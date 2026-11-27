Reuters: Ρωσική στρατιωτική νηοπομπή προς τη Λιβύη έκανε αναστροφή μετά τη βύθιση πολεμικού πλοίου από την Ουκρανία
Reuters: Ρωσική στρατιωτική νηοπομπή προς τη Λιβύη έκανε αναστροφή μετά τη βύθιση πολεμικού πλοίου από την Ουκρανία
Η Μόσχα προσπαθεί απεγνωσμένα να προστατεύσει τα ναυτικά της μέσα μετά την επίθεση που βύθισε ένα πολεμικό πλοίο περίπου 2.000 χλμ. μακριά από το πεδίο μάχης στην Ουκρανία
Nηοπομπή ρωσικών πλοίων που μετέφεραν στρατιωτικά οχήματα με προορισμό τη Λιβύη έκανε αναστροφή στη Μεσόγειο, όταν ουκρανικά θαλάσσια drone βύθισαν μια ρωσική κορβέτα στο λιμάνι της Βεγγάζης στις 22 Νοεμβρίου, δήλωσαν την Παρασκευή στο Reuters τρία άτομα από τις στρατιωτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ασφαλείας.
Η αλλαγή πορείας της νηοπομπής, η οποία δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, δείχνει πώς η Ρωσία προσπαθεί απεγνωσμένα να προστατεύσει τα ναυτικά της μέσα μετά την επίθεση ουκρανικών θαλάσσιων drones που βύθισαν ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο στη Λιβύη, περίπου 2.000 χλμ. μακριά από το πεδίο μάχης στην Ουκρανία.
Μία άλλη νηοπομπή η οποία συνοδευόταν από μια φρεγάτα του ρωσικού ναυτικού, τη Golovko, έκανε αναστροφή κοντά στο Στενό της Σικελίας την ίδια ημέρα με την επίθεση στη Βεγγάζη, ανέφερε ο Ευρωπαίος στρατιωτικός αξιωματούχος, ο οποίος παρακολουθούσε τη νηοπομπή.
Το στενό αποτελεί το κρίσιμο σημείο πριν από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής.
Αξιωματούχος της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και ένας άλλος αξιωματούχος ασφαλείας της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι γνωρίζουν καλά την αποστολή, επιβεβαίωσαν ότι μια δεύτερη νηοπομπή είχε αλλάξει πορεία από τη Λιβύη και τώρα βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών της Αλγερίας.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.
Η αλλαγή πορείας της νηοπομπής, η οποία δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, δείχνει πώς η Ρωσία προσπαθεί απεγνωσμένα να προστατεύσει τα ναυτικά της μέσα μετά την επίθεση ουκρανικών θαλάσσιων drones που βύθισαν ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο στη Λιβύη, περίπου 2.000 χλμ. μακριά από το πεδίο μάχης στην Ουκρανία.
Μία άλλη νηοπομπή η οποία συνοδευόταν από μια φρεγάτα του ρωσικού ναυτικού, τη Golovko, έκανε αναστροφή κοντά στο Στενό της Σικελίας την ίδια ημέρα με την επίθεση στη Βεγγάζη, ανέφερε ο Ευρωπαίος στρατιωτικός αξιωματούχος, ο οποίος παρακολουθούσε τη νηοπομπή.
Το στενό αποτελεί το κρίσιμο σημείο πριν από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής.
Αξιωματούχος της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και ένας άλλος αξιωματούχος ασφαλείας της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι γνωρίζουν καλά την αποστολή, επιβεβαίωσαν ότι μια δεύτερη νηοπομπή είχε αλλάξει πορεία από τη Λιβύη και τώρα βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών της Αλγερίας.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.
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