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Με ηγέτη τον Φρανσίσκο, η Γαλλία νίκησε 81-73 την Εσθονία και προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, βίντεο
Με ηγέτη τον Φρανσίσκο, η Γαλλία νίκησε 81-73 την Εσθονία και προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, βίντεο
Ο άσος του Παναθηναϊκού σταμάτησε στους 19 πόντους και είχε 5/8 τρίποντα
Η Γαλλία έγινε η δεύτερη ομάδα, μετά την Τουρκία, που τσέκαρε την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ του 2027, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Κατάρ (27 Αυγούστου έως 12 Σεπτεμβρίου).
Οι Γάλλοι επικράτησαν με 81-73 της Εσθονίας εκτός έδρας στο Ταλίν, για την 3η αγωνιστική του Β΄ προκριματικού γύρου της ευρωπαϊκής ζώνης και εξασφάλισαν το εισιτήριο για την τελική φάση.
Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο άσος του Παναθηναϊκού είχε 5/8 τρίποντα και τελικά σταμάτησε στους 19 πόντους για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.
Με αυτήν τη νίκη η Γαλλία έφτασε τις 8 σε 9 αναμετρήσεις προκειμένου να κερδίσει την πρόκριση για το Κατάρ ενώ στον δεύτερο γύρο είχαν προηγηθεί το εντυπωσιακό 92-67 απέναντι στη Σλοβενία αλλά και το 84-69 επί της Σουηδίας.
Να σημειωθεί πως στους δύο αγώνες της δεύτερης φάσης συμμετείχε και ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά με μέσο όρο 20 πόντους, 8,5 ριμπάουντ και δύο κοψίματα.
Η Γαλλία θα συμμετάσχει για 10η φορά στην ιστορία της σε Παγκόσμιο Κύπελλο και έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στα τουρνουά του 2014 και του 2019.
Οι Γάλλοι επικράτησαν με 81-73 της Εσθονίας εκτός έδρας στο Ταλίν, για την 3η αγωνιστική του Β΄ προκριματικού γύρου της ευρωπαϊκής ζώνης και εξασφάλισαν το εισιτήριο για την τελική φάση.
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Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο άσος του Παναθηναϊκού είχε 5/8 τρίποντα και τελικά σταμάτησε στους 19 πόντους για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Με αυτήν τη νίκη η Γαλλία έφτασε τις 8 σε 9 αναμετρήσεις προκειμένου να κερδίσει την πρόκριση για το Κατάρ ενώ στον δεύτερο γύρο είχαν προηγηθεί το εντυπωσιακό 92-67 απέναντι στη Σλοβενία αλλά και το 84-69 επί της Σουηδίας.
Να σημειωθεί πως στους δύο αγώνες της δεύτερης φάσης συμμετείχε και ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά με μέσο όρο 20 πόντους, 8,5 ριμπάουντ και δύο κοψίματα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Γαλλία θα συμμετάσχει για 10η φορά στην ιστορία της σε Παγκόσμιο Κύπελλο και έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στα τουρνουά του 2014 και του 2019.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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