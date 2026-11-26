Η Ελληνική ομάδα επέστρεψε στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 25 χρόνια





Η Ελλάδα επιστρέφει στην τελική φάση της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια και τους αγώνες που είχαν γίνει το 2002 στην Ελβετία.







Η Εθνική στα προκριματικά κατέλαβε στην ισοβαθμία με τη Γερμανία τη 2η θέση σε γκρουπ που συμμετείχαν επίσης Λετονία, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία και Μάλτα. Στα μπαράζ απέκλεισε στα πέναλτι την Ισλανδία μετά τα δύο ματς 1-1 σε Ρέικιαβικ και Λεωφόρο. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη είχε ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις και στις δύο αναμετρήσεις.



Οι όμιλοι του Euro U21



Α' όμιλος



Σερβία



Αγγλία

Γαλλία



Β' όμιλος



Κλείσιμο

Ισπανία

Ιταλία

Φινλανδία



Γ' όμιλος



Πορτογαλία, Κροατία και Τσεχία θα είναι οι αντίπαλοι της Εθνικής ομάδας U21 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει από 16 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2027 στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας.Η Ελλάδα επιστρέφει στην τελική φάση της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια και τους αγώνες που είχαν γίνει το 2002 στην Ελβετία.Η κλήρωση έγινε σήμερα Πέμπτη (26/11) στο «Sava Congress Center» στο Βελιγράδι και η «γαλανόλευκη» βρέθηκε στο Γ' γκρουπ για το Euro U21. Η Ελλάδα είχε τοποθετηθεί στο pot3 μαζί με τις Πολωνία, Φινλανδία και Νορβηγία, που δεν ήταν δυνατό να είναι στον ίδιο όμιλο.Η Εθνική στα προκριματικά κατέλαβε στην ισοβαθμία με τη Γερμανία τη 2η θέση σε γκρουπ που συμμετείχαν επίσης Λετονία, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία και Μάλτα. Στα μπαράζ απέκλεισε στα πέναλτι την Ισλανδία μετά τα δύο ματς 1-1 σε Ρέικιαβικ και Λεωφόρο. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη είχε ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις και στις δύο αναμετρήσεις.ΣερβίαΠολωνίαΑγγλίαΓαλλίαΑλβανίαΙσπανίαΙταλίαΦινλανδία

Τσεχία

Πορτογαλία

Κροατία

Ελλάδα



Δ' όμιλος



Γερμανία

Ολλανδία

Νορβηγία

Βέλγιο



Η συνέχεια μετά τους ομίλους



Από κάθε όμιλο θα προκριθούν οι δύο πρώτες ομάδες και η συνέχεια της διοργάνωσης θα έχει ως εξής:



1ος Προημιτελικός: Νικητής Ομίλου Α εναντίον Δεύτερου Ομίλου Γ

2ος Προημιτελικός: Νικητής Ομίλου Γ εναντίον Δεύτερου Ομίλου Α

3ος Προημιτελικός: Νικητής Ομίλου Β εναντίον Δεύτερου Ομίλου Δ

4ος Προημιτελικός: Νικητής Ομίλου Δ εναντίον Δεύτερου Ομίλου Β



1ος Ημιτελικός: Νικητής 1ου Προημιτελικού εναντίον Νικητή 2ου Προημιτελικού

2ος Ημιτελικός: Νικητής 3ου Προημιτελικού εναντίον Νικητή 4ου Προημιτελικού



Τελικός: Νικητής 1ου Ημιτελικού εναντίον Νικητή 2ου Ημιτελικού