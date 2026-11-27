Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που θα μπορούσε να αποτυπώσει καλύτερα τη ρωσική οπτική, να ενισχύει τα επιχειρήματα της Μόσχας και να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες της, υποστηρίζει ο στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου

Κίριλ Ντμίτριεφ κινήθηκε σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος, αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην προετοιμασία διπλωματικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την ενίσχυση των ρωσικών θέσεων.



«Η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα βοηθά στην προετοιμασία των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου για θέματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας και επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, περιγράφοντας τις δυνατότητες που προσφέρουν τα συγκεκριμένα εργαλεία στη διαμόρφωση συμφωνιών.



να ζητήσει από το σύστημα να διατυπώσει τις δικές του προτάσεις. Στη συνέχεια, μπορεί να θέσει πιο εξειδικευμένα ερωτήματα, ζητώντας τρόπους με τους οποίους το περιεχόμενο της συμφωνίας θα μπορούσε να αποτυπώνει καλύτερα τη ρωσική οπτική, να ενισχύει τα επιχειρήματα της Μόσχας και να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες της.



«Πρόκειται πράγματι για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο», σημείωσε χαρακτηριστικά.



Ο Ντμίτριεφ πρόσθεσε ότι τα ρωσικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ανταποκριθούν σε καθημερινές πρακτικές ανάγκες, όπως η παραγγελία βιβλίων ή η σύνοψη ιδεών, ωστόσο οι δυνατότητές τους δεν περιορίζονται εκεί. Όπως μετέδωσε το RIA Novosti, υποστήριξε ότι μπορούν να συμβάλουν ακόμη και στην προετοιμασία μιας «γεωπολιτικής εξέλιξης».



Δεν αποκάλυψε συγκεκριμένο σχέδιο συμφωνίας Παρά τις αναφορές του στη χρησιμότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης για τις διαπραγματεύσεις, ο Ρώσος αξιωματούχος δεν κατονόμασε κάποιο συγκεκριμένο ειρηνευτικό σχέδιο σε ότι αφορά το ουκρανικό ούτε παρουσίασε προσχέδιο συμφωνίας που να έχει επεξεργαστεί με τη βοήθεια αντίστοιχων εφαρμογών.



Η ανεξάρτητη ρωσική ενημερωτική ιστοσελίδα Meduza επισήμανε ότι ο Ντμίτριεφ δεν διευκρίνισε καν εάν έχει χρησιμοποιήσει προσωπικά την Τεχνητή Νοημοσύνη για την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων. Ορισμένα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι επεξεργάζεται μέσω AI μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο οι δημόσιες τοποθετήσεις του δεν επιβεβαιώνουν έναν τέτοιο ισχυρισμό.



Παράλληλα, φρόντισε να υπογραμμίσει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα, χαρακτηρίζοντας «εξαιρετικά σημαντικό» τον ρόλο των ανθρώπινων αποφάσεων και εκτιμώντας ότι η αποτελεσματικότερη προσέγγιση είναι ένας συνδυασμός των δυνατοτήτων της τεχνολογίας και της ανθρώπινης κρίσης.



Κλείσιμο Ο κομβικός ρόλος του στις επαφές με την Ουάσινγκτον Ο Κίριλ Ντμίτριεφ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς διαύλους επικοινωνίας του Κρεμλίνου με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.



Μάλιστα, συμμετείχε στη συνάντηση που είχε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο στις 12 Νοεμβρίου με τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, παρουσία και του συμβούλου του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ.



Το όνομά του είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας και τον Νοέμβριο του 2025, όταν δημοσιεύματα ανέφεραν ότι είχε συμβάλει στη διαμόρφωση του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου των 28 σημείων για την Ουκρανία, σε συνεργασία με τον Γουίτκοφ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters εκείνης της περιόδου, το σχέδιο βασιζόταν, μεταξύ άλλων, σε έγγραφο ρωσικής προέλευσης που είχε διαβιβαστεί σε Αμερικανούς αξιωματούχους.



Το μήνυμα Πούτιν για την τεχνητή νοημοσύνη και οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία Οι δηλώσεις Ντμίτριεφ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς προσφέρουν μια σπάνια εικόνα του τρόπου με τον οποίο ένας από τους βασικούς διαπραγματευτικούς εκπροσώπους της Μόσχας αντιλαμβάνεται τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με σαφή στόχο την καλύτερη προετοιμασία και την ενίσχυση της ρωσικής θέσης στις διεθνείς συνομιλίες.



