία στο μυοσκελετικό τους σύστημα με απόλυτη ασφάλεια. Με μόλις δέκα λεπτά την εβδομάδα, χωρίς να ιδρώνουν, χωρίς να κουράζονται, χωρίς να φορούν καν αθλητικά ρούχα, τα μέλη μας έλκουν ή ωθούν υψηλά φορτία προκαλώντας τον οργανισμό τους να ενεργοποιήσει την οστεογένεση. Η μέθοδος έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα για τους συνεπείς, καθώς μετά από ένα με ενάμιση χρόνο παρατηρούν ανάσχεση ή αναστροφή της οστεοπενίας ή της οστεοπόρωσης.Ο μόνος περιορισμός που υπάρχει στα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες είναι αυτός του… ύψους. Για να μπορείς να κάνεις τα μηχανήματα, πρέπει να είσαι πάνω από 1.40. Από εκεί και πέρα, η μέθοδος λειτουργεί συσσωρευτικά. Ποτέ δεν θα βλάψει κανέναν. Πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας ότι τα οστά αναπτύσσονται μέχρι την ηλικία των 25 ετών περίπου. Γύρω στα 30, αυτή η ανάπτυξη σταματάει και αρχίζει η φυσιολογική φθορά του χρόνου. Τα οστά γίνονται πιο πορώδη κ καθώς ο εγκέφαλος μας δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψει στους μυς μας να γίνουν πιο δυνατοί από τα οστά μας, αρχίζουμε ταυτόχρονα να χάνουμε και μυική δύναμη. Τι καλύτερο λοιπόν από το να έχουμε αναπτύξει ένα πολύ γερό μυοσκελετικό σύστημα σε νεαρή ηλικία ώστε στα 30 μας χρόνια να ξεκινάμε από πολύ ψηλότερα αυτήν την φυσιολογική φθορά;Λειτουργεί και με τους δύο τρόπους. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να φροντίζεις τον εαυτό σου και να τον αγαπάς, είτε έχεις να αντιμετωπίσεις μια πάθηση, είτε όχι. Συνηθίζουμε οι άνθρωποι να ενεργοποιούμαστε κατόπιν εορτής. Δεν συμφωνώ και δεν λειτουργώ έτσι και για μένα την ίδια.Έχουμε εναρμονιστεί πλήρως με τις υποδείξεις των Αρχών. Ούτως ή άλλως, οι δικές μας συνεδρίες ήταν εξ αρχής one on one. Αυτό, μαζί με την σχολαστική καθαριότητα που, ούτως ή άλλως εφαρμόζαμε και πριν τον COVID, διασφαλίζει την υγεία των μελών και των εργαζομένων μας. Εργαστήκαμε πυρετωδώς προς αυτή την κατεύθυνση όσο καιρό ήμασταν κλειστά.Επανήλθαμε αισιόδοξοι, με νέες υπηρεσίες, μάλιστα, που ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα και όχι μόνο. ΔείτεΗ επιστήμη έχει ένα και θεμελιώδες δομικό χαρακτηριστικό: εξελίσσεται διαρκώς.και μελέτες είναι ήδη δρομολογημένες στην Αυστραλία, στην Σουηδία και στην Αμερική που έχει και τα περισσότερα κέντρα. Στα άμεσα σχέδια μας είναι να γίνει και μία μελέτη εδώ στην χώρα μας από Έλληνες γιατρούς.Ο εφευρέτης του συστήματος, ο Dr Jaquish προχωρεί επί του παρόντος στην έρευνα για την οστεογονική φόρτιση και μιλά παγκοσμίως για τις επιπτώσεις της, καθώς και στην ανάπτυξη άλλων βιοτεχνολογικών συσκευών και προϊόντων που θα βοηθήσουν στην προηγμένη υγεία και ευημερία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.για αυτήν θα φέρει σίγουρα καικαι – κυρίως – θα φροντίσει τα μέλη μας.