Μπορεί ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κύριλλος να αποκήρυξε κατά κάποιο τρόπο την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη ραγδαία ανάπτυξή της , χαρακτηρίζοντάς τη σαν μια δύναμη ισχυρότερη από την πυρηνική ενέργεια η οποία απειλεί την ανθρωπότητα, ωστόσο την ίδια στιγμή, ο στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν κινήθηκε σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος, αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην προετοιμασία διπλωματικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την ενίσχυση των ρωσικών θέσεων.«Η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα βοηθά στην προετοιμασία των διαπραγματεύσεων», δήλωσε οκαι επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, περιγράφοντας τις δυνατότητες που προσφέρουν τα συγκεκριμένα εργαλεία στη διαμόρφωση συμφωνιών.Όπως εξήγησε, ένας χρήστης μπορεί να εισαγάγει στην Τεχνητή Νοημοσύνη τα βασικά χαρακτηριστικά μιας συμφωνίας, για παράδειγμα διπλωματικής φύσης, και. Στη συνέχεια, μπορεί να θέσει πιο εξειδικευμένα ερωτήματα, ζητώντας τρόπους με τους οποίους το περιεχόμενο της συμφωνίας θα μπορούσε να αποτυπώνει καλύτερα τη ρωσική οπτική, να ενισχύει τα επιχειρήματα της Μόσχας και να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες της.«Πρόκειται πράγματι για ένα», σημείωσε χαρακτηριστικά.Ο Ντμίτριεφ πρόσθεσε ότι τα ρωσικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ανταποκριθούν σε καθημερινές πρακτικές ανάγκες, όπως η παραγγελία βιβλίων ή η σύνοψη ιδεών, ωστόσο οι δυνατότητές τους δεν περιορίζονται εκεί. Όπως μετέδωσε το RIA Novosti, υποστήριξε ότι μπορούν να συμβάλουν ακόμη και στην προετοιμασία μιας «γεωπολιτικής εξέλιξης».Παρά τις αναφορές του στη χρησιμότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης για τις διαπραγματεύσεις, ο Ρώσος αξιωματούχοςσε ότι αφορά το ουκρανικό ούτε παρουσίασε προσχέδιο συμφωνίας που να έχει επεξεργαστεί με τη βοήθεια αντίστοιχων εφαρμογών.Η ανεξάρτητη ρωσική ενημερωτική ιστοσελίδα Meduza επισήμανε ότι ο Ντμίτριεφ δεν διευκρίνισε καν εάν έχει χρησιμοποιήσει προσωπικά την Τεχνητή Νοημοσύνη για την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων. Ορισμένα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο οι δημόσιες τοποθετήσεις του δεν επιβεβαιώνουν έναν τέτοιο ισχυρισμό.Παράλληλα, φρόντισε να υπογραμμίσει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα, χαρακτηρίζοντας «εξαιρετικά σημαντικό» τον ρόλο των ανθρώπινων αποφάσεων και εκτιμώντας ότι η αποτελεσματικότερη προσέγγιση είναι ένας συνδυασμός των δυνατοτήτων της τεχνολογίας και της ανθρώπινης κρίσης.Ο Κίριλ Ντμίτριεφ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς διαύλους επικοινωνίας του Κρεμλίνου με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.Μάλιστα, συμμετείχε στη συνάντηση που είχε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο στις 12 Νοεμβρίου με τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, παρουσία και του συμβούλου του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ.Το όνομά του είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας και τον Νοέμβριο του 2025, όταν δημοσιεύματα ανέφεραν ότι είχε συμβάλει στη διαμόρφωση του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου των 28 σημείων για την Ουκρανία, σε συνεργασία με τον Γουίτκοφ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters εκείνης της περιόδου, το σχέδιο βασιζόταν, μεταξύ άλλων, σε έγγραφο ρωσικής προέλευσης που είχε διαβιβαστεί σε Αμερικανούς αξιωματούχους.Οι δηλώσεις Ντμίτριεφ αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς προσφέρουν μια σπάνια εικόνα του τρόπου με τον οποίο ένας από τους βασικούς διαπραγματευτικούς εκπροσώπους της Μόσχας αντιλαμβάνεται τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με σαφή στόχο την καλύτερη προετοιμασία και την ενίσχυση της ρωσικής θέσης στις διεθνείς συνομιλίες.

Είχαν προηγηθεί, μόλις μία ημέρα νωρίτερα, οι τοποθετήσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν στο ίδιο συνέδριο, όπου ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε την επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής της χώρας για την τεχνητή νοημοσύνη με ορίζοντα το 2036, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη και υποστήριξη εγχώριων, κυρίαρχων μοντέλων.



Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία συνεχίζονται. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι επιθυμούν την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας το συντομότερο δυνατό, με ιδανικό χρονικό ορίζοντα τον Ιανουάριο. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος έχει προειδοποιήσει ότι η χώρα του ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πιέσεις για σημαντικές παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.